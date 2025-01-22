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Барнаул борется за звание лучшего города страны

Итоги голосования подведут 31 декабря 2025 года

22 января 2025, 10:45, ИА Амител

Дом под шпилем в Барнауле / Фото: amic.ru
Дом под шпилем в Барнауле / Фото: amic.ru

Проект "Город России – национальный выбор" запустил голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города страны в 2025 году, принять участие может каждый желающий.

"Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием и достойный стать национальным символом. В проекте представлено множество интересных сведений об истории и культуре городов. Итоги голосования подведут 31 декабря 2025 года", – говорится на сайте.

По данным на 22 января, за Барнаул проголосовали 179 человек, город находится на 40-м месте в рейтинге (чтобы проголосовать, необходимо перейти по ссылке).

Лидирует Курск, набравший 13 259 голосов. На втором месте расположился Нальчик (7022), на третьем – Оренбург (5357).

В 2024 году Барнаул, по итогам голосования, набрал 3525 голосов и занял 41-е место. Победителем стал Владивосток (121 120 голосов).

Набережная в Барнауле / Фото: amic.ru

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Барнаул конкурсы

Комментарии 26

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Гость

10:48:06 22-01-2025

Очень смешно, аж рыдать хочется.

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Гость

10:53:56 22-01-2025

смешно.

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Гость

10:55:53 22-01-2025

Такой лестницы больше ни где нет

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Гость

11:43:30 22-01-2025

Гость (10:55:53 22-01-2025) Такой лестницы больше ни где нет... откуда гнусные инсинуации???? из деревни?!

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Гость

12:11:08 22-01-2025

Гость (11:43:30 22-01-2025) откуда гнусные инсинуации???? из деревни?!... Из соседнего подъезда.

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Гость

10:56:54 22-01-2025

Представляю что с общественным транспортом, ЖКХ, продаж земель городских ... в других городах тогда творится .

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Гость

12:27:18 22-01-2025

Гость (10:56:54 22-01-2025) Представляю что с общественным транспортом, ЖКХ, продаж земе... Из заморского из лесу, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят...
(с) В.С. Высоцкий

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Афиноген

10:58:29 22-01-2025

Нашему теляте ,да волка съесть?Чем же он ,интересно ,может быть лучшим?Общественным транспортом?Медициной?Экологическим состоянием?Или тотальной застройкой человейниками?Может чутким отношением к горожанам и дешёвым ЖКХ?Не нахожу никаких достижений.

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Гость

11:09:39 22-01-2025

Ну это примерно как стремлнние КПСС построить коммунизм

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Олег

11:10:50 22-01-2025

Херсон - лучший город России!

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Ева

11:12:27 22-01-2025

Для меня он всегда самый лучший , есть конечно проблемки и много что хочется улучшить .

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Гость

11:44:36 22-01-2025

Ева (11:12:27 22-01-2025) Для меня он всегда самый лучший , есть конечно проблемки и м... надуманный патриотизм, необоснованный!

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Ева

15:08:00 22-01-2025

Гость (11:44:36 22-01-2025) надуманный патриотизм, необоснованный!... иди в баню

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Сергей

13:09:51 22-01-2025

Ева (11:12:27 22-01-2025) Для меня он всегда самый лучший , есть конечно проблемки и м... Каждый кулик своё болото хвалит😎😉

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ГостьЯ

11:24:51 22-01-2025

А следующей новостью по данному вопросу будет, что-то типа:"Чиновники городской администрации, не смогли оформить документы на участие в......" ну или вариативно! )))))))

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Гость

11:37:52 22-01-2025

ГостьЯ (11:24:51 22-01-2025) А следующей новостью по данному вопросу будет, что-то типа:"... 100% или сроки уже упущены

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бийчанин

11:31:27 22-01-2025

Пока Барнаул лидирует в борьбе нанайских мальчиков.

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Гость

11:34:56 22-01-2025

Не надо биться - убьетесь там!

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Лампочка Ильича

12:11:12 22-01-2025

сборище антипатриотов- мазохистов, .....

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Гость

12:22:16 22-01-2025

Лампочка Ильича (12:11:12 22-01-2025) сборище антипатриотов- мазохистов, ........ Воспитаны местными властями

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Гость

12:39:26 22-01-2025

Ну ну с облезшими фасадами домов в центре города и с корявыми зарослями отдалённо похожими на деревья.

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Гость

14:32:18 22-01-2025

Новый анекдот?

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Гость

15:20:41 22-01-2025

Всерьез к этому отнестись нельзя. Те 179 человек, что проголосовали за Барнаул, это скорее из разряда партхозактивистов, которые всегда и везде "за", которые голосуют за неизвестных им детей в конкурсах, за чужое благоустройство в других местах или населенных пунктах. Это даже патриотизмом нельзя назвать, это полная оторванность от реальности. Это как на премию Оскар выставлять любительский ролик первоклассника.

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Гость

15:35:08 22-01-2025

Токо вот узнал ,что Барнеаполь борется ,ну таперь и я подключюсь к борьбе ,а вместе мы победим …

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Гость

17:12:48 22-01-2025

Гость (15:35:08 22-01-2025) Токо вот узнал ,что Барнеаполь борется ,ну таперь и я подклю... Иди накручивай, делай что-то для победы Барнаула)))

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Гость

02:30:50 23-01-2025

Барнаул - столица мира!

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