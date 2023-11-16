Смертный приговор. Эксперты оценили шансы карпов выжить зимой в пруду "Изумрудного"
Из позитивного: за лето карпы накапливают достаточно жира, поэтому зимой способны обходиться без еды
16 ноября 2023, 14:30, ИА Амител
Вот уже несколько недель внимание барнаульцев приковано к судьбе карпов, обитающих в парке. Рыб должны были выловить и перевезти на место зимовки еще в октябре, однако этого до сих пор не произошло. Почему – мы писали здесь. Сейчас руководство размышляет: а не оставить ли рыб зимовать в пруду? Аmic.ru выяснил у экспертов, есть ли шансы у карпов пережить сибирскую зиму в таких условиях.
Смогут ли карпы пережить зиму в "Изумрудном"
Эксперты уверены, что нет. Основная причина – недостаточная глубина пруда для зимовки. Как сообщил amic.ru управляющий парком Владислав Вакаев, в среднем она составляет 1,2 метра, максимальная – 1,4. Есть и более мелкие участки, не превышающие метра. По словам специалистов, этого недостаточно, чтобы водоем не промерз насквозь в суровые сибирские морозы.
"Шанс, что рыба выживет, маловероятен. Глубина зимовального пруда должна составлять не менее 2,5 метра, максимальная – четыре. Если будет метровый лед, сколько воды-то там останется? 20 сантиметров?" – задается вопросом ихтиолог, профессор кафедры зоологии и физиологии Валерий Журавлев.
Как сильно промерзнет водоем, будет зависеть от того, насколько суровой будет зима. В 2022 году в Барнауле максимальная толщина льда составила 61 сантиметр, рассказала ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт. Однако в стоячих водоемах показатель будет больше.
"Чем больше акватория, тем выше теплозапас, соответственно, лед намерзает меньше. Если в прошлом году, не в самый холодный период, водоемы Барнаула промерзли на 61 сантиметр, и это проточные, представляете, что будет со стоячим? А ведь неизвестно, какие еще морозы будут", – говорит специалист.
По словам Прахт, лед начинает активно нарастать при температуре ниже 20 градусов. Чтобы установился крепкий покров, при таких условиях достаточно недели.
Зимой можно не кормить
Чтобы избежать зимнего замора рыбы, также необходимо обеспечить ей доступ к кислороду. Концентрация растворенного кислорода (РК) должна быть не ниже 3-4 мг/л, говорит Валерий Журавлев. Для этого необходимо дополнительно установить аэраторы, которые и будут насыщать воду кислородом.
И это лишь часть факторов, которые влияют на выживаемость водных обитателей, говорит он. Есть и другие, например, тип дна и ложе пруда.
Ученый добавил, что за лето карпы накапливают достаточно жира, поэтому зимой способны обходиться без еды.
Напомним, в начале июня в пруд парка "Изумрудный" выпустили 200 годовалых цветных карпов. Они служили декоративным целям и радовали гостей. В начале октября Владислав Вакаев сообщил, что в ближайшие две недели карпов должны выловить, после чего – отдать в "добрые руки". И объявил о поиске людей, готовых приютить рыб.
14:36:33 16-11-2023
живодеры все, кто причастен к этой затее с рыбками!
14:44:15 16-11-2023
Не вздумайте рыбу спасти - не о чем говорить будет.
14:48:30 16-11-2023
Прям такая проблема, что рыба сдохнет? Прям обсасывать это надо неделями вхолостую?
15:14:37 16-11-2023
Гость (14:48:30 16-11-2023) Прям такая проблема, что рыба сдохнет? Прям обсасывать это н... Эта рыба дорого стоит. Это вам не карась и не окунь.
16:31:52 16-11-2023
Гость (15:14:37 16-11-2023) Эта рыба дорого стоит. Это вам не карась и не окунь.... Стоит дорого она тогда, когда ее продать можно.
00:54:45 17-11-2023
Гость (16:31:52 16-11-2023) Стоит дорого она тогда, когда ее продать можно. ... или когда покупали на бюджетные деньги
14:48:41 16-11-2023
Посмотрел сегодня на термометр за окном и сделал вывод: капры перезимуют точно)
14:53:52 16-11-2023
пока не поздно, вырезать майну и ставить мордушки!
15:08:44 16-11-2023
Жалко рыбов
15:10:30 16-11-2023
главное летом карпов не кормить, а то помрут) помнится такое говорили. А теперь сами сдохут, без кормежки
15:13:54 16-11-2023
Вот о чём думали, когда решили карпов запустить в этот пруд? Что зима не наступит? А они (карпы эти) дорогие, от 1000 руб. за карпа.
15:16:18 16-11-2023
Пустите рыбаков, всех выловят и вам отдадут. Сам бы с удовольствием порыбачил, а рыбу бы отдал.
15:17:04 16-11-2023
А может карпов в озеро выпустить, а весной выловить?
15:28:45 16-11-2023
Гость (15:17:04 16-11-2023) А может карпов в озеро выпустить, а весной выловить?... С добрым утром. просыпайтесь. Сто раз обсудили - не могут выловить. Вас ждали)))
15:19:08 16-11-2023
О чем Вакаев думал, когда Карпов заводил? Ему какой приговор будет?
15:29:31 16-11-2023
Гость (15:19:08 16-11-2023) Ему какой приговор... а что там по закону про жестокое обращением с животными?
15:25:27 16-11-2023
Объявите бесплатную рыбалку с условием сдачи рыбы в теплый аквариум который будет стоять рядом с озером
15:27:39 16-11-2023
Если сверху будет каток, то однозначно промерзнет! А если сверху будет слой снега изолировать и подавать тёплый воздух через аэратор то шансы у рыбы будут!
15:33:08 16-11-2023
Там же кладбище старинное
15:37:03 16-11-2023
Отпустите их на волю и всё. Это лучше, чем погибнут
15:43:18 16-11-2023
Хотели как лучше, а получилось как всегда, в сентябре надо было вылавливать, как первый день в Сибири живут
15:47:27 16-11-2023
В выходные +12 , еще можно успеть. Торопитесь спасти!
16:18:37 16-11-2023
В сети полно роликов как на приусадебных участках в пруды ставят аэратор и за зиму искуственные пруды не замерзают полностью. Или Вакаев может только бабло пилить на ремонте, а с содержанием парка справится не может,
16:41:43 16-11-2023
Да не будут вам золотые карпы на бывшем кладбище жить. Они не дураки.
16:56:11 16-11-2023
Эх, не получилась у Вакаева своя Ваканда. Дело было не в бобине..
17:53:35 16-11-2023
Столько соплей из ничего. 1) Все можно устроить для зимовки рыб, и это не стоит миллион, ни даже 100 тысяч ни даже 50 2) даже если директор конченый и ничего не сделает не организует - ну, замерзнут... Это рыба, всего лишь рыба. Если эта рыба реально дорогая и с директора за это спросят - будет ему наука поделом.
19:00:41 16-11-2023
, которая теперь "аграрный университет" преподавали ихтиологии животноводам...
19:27:49 16-11-2023
Боюсь представить, а если бы они завели слона?
19:29:41 16-11-2023
В озерах вокруг города зимний замор рыбы нормальное дело. Тысячи озер с рыбой.
20:59:18 16-11-2023
Пустите рыбаков, которые на Оби сидят зимой, они всех выловят.
15:15:07 17-11-2023
гость 16:41:43 16-11-2023 "Да не будут вам золотые карпы на бывшем кладбище жить. Они не дураки." А то что там в в 90-е и нулевые ( на территории парка) жилые дома построили и люди живут там, можно сказать на костях - ничего.
00:13:33 19-11-2023
Как же так, была куча времени, чтобы решить этот вопрос! Осень такая теплая, много лет такой не было. И не смогли выловить рыбу?! Что за организаторы такие? О чем летом думали? Заранее разве нельзя было принять какое-то решение? На совести руководителя будут красавцы-карпы! В следующем году по-новой будут разводить !?