Смертный приговор. Эксперты оценили шансы карпов выжить зимой в пруду "Изумрудного"

Из позитивного: за лето карпы накапливают достаточно жира, поэтому зимой способны обходиться без еды

16 ноября 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Вот уже несколько недель внимание барнаульцев приковано к судьбе карпов, обитающих в парке. Рыб должны были выловить и перевезти на место зимовки еще в октябре, однако этого до сих пор не произошло. Почему – мы писали здесь. Сейчас руководство размышляет: а не оставить ли рыб зимовать в пруду? Аmic.ru выяснил у экспертов, есть ли шансы у карпов пережить сибирскую зиму в таких условиях.

Смогут ли карпы пережить зиму в "Изумрудном"

Эксперты уверены, что нет. Основная причина – недостаточная глубина пруда для зимовки. Как сообщил amic.ru управляющий парком Владислав Вакаев, в среднем она составляет 1,2 метра, максимальная – 1,4. Есть и более мелкие участки, не превышающие метра. По словам специалистов, этого недостаточно, чтобы водоем не промерз насквозь в суровые сибирские морозы.

"Шанс, что рыба выживет, маловероятен. Глубина зимовального пруда должна составлять не менее 2,5 метра, максимальная – четыре. Если будет метровый лед, сколько воды-то там останется? 20 сантиметров?" – задается вопросом ихтиолог, профессор кафедры зоологии и физиологии Валерий Журавлев.

Как сильно промерзнет водоем, будет зависеть от того, насколько суровой будет зима. В 2022 году в Барнауле максимальная толщина льда составила 61 сантиметр, рассказала ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт. Однако в стоячих водоемах показатель будет больше.

"Чем больше акватория, тем выше теплозапас, соответственно, лед намерзает меньше. Если в прошлом году, не в самый холодный период, водоемы Барнаула промерзли на 61 сантиметр, и это проточные, представляете, что будет со стоячим? А ведь неизвестно, какие еще морозы будут", – говорит специалист.

По словам Прахт, лед начинает активно нарастать при температуре ниже 20 градусов. Чтобы установился крепкий покров, при таких условиях достаточно недели.

Фото: amic.ru

Зимой можно не кормить

Чтобы избежать зимнего замора рыбы, также необходимо обеспечить ей доступ к кислороду. Концентрация растворенного кислорода (РК) должна быть не ниже 3-4 мг/л, говорит Валерий Журавлев. Для этого необходимо дополнительно установить аэраторы, которые и будут насыщать воду кислородом.

И это лишь часть факторов, которые влияют на выживаемость водных обитателей, говорит он. Есть и другие, например, тип дна и ложе пруда.

Ученый добавил, что за лето карпы накапливают достаточно жира, поэтому зимой способны обходиться без еды.

Напомним, в начале июня в пруд парка "Изумрудный" выпустили 200 годовалых цветных карпов. Они служили декоративным целям и радовали гостей. В начале октября Владислав Вакаев сообщил, что в ближайшие две недели карпов должны выловить, после чего – отдать в "добрые руки". И объявил о поиске людей, готовых приютить рыб.