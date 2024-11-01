Барнаул вошел в число лучших российских городов для семейного отдыха

Жителей и гостей города привлекают ухоженные скверы, протяженная набережная вдоль Оби и уникальный реликтовый сосновый бор

01 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Набережная в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаул оказался среди городов-лидеров для активного и познавательного отдыха семей. Такие результаты показало совместное исследование ВЭБ.РФ и АНО "Национальные приоритеты".

"В Барнауле развита инфраструктура и для активного, и для познавательного туризма. Город демонстрирует хорошие результаты и по ряду важных для обычных семей показателей, в числе которых благоустройство и природно-экологические условия. Результаты опросов подтверждают и объективные данные. Комплексная городская аналитика востребована на уровне как управленческих команд, так и бизнеса, в том числе в сфере гостеприимства", – отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

По данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, в Барнауле много хорошо оснащенных парков. Оценка местных жителей этого параметра достигла 3,48 балла из четырех возможных (средний показатель в городах Индекса – 3,35 балла).

Также барнаульцы удовлетворены качеством воздуха и воды – их оценка составила 3,4 и 3,3 балла соответственно, что выше среднероссийских показателей.

Жителей и гостей города привлекают не только ухоженные скверы, но и протяженная набережная вдоль Оби, уникальный реликтовый сосновый бор в черте города.

Любителей активного туризма, указали в исследовании, ждет всесезонный горнолыжный комплекс в получасе езды от центра города, где зимой можно покататься на лыжах или сноуборде, а летом пройти пешими маршрутами по склонам.

"Барнаул – отправная точка для посещения других знаменитых достопримечательностей Алтая: горы Чертов Палец, перевала Чике-Таман или Телецкого озера. Для любителей культурно-познавательного туризма в городе масса возможностей провести время с пользой. Например, можно посетить один из многочисленных музеев или Барнаульский планетарий – один из старейших в России. Всего в городе несколько десятков памятников истории и архитектуры XVIII–XIX веков", – говорится в исследовании.

Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, более чем по 300 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане. Предложения и возможности отдыха для семей были проанализированы на основании данных Индекса ВЭБ.РФ, а также социологических опросов, сведений туроператоров, сервисов бронирования и агрегаторов цен на авиа- и железнодорожные билеты. В опросе НАФИ, проведенном в 2024 году, приняли участие 1 600 жителей российских городов в возрасте от 18 лет.