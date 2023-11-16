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Смертный приговор. Эксперты оценили шансы карпов выжить зимой в пруду "Изумрудного"

Из позитивного: за лето карпы накапливают достаточно жира, поэтому зимой способны обходиться без еды

16 ноября 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Вот уже несколько недель внимание барнаульцев приковано к судьбе карпов, обитающих в парке. Рыб должны были выловить и перевезти на место зимовки еще в октябре, однако этого до сих пор не произошло. Почему – мы писали здесь. Сейчас руководство размышляет: а не оставить ли рыб зимовать в пруду? Аmic.ru выяснил у экспертов, есть ли шансы у карпов пережить сибирскую зиму в таких условиях.

Смогут ли карпы пережить зиму в "Изумрудном"

Эксперты уверены, что нет. Основная причина – недостаточная глубина пруда для зимовки. Как сообщил amic.ru управляющий парком Владислав Вакаев, в среднем она составляет 1,2 метра, максимальная – 1,4. Есть и более мелкие участки, не превышающие метра. По словам специалистов, этого недостаточно, чтобы водоем не промерз насквозь в суровые сибирские морозы.

"Шанс, что рыба выживет, маловероятен. Глубина зимовального пруда должна составлять не менее 2,5 метра, максимальная – четыре. Если будет метровый лед, сколько воды-то там останется? 20 сантиметров?" – задается вопросом ихтиолог, профессор кафедры зоологии и физиологии Валерий Журавлев.

Как сильно промерзнет водоем, будет зависеть от того, насколько суровой будет зима. В 2022 году в Барнауле максимальная толщина льда составила 61 сантиметр, рассказала ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт. Однако в стоячих водоемах показатель будет больше.

"Чем больше акватория, тем выше теплозапас, соответственно, лед намерзает меньше. Если в прошлом году, не в самый холодный период, водоемы Барнаула промерзли на 61 сантиметр, и это проточные, представляете, что будет со стоячим? А ведь неизвестно, какие еще морозы будут", – говорит специалист.

По словам Прахт, лед начинает активно нарастать при температуре ниже 20 градусов. Чтобы установился крепкий покров, при таких условиях достаточно недели.

Фото: amic.ru 

Зимой можно не кормить

Чтобы избежать зимнего замора рыбы, также необходимо обеспечить ей доступ к кислороду. Концентрация растворенного кислорода (РК) должна быть не ниже 3-4 мг/л, говорит Валерий Журавлев. Для этого необходимо дополнительно установить аэраторы, которые и будут насыщать воду кислородом.

И это лишь часть факторов, которые влияют на выживаемость водных обитателей, говорит он. Есть и другие, например, тип дна и ложе пруда.

Ученый добавил, что за лето карпы накапливают достаточно жира, поэтому зимой способны обходиться без еды.

Напомним, в начале июня в пруд парка "Изумрудный" выпустили 200 годовалых цветных карпов. Они служили декоративным целям и радовали гостей. В начале октября Владислав Вакаев сообщил, что в ближайшие две недели карпов должны выловить, после чего – отдать в "добрые руки". И объявил о поиске людей, готовых приютить рыб.

Карпы / Фото: amic.ru

Живут подо льдом. Карпов в барнаульском парке "Изумрудный" не успели выловить к снегу

Чтобы они не погибли от недостатка кислорода, во льду пробивают лунки
НОВОСТИОбщество
Барнаул Парк "Изумрудный" Мнения экспертов

Комментарии 32

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Элен без ребят

14:36:33 16-11-2023

живодеры все, кто причастен к этой затее с рыбками!

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Олег

14:44:15 16-11-2023

Не вздумайте рыбу спасти - не о чем говорить будет.

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Гость

14:48:30 16-11-2023

Прям такая проблема, что рыба сдохнет? Прям обсасывать это надо неделями вхолостую?

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Гость

15:14:37 16-11-2023

Гость (14:48:30 16-11-2023) Прям такая проблема, что рыба сдохнет? Прям обсасывать это н... Эта рыба дорого стоит. Это вам не карась и не окунь.

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Гость

16:31:52 16-11-2023

Гость (15:14:37 16-11-2023) Эта рыба дорого стоит. Это вам не карась и не окунь.... Стоит дорого она тогда, когда ее продать можно.

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Гость

00:54:45 17-11-2023

Гость (16:31:52 16-11-2023) Стоит дорого она тогда, когда ее продать можно. ... или когда покупали на бюджетные деньги

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Гость

14:48:41 16-11-2023

Посмотрел сегодня на термометр за окном и сделал вывод: капры перезимуют точно)

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Гость

14:53:52 16-11-2023

пока не поздно, вырезать майну и ставить мордушки!

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Гость

15:08:44 16-11-2023

Жалко рыбов

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Гость

15:10:30 16-11-2023

главное летом карпов не кормить, а то помрут) помнится такое говорили. А теперь сами сдохут, без кормежки

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Гость

15:13:54 16-11-2023

Вот о чём думали, когда решили карпов запустить в этот пруд? Что зима не наступит? А они (карпы эти) дорогие, от 1000 руб. за карпа.

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Гость

15:16:18 16-11-2023

Пустите рыбаков, всех выловят и вам отдадут. Сам бы с удовольствием порыбачил, а рыбу бы отдал.

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Гость

15:17:04 16-11-2023

А может карпов в озеро выпустить, а весной выловить?

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Гость

15:28:45 16-11-2023

Гость (15:17:04 16-11-2023) А может карпов в озеро выпустить, а весной выловить?... С добрым утром. просыпайтесь. Сто раз обсудили - не могут выловить. Вас ждали)))

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Гость

15:19:08 16-11-2023

О чем Вакаев думал, когда Карпов заводил? Ему какой приговор будет?

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Гость

15:29:31 16-11-2023

Гость (15:19:08 16-11-2023) Ему какой приговор... а что там по закону про жестокое обращением с животными?

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Гость

15:25:27 16-11-2023

Объявите бесплатную рыбалку с условием сдачи рыбы в теплый аквариум который будет стоять рядом с озером

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Гость

15:27:39 16-11-2023

Если сверху будет каток, то однозначно промерзнет! А если сверху будет слой снега изолировать и подавать тёплый воздух через аэратор то шансы у рыбы будут!

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Гость

15:33:08 16-11-2023

Там же кладбище старинное

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Гость

15:37:03 16-11-2023

Отпустите их на волю и всё. Это лучше, чем погибнут

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Гость

15:43:18 16-11-2023

Хотели как лучше, а получилось как всегда, в сентябре надо было вылавливать, как первый день в Сибири живут

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Гость

15:47:27 16-11-2023

В выходные +12 , еще можно успеть. Торопитесь спасти!

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Гость

16:18:37 16-11-2023

В сети полно роликов как на приусадебных участках в пруды ставят аэратор и за зиму искуственные пруды не замерзают полностью. Или Вакаев может только бабло пилить на ремонте, а с содержанием парка справится не может,

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Гость

16:41:43 16-11-2023

Да не будут вам золотые карпы на бывшем кладбище жить. Они не дураки.

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Гость

16:56:11 16-11-2023

Эх, не получилась у Вакаева своя Ваканда. Дело было не в бобине..

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Гость

17:53:35 16-11-2023

Столько соплей из ничего. 1) Все можно устроить для зимовки рыб, и это не стоит миллион, ни даже 100 тысяч ни даже 50 2) даже если директор конченый и ничего не сделает не организует - ну, замерзнут... Это рыба, всего лишь рыба. Если эта рыба реально дорогая и с директора за это спросят - будет ему наука поделом.

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А ведь в барнаульской 'сохатке

19:00:41 16-11-2023

, которая теперь "аграрный университет" преподавали ихтиологии животноводам...

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Олег

19:27:49 16-11-2023

Боюсь представить, а если бы они завели слона?

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Олег

19:29:41 16-11-2023

В озерах вокруг города зимний замор рыбы нормальное дело. Тысячи озер с рыбой.

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Гость

20:59:18 16-11-2023

Пустите рыбаков, которые на Оби сидят зимой, они всех выловят.

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Гость

15:15:07 17-11-2023

гость 16:41:43 16-11-2023 "Да не будут вам золотые карпы на бывшем кладбище жить. Они не дураки." А то что там в в 90-е и нулевые ( на территории парка) жилые дома построили и люди живут там, можно сказать на костях - ничего.

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Марина

00:13:33 19-11-2023

Как же так, была куча времени, чтобы решить этот вопрос! Осень такая теплая, много лет такой не было. И не смогли выловить рыбу?! Что за организаторы такие? О чем летом думали? Заранее разве нельзя было принять какое-то решение? На совести руководителя будут красавцы-карпы! В следующем году по-новой будут разводить !?

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