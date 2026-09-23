"Бардак". Как жители барнаульской многоэтажки спорят за землю с соседним кафе

Горожане настаивают на том, что кафе незаконно присвоило себе их участок

23 сентября 2026, 09:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Земельный участок стал предметом спора между жителями дома № 19 по ул. Лазурной и руководством стоящего рядом кафе "Ланч". Жители утверждают, что кафе на принадлежащей дому земле незаконно установило шлагбаум, лишив водителей дороги для разъезда и нескольких парковочных мест. Владелица заведения, в свою очередь, утверждает, что землю давно должны были закрепить за кафе, но по каким-то причинам этого не было сделано. Подробнее — в материале amic.ru.

"Это захват территории"

Дома на Лазурной, 29, и Балтийской, 13, находятся напротив друг друга — их разделяет небольшой проезд, принадлежность которого и вызвала разногласия между жителями и руководством заведения. В феврале 2025 года, во время собрания по тарифу, жители дома узнали, что к их зданию относится территория рядом с кафе "Ланч", однако она используется для нужд закусочной.

Руководство кафе несколько лет назад положило на участке плитку, установило мусорный контейнер и шлагбаум, который теперь ограничивает "удобный заезд во двор" и лишает местных жителей нескольких потенциальных парковочных мест, жалуются недовольные. Жительница дома Кристина отметила, что владельцы заведения теоретически могли бы использовать эту территорию для своих нужд, но только если бы за это проголосовали собственники на общем собрании — тогда директор "Ланча" платила бы за пользование участком. А без всего этого занятие земли является самовольным, уверена Кристина.

"Граница участка идет по крыльцу заведения и выходит четко на перекресток. Мы использовали бы эту территорию для параллельного въезда и выезда. Но жители не могут делать это, потому что шлагбаум открывается по режиму кафе. Мы не можем там даже машину поставить. Они сделали так, что это их территория. Хотя на самом деле к этому кафе относится участок со стороны улицы Балтийской, и руководство это прекрасно знает. Мы считаем, что это захват территории", — подчеркнула Кристина.По ее словам, вопрос территории взволновал жителей в первую очередь из-за серьезной проблемы с парковками. Полноценной стоянки у дома нет, поэтому автомобили приходится оставлять вдоль здания. Ситуацию обостряет и то, что во дворе паркуются собственники квартир из соседней пятиэтажки. Помимо парковок, местные автомобилисты испытывают трудности с въездом и выездом во двор: они не могут разъехаться, из-за чего часто возникают конфликты. Поэтому активисты настаивают на том, что спорный участок им необходим.

"У нас напряженная ситуация с парковками, жители соседнего дома ставят машины в нашем дворе. Новая территория улучшила бы положение, а также решила бы проблему с неудобным выездом. Руководство кафе облагородило этот участок, однако жители делать этого не просили, и нам важны в первую очередь заезд и парковочные места", — подчеркнула Кристина.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Этот кусок нам не нужен"

В мае 2026 года жители дома всерьез взялись за решение "территориального вопроса" и обратились в Жилинспекцию, которая вынесла предписание в адрес управляющей компании "Квартал". Этот документ подразумевал либо демонтаж шлагбаума и площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), либо проведение общего собрания собственников по вопросу сохранения объектов на этой территории.

"В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия 29.05.2026 при визуальном осмотре шлагбаума и площадки для твердых коммунальных отходов установлено, что, согласно публичной кадастровой карте Барнаула, указанные объекты установлены на прилегающей территории дома № 29 по ул. Лазурной без решения общего собрания собственников", — сообщили жителям в Жилинспекции.Более того, активисты написали о ситуации в прокуратуру и в СМИ. Однако пока положение дел с мертвой точки не сдвинулось.

Вместо этого появилась другая инициативная группа, которая заняла сторону кафе и запустила голосование о перераспределении земельных участков между двумя домами. А именно — она предложила передать заведению спорную территорию, а взамен получить другой принадлежащий кафе участок, который находится рядом. Однако местные жители отмечают, что альтернативная территория — это лишь "кусты и трава", и она не является равноценной по функционалу.

"У нас одна инициативная группа встала на сторону кафе и запустила голосование, чтобы изменить границы земельного участка. Чтобы кафе отдали эту территорию, а нам — кусты за домом. Непонятно, зачем нам эти кусты, этот кусок нам не нужен", — заявила активистка Кристина.Голосование шло с конца июня по конец июля. Однако минимальное количество голосов так и не было набрано, а потому "референдум" результата не принес.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Мыслей не было смотреть эти карты"

Предприниматель Ольга Бритикова рассказала, что целых 15 лет она была уверена в том, что участок относится к кафе, и сама узнала об обратном только в 2026 году, когда ей позвонили из УК "Квартал" и рассказали о ситуации. Она отметила, что при строительстве квартала территорию поделили "бездумно", и по окончании работ заказчик — "Барнаулкапстрой" — должен был уточнить границы участков, но не сделал этого.

"По изначальному проекту от застройщика здесь должна была быть просто трава. Еще в 2008 году мы попросили изменить проект, чтобы у нас была парковка, и чтобы можно было к зданию нормально проехать. Все это было запрошено, мы оплатили все работы. Но «Барнаулкапстрой» до ума дело не довел. Он должен был внести все изменения, закрепить территорию за нами, но по каким-то неизвестным причинам этого не сделал", — отметила предприниматель.Она добавила, что "бардак" с разделением участков в этом районе виден и на примере дома № 29 по ул. Лазурной, которому не принадлежит находящаяся рядом детская площадка (она относится к соседней пятиэтажке). По такой же логике, отметила Бритикова, жители соседнего дома могут ее оградить, и юридически "будут правы".

По словам владелицы заведения, раньше такого внимания к земельным участкам, как сейчас, не было, поэтому руководство кафе не запрашивало ни кадастровых карт, ни документов. Из-за этого оно "не имело понятия", что участок — не их, за свои деньги обслуживало его: работники меняли там плитку, убирали снег, стригли газоны и так далее.

"Тут вопрос спорный. Земельный участок принадлежит жильцам, но все, что на нем сделано, принадлежит мне. Более того, есть 15 лет обслуживания за наш счет. У нас же на руках не было никаких документов на землю. Когда дом сдавался, был только техпаспорт и документы на право собственности. Как этот участок выглядел, как границы расположены — в 2011 году никто понятия не имел. И мыслей не было смотреть эти карты", — пояснила она.Бизнесвумен добавила, что они также сделали парковку, которая сейчас находится в общем доступе. Шлагбаум же рядом поставили для того, чтобы у кафе была возможность разгружать товар. При этом предпринимательница заверила, что шлагбаум днем обычно поднят и закрывается только на ночь.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Даже предъявить претензии некому"

Бритикова рассказала, что жители дома не пытались решить вопрос мирным путем или найти компромисс. Она отметила, что активисты даже не предлагали встретиться и пообщаться, а вместо этого начали "писать везде жалобы". Через знакомых, которые живут в доме и занимают ее сторону, предприниматель попыталась урегулировать спор и вынести на голосование вопрос перераспределения границ земельного участка, но, как уже было сказано, кворум набран не был.

"На собрании нас люди разве что не оплевали, кричали как ненормальные. Я говорю: «Земля у вас не уменьшится, мы просто поменяемся». Пытались что-то объяснить, но люди слышать не захотели. Проголосовало всего шесть квартир", — отметила бизнесвумен.Ольга Бритикова настаивает на том, что она в этой ситуации тоже является пострадавшей, ведь сейчас у кафе отнимают землю, на обустройство которой было потрачено немало денег. При этом она отметила, что предъявить претензии сейчас некому.

"Мне даже предъявить претензии некому. Сказать: «Ребята, вы на каком основании до ума не довели?» Почему с меня взяли деньги за благоустройство, все сделали, а участок подарили соседнему дому? Я считаю, что «Барнаулкапстрой» свои обязанности не выполнил, но этой организации больше нет, они банкроты. Плюс госкомиссия все принимала. Как они это пропустили, приняли? Почему внимание не акцентировали на том, что есть несоответствие?" — задается вопросами предприниматель.По ее словам, сейчас с жителями вряд ли уже можно о чем-то договориться, так как "они конфликт обострили и усугубили". Поэтому спор дошел до суда, истцом выступила УК "Квартал", а ответчиком — Бритикова. В Индустриальный районный суд иск поступил в июне, сказано в картотеке дел. 10 августа состоялось предварительное судебное заседание. Полноценное заседание запланировано только на 7 октября.

Amic.ru отправил запрос в УК "Квартал", однако ответа на него на момент публикации материала не получил.