НОВОСТИКультура

Названа сумма, которую заработает исполнительница роли "Барби"

Марго Робби не только сыграла главную роль, но и выступила продюсером ленты

15 августа 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Барби"
Фото: кадр из фильма "Барби"

Издание Variety выяснило, сколько денег получит исполнительница главной роли в фильме "Барби" Марго Робби. Включая бонусы за кассовые успехи картины, ее заработок составит около 50 миллионов долларов.

Постановщице и соавтору сценария Грете Гервиг также достанется солидная сумма, потому что у фильма о популярной кукле очень хорошие сборы. 

На данный момент "Барби" собрала уже больше 1,1 млрд долларов в прокате и продолжает набирать аудиторию.

Студия Warner Bros. объявила о разработке сиквела с той же командой актеров.

Кино

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:06:36 15-08-2023

а нам это зачем? с какой целью информационный вброс?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:43 15-08-2023

Гость (10:06:36 15-08-2023) а нам это зачем? с какой целью информационный вброс?... Чтобы ты смог негодование своё выразить.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:38 15-08-2023

При должном бюджете на рекламу и пропаганду любое непотребство можно продвинуть

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:40 15-08-2023

У нас простой председатель правления госкомпании за полтора года столько зарабатывает.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров