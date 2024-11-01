Барнаул вошел в число лучших российских городов для семейного отдыха
Жителей и гостей города привлекают ухоженные скверы, протяженная набережная вдоль Оби и уникальный реликтовый сосновый бор
01 ноября 2024, 13:10, ИА Амител
Барнаул оказался среди городов-лидеров для активного и познавательного отдыха семей. Такие результаты показало совместное исследование ВЭБ.РФ и АНО "Национальные приоритеты".
"В Барнауле развита инфраструктура и для активного, и для познавательного туризма. Город демонстрирует хорошие результаты и по ряду важных для обычных семей показателей, в числе которых благоустройство и природно-экологические условия. Результаты опросов подтверждают и объективные данные. Комплексная городская аналитика востребована на уровне как управленческих команд, так и бизнеса, в том числе в сфере гостеприимства", – отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
По данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, в Барнауле много хорошо оснащенных парков. Оценка местных жителей этого параметра достигла 3,48 балла из четырех возможных (средний показатель в городах Индекса – 3,35 балла).
Также барнаульцы удовлетворены качеством воздуха и воды – их оценка составила 3,4 и 3,3 балла соответственно, что выше среднероссийских показателей.
Жителей и гостей города привлекают не только ухоженные скверы, но и протяженная набережная вдоль Оби, уникальный реликтовый сосновый бор в черте города.
Любителей активного туризма, указали в исследовании, ждет всесезонный горнолыжный комплекс в получасе езды от центра города, где зимой можно покататься на лыжах или сноуборде, а летом пройти пешими маршрутами по склонам.
"Барнаул – отправная точка для посещения других знаменитых достопримечательностей Алтая: горы Чертов Палец, перевала Чике-Таман или Телецкого озера. Для любителей культурно-познавательного туризма в городе масса возможностей провести время с пользой. Например, можно посетить один из многочисленных музеев или Барнаульский планетарий – один из старейших в России. Всего в городе несколько десятков памятников истории и архитектуры XVIII–XIX веков", – говорится в исследовании.
Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, более чем по 300 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане. Предложения и возможности отдыха для семей были проанализированы на основании данных Индекса ВЭБ.РФ, а также социологических опросов, сведений туроператоров, сервисов бронирования и агрегаторов цен на авиа- и железнодорожные билеты. В опросе НАФИ, проведенном в 2024 году, приняли участие 1 600 жителей российских городов в возрасте от 18 лет.
13:16:18 01-11-2024
издеваетесь?
13:20:14 01-11-2024
Унылая набережная , ведущая в заросли
Обшарпанные дома по красной линии
Загазованный воздух
Из года в год ямы на дорогах
Проблемы с общественным транспортом
И стройка века - художественный музей
Отдыхай - не хочу
15:02:53 01-11-2024
Wert (13:20:14 01-11-2024) Унылая набережная , ведущая в заросли Обшарпанные дома п... Ещё одну вещь не упомянули-запашец со стороны Восточного.Это летом ,когда ветер оттуда дует.Этакое незабываемое амбре.Туристы будут впечатлены.
13:34:44 01-11-2024
Нет, не тянет он на лучший. Так может считать только человек дальше собственного "огорода" нигде не бывавший.
13:38:10 01-11-2024
Представляю что творится в других городах
14:09:51 01-11-2024
Вы на полном серьёзе?
14:10:12 01-11-2024
Вы в Кемерово сьездите, посмотрите, поучитесь как надо строить набережные ...
14:50:33 01-11-2024
павел (14:10:12 01-11-2024) Вы в Кемерово сьездите, посмотрите, поучитесь как надо строи...
Здесь можно бесконечно много приводить примеров, где лучше и куда съездить поучиться. Надо идти от обратного, где хуже набережная чем у нас? Хотя бы брать региональные центры. И ничего в голову не приходит
16:35:22 01-11-2024
павел (14:10:12 01-11-2024) Вы в Кемерово сьездите, посмотрите, поучитесь как надо строи... Или в Омск, чтобы посмотреть как у них центр города преобразился, а ведь еще недавно считался дикой деревней.
14:11:45 01-11-2024
Это ж что же в других то тогда?))
14:19:13 01-11-2024
«Сколько не говори халва — во рту слаще не станет» (с)
14:21:50 01-11-2024
Вы издеваетесь что ли? Нет, я понимаю, заказчик хотел получить комплиментарное мнение, он его получил. Но всему же есть предел, ну нельзя так очень сильно врать. Какой семейный отдых в Барнауле? У себя в квартире? Или в ТЦ? Ну хорошо, положим пару парков в приличный вид привели, ну более или менее. Отличаются от того, что там было раньше - и то уже хорошо. Я про Изумрудный и Центральный парки. Но это только пара парков и их только в этом году еще доделывали и даже еще часть объемов работ не сделана. Но какая протяженная набережная???????????? Даже в убогом Энске кусок набережной гораздо длиннее и более качественно организован. Какой реликтовый бор? Вы вот собрались семьей и пошли в барнаульский лес? Чтобы что? Попинать разбросанный там мусор? Вы там немного в себя придите и покайтесь - мол бес попутал такие выводы сделать.
14:43:57 01-11-2024
Гость (14:21:50 01-11-2024) Вы издеваетесь что ли? Нет, я понимаю, заказчик хотел получи... Ну с бором то вы погорячились, "лыжня здоровья" круглогодично полна народу и малыми и со старыми там гуляют.
14:36:46 01-11-2024
Барнаульская набережная это типичное in the middle of nowhere. Куда, кому, зачем?!
15:05:24 01-11-2024
Это ШуткА такая
15:05:48 01-11-2024
Да,даже элементарного-лавочек по городу и тех нет!И во дворах поубирали,как дикари какие-то.А,освещение какое?Вечером вот после "семейного отдыха"идти(потому что транспорта все-равно не дождаться!)-то и гляди ,ногой в рытвину со слепу залетишь и все ноги переломаешь!
09:03:56 02-11-2024
Гость (15:05:48 01-11-2024) Да,даже элементарного-лавочек по городу и тех нет!И во двора... Про освещение отдельная тема:работаю в этой теме,недавно приезжали омичи,выиграли тендер по освещению в авиатора и немного рядом дороги,спрашиваю про наш город ,говорят темный ,сказали много где занимались светом,уже так называемые,кобры,-светильники с лампой ДРЛ,что освещают наш город,убрали почти везде,они и энергозатратные.
15:11:43 01-11-2024
Любой финский или польский город по благоустройству и инфраструктуре даст фору любому областному или краевому центру РФ. Вопрос приоритетов, не более того.
17:08:44 01-11-2024
Гость (15:11:43 01-11-2024) Любой финский или польский город по благоустройству и инфрас... А вот это вы уже перегнули. Пшековские города, за исключением центра Варшавы и части Кракова - редкая помойка. К финикам не ездил, говорить не стану. Был, к примеру в Милане. Есть там районы, которые иначе как ссальней назвать невозможно. В Нью-Йорке в целом погано. А вы во всех областных центрах РФ были, что их так оцениваете?
15:19:03 01-11-2024
жжете прям напалмом. какой семейный отдых?! в ТЦ? какая набережная? вот это нечто без единого дерева - набережная на которой можно отдыхать? от здравого смысла и совести, только что. хоть бы посмотрели, как набережные в других городах выглядят! например, в Ростове на Дону, Туле, Казани, Самаре и много ещё где. я когда попала на набережную в Ростове, то просто заплакала от обиды за Барнаул. там не то, что хочется отдыхать, там хочется жить. вот настолько там чувствуется забота и любовь к городу и жителям.
18:35:45 01-11-2024
недавно были в тц Гэлэкси вдвоем с дочкой - кино про робота, закуски, веселкино безлимит, 2 раза поели в сковородовне суп и пунш и блины. в леонардо купили немножк по хобби...итого 3500 руб. это по скромному очень
20:16:58 01-11-2024
Плюют нам прямо в лицо своим отдыхом. Не матерюсь, но после прочтения этого вранья само вылетело.
20:47:21 01-11-2024
Вся забота о людях выражена в организации общественного транспорта - и точка. Какие набережные, какой отдых?
03:48:09 02-11-2024
Вообше не так. Приедете, сразу заселитесь в гостиницу Центральная с трещинами. Садитесь на 20ку и едьте до остановки Тейси. Там посмотрите развалины сгоревшего ЗСВ. Сядьте на 35й. Проехав по Потоку, выедете на Ленина, на красной линии полюбуйтесь на обшарпанные фасады зданий. На площади Октября стоит недоремотированный музей. Свдитесь на трамвай 7ку. Если не сломается, не сгорит, не сойдет с рельсов, и поднимется в Гору.Доедете до Кордона, там пешком до мегасуперпуперразвязки. Хорошего вам отдыха.
09:12:33 02-11-2024
Очень обидно конечно за благоустройство нашего города,приезжает турист в Барнаул на вокзал,он не знает города,для него это центр и впечатления от города.А эта территория оставляет желать лучшего,даже не надо никуда ехать и что то ещё смотреть.
12:17:18 02-11-2024
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!
12:28:49 02-11-2024
Туристам доплачивать надо что-бы они к нам заезжали.
17:52:36 02-11-2024
Особенно убила ,,протяжённая набережная"!!!
Кусок ,не очень качествено сделаного берега, из ниоткуда в никуда!!!Про протяженность вообще молчу....
10:35:19 03-11-2024
Все ноете и ноете. Там лучше, там краше. А что сделал каждый из вас? Не нравиться, организуй, добейся лучшего. А если не можешь, то и пользуйся с благодарностью.