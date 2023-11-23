Барнаул безвозмездно отдаст остров и пруд в парке "Изумрудный"
В "дарственный" список попало все движимое имущество парка
23 ноября 2023, 15:05, Анастасия Чебакова
Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 1 декабря рассмотрят решение о передаче ряда объектов движимого имущества в парке "Изумрудный". Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации.
Как следует из проекта решения, в краевую собственность отдадут несколько объектов, расположенных на проспекте Комсомольском, 128, где и находится парк "Изумрудный". А именно: искусственный водоем, пруд, прогулочные площадки на территории 7,9 тысячи "квадратов", асфальт, газон, скамейки, павильон, беседки, площадку для выгула собак и другие объекты. Все они были установлены в ходе реконструкции парка, которая началась в 2020 году и продолжается до сих пор.
Как пояснил amic.ru управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев, передача объектов в краевую собственность – техническая процедура.
"Заказчиком работ выступает Барнаул. Поэтому по мере выполнения работ объекты передают в краевую собственность, чтобы мы могли их эксплуатировать", – объяснил Вакаев.
15:50:12 23-11-2023
Так что там с карпами? Их-то тоже передадут или сразу на сковородку пойдут?
22:22:04 23-11-2023
Гость (15:50:12 23-11-2023) Так что там с карпами? Их-то тоже передадут или сразу на ско... Самые крупные рестораны Барнаула уже борятся за право взять себе на зимовку карпов...
17:37:53 23-11-2023
Я уж думал Китаю отдали остров.
17:58:44 23-11-2023
И останки со старого кладбища в придачу.
18:07:36 23-11-2023
Позже этот парк перейдёт в частную собственность... Потихонечку... Деньги любят тишину..
18:57:37 23-11-2023
Че то мутят…
19:43:46 23-11-2023
Чем руководствуются депутаты гордумы, когда лишают барнаульцев городского имущества? Что-то не слышно, чтобы жители какого-либо села дарили свои пруды и прочее краю. Нет! Они таких подарков нее делают, сами пользуются и получают прибыль! Или гордума для того и существует, чтобы передать всё городское имущество краю, оставить жителей голыми и босыми?
21:50:12 23-11-2023
Гость (19:43:46 23-11-2023) Чем руководствуются депутаты гордумы, когда лишают барнаульц... Москва тоже не дарит своё имущество России, использует на благо москвичей. Поэтому у них двойные пенсии из местной московской казны и прочие плюшки.
08:18:07 24-11-2023
Эта мэрия задалась целью пустить барнаульцев пО миру...
09:59:12 24-11-2023
водоем, асфальт, газон - движимое имущество ?