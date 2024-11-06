Дом с 70-летней историей сносят на проспекте Ленина в Барнауле

На главном проспекте города продолжается снос аварийных домов

06 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Снос дома на пр. Ленина, 173 / Фото: amic.ru

Здание 1952 года постройки, расположенное на проспекте Ленина, 173, сносят в Барнауле. Это был последний дом, признанный аварийным до 1 января 2017 года. Напомним, что снос домов на Ленинском проспекте начался несколько лет назад. Аварийные двух- и трехэтажки разобрали на участке от путепровода на Новом рынке до улицы Матросова.

По состоянию на 1 июля 2024 года в Октябрьском районе насчитывалось 52 аварийных дома. Сегодня список сократился на один пункт. Параллельно с этим власти города в текущем году расселят еще четыре аварийных дома: на Хлебозаводской, 18, Смирнова, 83, Петра Сухова, 12, и проспекте Ленина, 181.

Расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, осуществляется только в случаях ухудшения их технического состояния, установленного в ходе проведения мониторинга, либо в отношении отдельных помещений – по решениям судов в рамках муниципальной программы.

Как сносят дом с историей – в нашей фотоленте.