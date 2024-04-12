Рубль решает. Жилье в Барнауле дорожает вопреки низкому спросу и неподъемной ипотеке
Цены в городе растут как на новостройки, так и на готовые квартиры
12 апреля 2024, 10:10, ИА Амител
Рынок недвижимости Барнаула уже несколько месяцев находится в состоянии анабиоза. Его не тревожат ни резкие ценовые скачки, ни ажиотажный спрос, ни "взрыв" предложений. Как предполагают эксперты, ситуация покоя растянется как минимум до конца весны. Впрочем, риелторы отмечают: стоимость как первичного, так и вторичного жилья планомерно увеличивается, но продавцы все чаще соглашаются на торг. Какие еще тенденции возникли на рынке – читайте в материале amic.ru.
Вынужденная ипотека
С начала года, посчитали федеральные аналитики, стоимость вторичного жилья в Барнауле выросла на 6,3%, достигнув 112,4 тыс. рублей за квадратный метр. Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина отмечает, что все чаще горожане рассматривают жилье формата "все включено": с качественным ремонтом, бытовой техникой, мебелью.
Однако активность покупателей тормозят высокие ставки на жилищные кредиты (сейчас банки выдают их в среднем под 16-18%). Кроме того, в конце 2023 года Центробанк ужесточил требования к "ипотечникам".
"От заемщиков требуют прозрачный доход, его подтверждение. Также банки учитывают коэффициент долговой нагрузки заемщика и семьи", – говорит Марина Ракина.
В таких жестких условиях "шагают" в ипотеку сейчас те, кто готов временно платить кредит под 18%, но в дальнейшем рассчитывает на рефинансирование, отмечает Ракина.
Также оформляют кредиты семьи, которым чуть-чуть не хватает нужной суммы.
"Раньше люди переезжали из однокомнатной квартиры в трехкомнатную и могли себе позволить взять 5 млн кредита. Теперь люди идут из "однушки" в "двушку", из "двушки" в "трешку" с меньшей суммой кредитной нагрузки", – объясняет риелтор.
"Держатели" рынка
В то же время эксперты наблюдают рост числа покупателей без ипотек. Руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин в своем телеграм-канале сообщает, что на рынке много держателей жилищных сертификатов, а также людей с наличными.
"Множество участников СВО, получая выплаты по контрактам, первым делом решают вопросы с недвижимостью. Играют роль и сиротские сертификаты, материнский капитал, а также так называемые "цепные" сделки, когда, допустим, человек продает двухкомнатную и покупает трехкомнатную. Поэтому спад ипотеки по "вторичке" не изменил ситуацию на рынке в Алтайском крае. Хотя в целом по стране ипотека "рухнула" и сейчас, за последние четыре года, находится на историческом минимуме", – говорит эксперт.
Время отложенного спроса
По данным барнаульских риелторов, средняя цена квадратного метра вторичного жилья в городе ниже, чем посчитали "федералы": 80 тыс. рублей. Стоимость же квартиры в новостройках – 120-160 тыс. рублей. Из-за такой колоссальной разницы готовые квартиры и не будут дешеветь, считает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Максимум, на что могут рассчитывать покупатели вторичного жилья, – небольшой торг.
"Разброс между "первичкой" и "вторичкой" максимальный, доходит до 40%. Вряд ли готовые квартиры будут дешеветь, тогда как строящиеся растут в цене. У "вторички" есть потенциал: некоторые варианты получаются выгоднее долевок даже в ипотеку под 16-17%", – говорит эксперт.
Марина Ракина добавляет: предложений на рынке новостроек сейчас немного и спрос достаточно спокойный. Покупатели ориентируются, прежде всего, на стоимость объектов.
"По продажам сейчас лидируют застройщики, у которых стоимость квадратного метра находится в низкой и средней ценовой категории – 120 тыс. рублей. Девелоперы, у которых выше цена и больше крупногабаритного жилья, находятся в менее выигрышном положении: сегодня на покупку дорогих квартир людям решиться довольно сложно", – сообщил эксперт.
Кстати, еще в январе застройщики жаловались на новые условия банков: кредитные организации стали брать с них комиссии за выдачу льготных кредитов. Однако в конце марта банки окончательно отказались от этой идеи, отметила Марина Ракина.
В целом эксперты не предполагают в ближайшие месяцы каких-то глобальных изменений. Прогнозы риелторов опираются на информацию от Центробанка: по данным регулятора, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-15,5% (сейчас она находится на уровне 16%).
"Стоит отметить, что в 2024 году рынок активен, снижения ставки в ближайшее время, конечно, не ждем. Может быть, разве что во втором полугодии. Тогда, скорее всего, цены пойдут на увеличение, так как отложенный спрос придет на рынок. Сейчас есть возможность приобрести жилье дешевле, чем оно будет к концу года", – резюмирует Дмитрий Дворядкин.
10:20:18 12-04-2024
Если рынок мёртво стоит, то что мешает задирать цену до небес, и ждать залётных покупателей из центральной России и севера!? Тем более в богатеньких регионах ближних к не спокойному западу, Алтай стал пользоваться спросом. Как на рыбалке, закинул удочку, сиди жди...
10:22:31 12-04-2024
Ну вот не бывает так, чтобы спрос сокращался, тем более обвально, а цены продолжади расти. Это абсурд.
17:53:57 13-04-2024
Гость (10:22:31 12-04-2024) Ну вот не бывает так, чтобы спрос сокращался, тем более обва... Не абсурд: средние цены эти горе-риелторы мерят по суммам в объявлениях, а не суммам сделок
10:37:30 12-04-2024
Коррекция обязательно будет. Надо только подождать
11:18:14 12-04-2024
Гость (10:37:30 12-04-2024) Коррекция обязательно будет. Надо только подождать... 30 лет ждем. В начале 90х трешку меняли на шестерку, жЫгули.
17:10:28 12-04-2024
Гость (11:18:14 12-04-2024) 30 лет ждем. В начале 90х трешку меняли на шестерку, жЫгули... Сейчас гранта (бюджетная поповозка) стоит два миллиона. Скромную однушку можно тоже найти за два миллиона. Только вопрос, а нужна ли вам гранта за два миллиона? -))
Интересно, сколько бы стоила новая шаха, т.е. отечественный автопром, метящий в членовоз? Миллионов пять-шесть? Так столько трёшка в Барнауле и стоит. 30 лет стабильности)))
12:25:14 17-04-2024
Гость (11:18:14 12-04-2024) 30 лет ждем. В начале 90х трешку меняли на шестерку, жЫгули... Сейчас почти то же самое! Только не на шестерку,а на пятерку БМВ!
10:38:31 12-04-2024
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10:46:18 12-04-2024
По данным Новосибирского управления ФНС, на начало 2024 года 20,3 тыс. жителей Новосибирской области имели в собственности 3 и 4 квартиры. За последний год число собственников, обладающих такими активами, в регионе сильно выросло. По оценке ИФНС в начале прошлого года оно составляло 11,4 тыс. человек и, таким образом, за год оно увеличилось на 80%.
В то же время, у 1,1 тыс. новосибирцев в собственности зарегистрировано 5 и более квартир. При этом число физлиц, имеющих в активе такое количество квартир, за год уменьшилось на 300 человек.
Какой же напрашивается вывод?
Держатели крупных пакетов разгружают баланс, выходят в кэш, так как их вера в этот актив снизилась, а держатели небольших пакетов, наоборот - нарастили его в надежде заработать. Посмотрим, кто кого переиграет
10:47:45 12-04-2024
Ну прямо вопреки законам экономики прем..
11:23:20 12-04-2024
Доиграются. В новосибе уже дешевле. Студия 30+ квадратов в новом доме с ремонтом, мебелью и бытовой техникой стоит 3.200.000
21:07:14 12-04-2024
Гость (11:23:20 12-04-2024) Доиграются. В новосибе уже дешевле. Студия 30+ квадратов в н... Подскажите в каком ЖК?
12:07:34 12-04-2024
Очередной "пузырь". Когда-нибудь лопнет, вопрос времени.
12:21:39 12-04-2024
Множество участников СВО, получая выплаты по контрактам, первым делом решают вопросы с недвижимостью --- это влияет
12:29:43 12-04-2024
Дворядкин говорит "рынок активен", по тексту вроде рынок почти колом стоит...
в общем понятно одно! риелтеры (представители самой ненужной большинству людей профессии) сейчас без соли кое что доедают, поэтому в целях привлечения клиентов "сейчас" и пугают очередным повышением цен на жилье.
14:12:49 12-04-2024
Если не покупают за дешево, то пусть лучше не покупают за дорого.
14:25:00 12-04-2024
Чет логики никакой! По идее благодаря низкому спросу и неподъемной жилье должно дешеветь. Или у нас оно как бензин? При любой непонятной фигне только дорожает?
14:58:34 12-04-2024
Пару лет назад думал купить или нет квартиру за 10 млн (большая в центре), зарплата позволяла, так и не решился. Зарплата выросла за эти годы, но сейчас квартира 18 млн - и я даже не думаю, хотя есть возможность под 5 % брать ипотеку. Платить под 200 тыс ежемесячно 20 лет, ну мне кажется это сумасшествие ..
А те у кого по 5 квартир - это не инвестиции, а скорее всего сбережения..
14:47:37 13-04-2024
Господа Дворянин, Никитеев и госпожа Ракина скоро разгонят цены до уровня г.Москвы!!! Амис - можно мнение других специалистов недвижимости, желательно федерального уровня! Что они думают о ценах недвижимости в Барнауле!? Прошу отреагировать кого тоже интересует этот вопрос!!! Кроме клуба Застройщиков!)