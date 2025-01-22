Барнаул борется за звание лучшего города страны

Итоги голосования подведут 31 декабря 2025 года

22 января 2025, 10:45, ИА Амител

Дом под шпилем в Барнауле / Фото: amic.ru

Проект "Город России – национальный выбор" запустил голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города страны в 2025 году, принять участие может каждый желающий.

"Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием и достойный стать национальным символом. В проекте представлено множество интересных сведений об истории и культуре городов. Итоги голосования подведут 31 декабря 2025 года", – говорится на сайте.

По данным на 22 января, за Барнаул проголосовали 179 человек, город находится на 40-м месте в рейтинге (чтобы проголосовать, необходимо перейти по ссылке).

Лидирует Курск, набравший 13 259 голосов. На втором месте расположился Нальчик (7022), на третьем – Оренбург (5357).

В 2024 году Барнаул, по итогам голосования, набрал 3525 голосов и занял 41-е место. Победителем стал Владивосток (121 120 голосов).