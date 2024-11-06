Дом с 70-летней историей сносят на проспекте Ленина в Барнауле
На главном проспекте города продолжается снос аварийных домов
06 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
Здание 1952 года постройки, расположенное на проспекте Ленина, 173, сносят в Барнауле. Это был последний дом, признанный аварийным до 1 января 2017 года. Напомним, что снос домов на Ленинском проспекте начался несколько лет назад. Аварийные двух- и трехэтажки разобрали на участке от путепровода на Новом рынке до улицы Матросова.
По состоянию на 1 июля 2024 года в Октябрьском районе насчитывалось 52 аварийных дома. Сегодня список сократился на один пункт. Параллельно с этим власти города в текущем году расселят еще четыре аварийных дома: на Хлебозаводской, 18, Смирнова, 83, Петра Сухова, 12, и проспекте Ленина, 181.
Расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, осуществляется только в случаях ухудшения их технического состояния, установленного в ходе проведения мониторинга, либо в отношении отдельных помещений – по решениям судов в рамках муниципальной программы.
Как сносят дом с историей – в нашей фотоленте.
07:05:34 06-11-2024
А какая у этого дома история, кроме возраста и ветхости?
09:02:46 06-11-2024
Гость (07:05:34 06-11-2024) А какая у этого дома история, кроме возраста и ветхости?... Никакой
10:28:32 06-11-2024
По факту (09:02:46 06-11-2024) Никакой ... А чо тупо "минусить"? Нельзя как-то пояснить свою позицию и поделиться знаниями? Т.е. у дома есть какая-то значимая для города история, не просто история его жителей, их жизней и смертей? Расскажите.
11:07:06 09-11-2024
Гость (10:28:32 06-11-2024) А чо тупо "минусить"? Нельзя как-то пояснить свою позицию и ... да все уже поняли, что тебе всё равно до истории жизни и смертей других людей
18:21:27 07-11-2024
Гость (07:05:34 06-11-2024) А какая у этого дома история, кроме возраста и ветхости?... Ленина, 173 - здание с мощными метровыми кирпичными стенами. Если бы не проблемы с крышей, из-за чего его признали аварийным, простоял бы ещё 100 лет. Надо было просто вложить 3 млн в капремонт крыши и спасти здание ценой 100 млн. Но, видимо, кому-то надо это место, или, ошибочно признали аварийным, и побоялись отыгрывать назад.
08:38:47 06-11-2024
Правильно... все сносите и стройте 25-ти этажки...
09:20:11 06-11-2024
Гость (08:38:47 06-11-2024) Правильно... все сносите и стройте 25-ти этажки... ... В данном конкретном случае новая 25тиэтажка будет предпочтительнее барака с тараканами, крысами и вонью плесени и голубиного дерьма...
09:52:58 06-11-2024
Гость (09:20:11 06-11-2024) В данном конкретном случае новая 25тиэтажка будет предпочтит... Еще бы не забывали прокладывать трубы для воды и отопления большего диаметра! Но им этого не надо. Администрации тоже - лишь бы деньги срубить. А жильцы маятся.
10:20:45 06-11-2024
Гость (09:52:58 06-11-2024) Еще бы не забывали прокладывать трубы для воды и отопления б... А в таким домах, как снесенный, они просто нежились, да?
11:06:40 06-11-2024
Гость (10:20:45 06-11-2024) А в таким домах, как снесенный, они просто нежились, да?... Вы это к чему? Я не против - пусть строят высотки, но...! Надо учитывать потребности остальных жильцов района. Дороги не расширяются, на верхних этажах напор воды слабый, температура воды в батареях стала ниже.
13:03:36 07-11-2024
Гость (09:52:58 06-11-2024) Еще бы не забывали прокладывать трубы для воды и отопления б... вы из какого города пишете? весь барнео перерыт , трубы диаметром 1, 5 метра минимум, по грудь взрослому человеку. вам какие трубы нужны?
14:12:48 07-11-2024
Гость (13:03:36 07-11-2024) весь барнео перерыт , трубы диам... Прям весь - весь? А если вы врете, то вы мир-дверь-мяч?
10:31:23 06-11-2024
Гость (09:20:11 06-11-2024) В данном конкретном случае новая 25тиэтажка будет предпочтит... Бараком и вонючей дырой дом делают жильцы. Никакая новизна и этажность от этого не спасают
09:02:22 06-11-2024
по решениям судов в рамках муниципальной программы кринж лол
12:17:39 06-11-2024
Какой такой барак? Была сталинка с высокими потолками, хорошей планировкой, уютным двором. Минус домика - без балконов.
14:55:09 06-11-2024
Гость (12:17:39 06-11-2024) Какой такой барак? Была сталинка с высокими потолками, хорош... А ещё минус что она была шлакоблочная, с деревянными гнилыми перекрытиями и слабой проводкой, в общем и целом- уставшее и устаревшее жильё. Хочу отметить, однако, что то, что сейчас строится, точно 70 лет не простоит. 10-15 лет...потом беда.
16:17:01 06-11-2024
Интересно,а что людям предлагают взамен(жилье,денежный эквивалент)? Ну ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
14:55:01 07-11-2024
Гость (16:17:01 06-11-2024) Интересно,а что людям предлагают взамен(жилье,денежный эквив... Год назад платили от 60 (трехкомнатные) до 90 тысяч (однушки) за квадратный метр. Люди теряют прилично.
16:24:32 06-11-2024
Исторический центр в Барнауле всё равно уничтожен, так что тут переживать по "волосам" уже как бы нет смысла, когда "голову" отрезали.
03:51:13 07-11-2024
Бедный город.
13:05:51 07-11-2024
Xenia (03:51:13 07-11-2024) Бедный город.... вместо нытья организуйте фонд, соберите деньги, выкупайте, реставрируйте, целуйтесь с этими домами сами.
14:03:23 10-11-2024
Гость (13:05:51 07-11-2024) вместо нытья организуйте фонд, соберите деньги, выкупайте, р... правильно, как в Новгороде, сложили все деньги горожане, сделали "заповедный город2 и теперь собирают бабки. Поинтересуйтесь, нытики, как сохраняется пресловутое "историческое", если оно действительно кому-то нужно
13:04:38 07-11-2024
классно