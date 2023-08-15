Названа сумма, которую заработает исполнительница роли "Барби"

Марго Робби не только сыграла главную роль, но и выступила продюсером ленты

15 августа 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Барби"

Издание Variety выяснило, сколько денег получит исполнительница главной роли в фильме "Барби" Марго Робби. Включая бонусы за кассовые успехи картины, ее заработок составит около 50 миллионов долларов.

Постановщице и соавтору сценария Грете Гервиг также достанется солидная сумма, потому что у фильма о популярной кукле очень хорошие сборы.

На данный момент "Барби" собрала уже больше 1,1 млрд долларов в прокате и продолжает набирать аудиторию.

Студия Warner Bros. объявила о разработке сиквела с той же командой актеров.