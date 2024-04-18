Барнаул — в лидерах по росту. Эксперт объяснил, что будет с ценами на "вторичку"

Рынок подержанных квартир "подтягивается" за ценниками на дефицитные новостройки

18 апреля 2024, 09:50, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул вошел в тройку городов России по росту цены квадратного метра жилья на вторичном рынке по итогам трех месяцев 2024 года. Автор рубрики "Гайд по недвижимости" на Business FM* Барнаул Дмитрий Дворядкин рассказал, как так получилось и что будет дальше.

Как сообщает РБК со ссылкой на "Циан Аналитику", за первый квартал 2024 года квадратный метр на вторичном рынке в Барнауле подорожал на 6,3% – это третий показатель в стране после Сочи и Набережных Челнов. Сейчас он составляет 112,4 тысячи рублей. Ближайший сибирский город, Красноярск, лишь на 11-м месте.

У "Мира квартир" несколько иные показатели, отметил Дворядкин. Там Барнаул не в лидерах, однако показатель роста – 5% с ценой "квадрата" 109 тысяч рублей.

"В сухом остатке – цены на "вторичку" в Барнауле продолжают расти, притом довольно высокими темпами. И, по всей видимости, потенциал повышения еще не исчерпан. Так как регионы с уже дорогим вторичным жильем не показывают такого прироста", – сказал эксперт.Дворядкин подчеркнул, что цена на жилье не снижается, даже несмотря на то, что во вторичном сегменте практически не выдается ипотека. Следовательно, рынок живет не за счет нее. Оказывают влияние "цепные" сделки, участники спецоперации, получатели маткапитала и другие покупатели, которые приобретают жилье за уже имеющиеся деньги.

Снижаться цены не станут. Вторичный рынок всегда "подтягивается" за рынком новостроек, которые продолжают дорожать из-за высокого спроса и дефицита предложений. Вероятно, сам по себе рост в этом году не будет уже таким высоким, однако Барнаул в этом плане "город особый" и такое исключать нельзя, заключил специалист.

* Business FM ("Бизнес ФМ")