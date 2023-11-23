В "дарственный" список попало все движимое имущество парка

23 ноября 2023, 15:05, Анастасия Чебакова

Фото: amic.ru

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 1 декабря рассмотрят решение о передаче ряда объектов движимого имущества в парке "Изумрудный". Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации.

Как следует из проекта решения, в краевую собственность отдадут несколько объектов, расположенных на проспекте Комсомольском, 128, где и находится парк "Изумрудный". А именно: искусственный водоем, пруд, прогулочные площадки на территории 7,9 тысячи "квадратов", асфальт, газон, скамейки, павильон, беседки, площадку для выгула собак и другие объекты. Все они были установлены в ходе реконструкции парка, которая началась в 2020 году и продолжается до сих пор.

Как пояснил amic.ru управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев, передача объектов в краевую собственность – техническая процедура.