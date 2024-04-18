Барнаул — в лидерах по росту. Эксперт объяснил, что будет с ценами на "вторичку"
Рынок подержанных квартир "подтягивается" за ценниками на дефицитные новостройки
18 апреля 2024, 09:50, ИА Амител
Барнаул вошел в тройку городов России по росту цены квадратного метра жилья на вторичном рынке по итогам трех месяцев 2024 года. Автор рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM* Барнаул Дмитрий Дворядкин рассказал, как так получилось и что будет дальше.
Как сообщает РБК со ссылкой на "Циан Аналитику", за первый квартал 2024 года квадратный метр на вторичном рынке в Барнауле подорожал на 6,3% – это третий показатель в стране после Сочи и Набережных Челнов. Сейчас он составляет 112,4 тысячи рублей. Ближайший сибирский город, Красноярск, лишь на 11-м месте.
У "Мира квартир" несколько иные показатели, отметил Дворядкин. Там Барнаул не в лидерах, однако показатель роста – 5% с ценой "квадрата" 109 тысяч рублей.
"В сухом остатке – цены на "вторичку" в Барнауле продолжают расти, притом довольно высокими темпами. И, по всей видимости, потенциал повышения еще не исчерпан. Так как регионы с уже дорогим вторичным жильем не показывают такого прироста", – сказал эксперт.Дворядкин подчеркнул, что цена на жилье не снижается, даже несмотря на то, что во вторичном сегменте практически не выдается ипотека. Следовательно, рынок живет не за счет нее. Оказывают влияние "цепные" сделки, участники спецоперации, получатели маткапитала и другие покупатели, которые приобретают жилье за уже имеющиеся деньги.
Снижаться цены не станут. Вторичный рынок всегда "подтягивается" за рынком новостроек, которые продолжают дорожать из-за высокого спроса и дефицита предложений. Вероятно, сам по себе рост в этом году не будет уже таким высоким, однако Барнаул в этом плане "город особый" и такое исключать нельзя, заключил специалист.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
10:01:41 18-04-2024
В конце концов будет как в Китае, где построили целые города стекловатных "элитарных" человейников, в которых никто не живёт, люди оттуда массово разбегаются, а квартиры можно только купить, но уже никогда не продать.
10:41:13 18-04-2024
Гость (10:01:41 18-04-2024) В конце концов будет как в Китае, где построили целые города... Давай ещё накидывай дедуля про ужасы жизни в Китае. Главное не сиди долго на фаянсе, геморрой будет.
11:25:14 18-04-2024
Гость (10:01:41 18-04-2024) В конце концов будет как в Китае, где построили целые города... У них там кое-что продуманнее чем в других странах. Если строится большая промышленная площадка, то "за забором" растут человейники, чтобы работягам работа была в пешей доступности. Минимизируют затраты времени и перемещения.
16:35:01 18-04-2024
Гость (10:01:41 18-04-2024) В конце концов будет как в Китае, где построили целые города... Китайцы торгаши, они любят вкладывать деньги в жилье. Поэтому у них довольно низкие цены на съёмное жилье. У них вме хорошо)
10:28:00 18-04-2024
Не продается? Еще на заре домклика всем агентствам банкротство рисовалось , пора на завод, осваивать рабочие специальности, кстати и доход будет намного выше.
11:19:17 18-04-2024
гость (10:28:00 18-04-2024) пора на завод и доход будет намного выше.Ну да, вот только жизнь будет В РАЗЫ короче.
11:25:37 18-04-2024
ну да дороговато,но мы с мужем (уже с одобренной ипотекой)приехали к застройщику ,выбрали таки квартиру и нам её прямо там оформили. Мы не ходили не к каким агентам у каждого застройщика есть свой отдел по оформлению. Просто и ясно. Конечно теперь нам платить и платить. И мы как то плдсчитали ,что да, в принципе получается ,что по ипотеке мы купили две квартиры - одна для банка,одна для нас. А что делать?
11:38:44 18-04-2024
гость (11:25:37 18-04-2024) ну да дороговато,но мы с мужем (уже с одобренной ипотекой)пр... Теперь всё, что вам с мужем остаётся - это молиться, чтобы хватило здоровья, пока не выплачена ипотека. У меня знакомые так ввязались в ипотеку да ещё машину взяли в кредит. Муж на этой машине разбился и стал полным инвалидом. Теперь их буквально вышвыривают на улицу, поскольку ни за квартиру, ни за разбитую машину, ни за лечение кредиты теперь они платить не способны. А таких уже полным-полно!
12:37:57 18-04-2024
Гость (11:38:44 18-04-2024) Теперь всё, что вам с мужем остаётся - это молиться, чтобы х... тут страховка предусмотрена.. обычно хотят сэкономить и не делают ее... а очень зря! жила бы жена в своей квартире, которую страховая погасила и не надо было думать как выплатить, раз уж беда приключилась..
13:17:13 18-04-2024
Гость (12:37:57 18-04-2024) тут страховка предусмотрена.. обычно хотят сэкономить и не д... Была страховка. Но страховая доказала, что мужик что-то там нарушил, когда разбился на машине. А значит сам виноват и страховка не положена. И так страховые отмазываются от выплат массово!
15:15:42 18-04-2024
Гость (13:17:13 18-04-2024) Была страховка. Но страховая доказала, что мужик что-то там ... В суд не пробовали подать на страховую???
16:22:08 18-04-2024
Гость (15:15:42 18-04-2024) В суд не пробовали подать на страховую??? ... Ещё в один кредит влезать, чтобы оплатить услуги адвоката, который всё равно ни за что не отвечает и ничего не добъется? Это полным идиотом надо быть!
14:03:49 18-04-2024
Гость (12:37:57 18-04-2024) тут страховка предусмотрена.. обычно хотят сэкономить и не д... В страховой сидит толпа обученных людей, главная задача которых - найти причину чтобы вам не платить
16:05:08 18-04-2024
гость (11:25:37 18-04-2024) ну да дороговато,но мы с мужем (уже с одобренной ипотекой)пр... Что делать? Брать участок за городом и строить самому. Не обязательно хоромы
Вначале притаскивают вагончик. Потом покупают цемент, делают проект дома и льют поставив опалубку из фанеры. И получается наверное в 100500 раз меньше по затратам потому что отдаете вы деньги посредникам за воздух в основном
11:44:17 18-04-2024
Одна "благодать" кругом.Что не возьми -"благолепие и красота".Это и есть обещанные ,в своё время,райские кущи для народа?
12:58:44 18-04-2024
Даёшь Дворянин в Губеры! Скоро он сравняет на недвижимость в Барнауле с ценами на квартиры в Москве! ...и свободно продав квартиру в Барнауле можно будет купить за теже деньги в Москве!!!)))
21:49:24 19-04-2024
Рантье (12:58:44 18-04-2024) Даёшь Дворянин в Губеры! Скоро он сравняет на недвижимость в... Шутки шутками,но почти так оно и есть. Знакомый риэлтор в статусе выставил квартиру 70 кв.м.за 11 млн. Я ещё 1млн добавлю и хрущевку в Москве возьму за 12.