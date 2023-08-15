Названа сумма, которую заработает исполнительница роли "Барби"
Марго Робби не только сыграла главную роль, но и выступила продюсером ленты
15 августа 2023, 08:51, ИА Амител
Фото: кадр из фильма "Барби"
Издание Variety выяснило, сколько денег получит исполнительница главной роли в фильме "Барби" Марго Робби. Включая бонусы за кассовые успехи картины, ее заработок составит около 50 миллионов долларов.
Постановщице и соавтору сценария Грете Гервиг также достанется солидная сумма, потому что у фильма о популярной кукле очень хорошие сборы.
На данный момент "Барби" собрала уже больше 1,1 млрд долларов в прокате и продолжает набирать аудиторию.
Студия Warner Bros. объявила о разработке сиквела с той же командой актеров.
10:06:36 15-08-2023
а нам это зачем? с какой целью информационный вброс?
12:43:43 15-08-2023
Гость (10:06:36 15-08-2023) а нам это зачем? с какой целью информационный вброс?... Чтобы ты смог негодование своё выразить.
11:06:38 15-08-2023
При должном бюджете на рекламу и пропаганду любое непотребство можно продвинуть
12:25:40 15-08-2023
У нас простой председатель правления госкомпании за полтора года столько зарабатывает.