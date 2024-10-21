"Долгожитель" и образец конструктивизма. В Барнауле готовят к сносу аварийные дома
На демонтаж зданий мэрия выделяет около 20 млн рублей
21 октября 2024, 08:00, ИА Амител
Подрядчиков для демонтажа пяти аварийных домов ищут в алтайской столице. Самый старый расположен на ул. Анатолия, 178а (рядом с городской поликлиникой № 1). Это двухэтажное здание, построенное в 1917 году из бревна. Площадь объекта – около 200 квадратных метров. В нем числится восемь квартир. У дома также есть пристройка площадью 94 "квадрата", а на участке есть баня. Все эти объекты будут снесены.
"Здание двухэтажное с одноэтажными пристройками сложной формы в плане. Конструктивная система здания – стеновая, конструктивная схема – с продольным и поперечным расположением несущих стен. Рельеф участка застройки со слабо выраженными уклонами вдоль и поперек здания", – отмечено в документации по сносу, выполненной компанией "Земстройпроект".
Интересно, что подрядчика для сноса этого дома уже искали осенью 2023 года. Работы по сносу оценили в 787 тыс. рублей, но, вероятно, желающих не нашлось. Сейчас на демонтаж дома на ул. Анатолия,178а, и кирпичной двухэтажки на ул. Профинтерна, 46а (выставлены единым лотом на торги) мэрия предлагает 4,9 млн рублей.
Дом на ул. Профинтерна, 46а / Фото: "Яндекс.Карты"
Второй дом расположен недалеко от парка "Изумрудного" и по соседству с Краевой офтальмологической больницей. Здание построено в 1949 году, а в 2018-м признано аварийным.
На ул. Профинтерна, 42 (недалеко от парка "Изумрудный") готовят к сносу трехэтажный дом, возведенный в 1936 году для работников Барнаульского меланжевого комбината. Здание построено в стиле советского конструктивизма. Так, торец дома украшают характерные для этого направления колонны и балкон. Начальная цена работ по демонтажу – 6,1 млн рублей.
Дом на ул. Профинтерна, 42 / Фото: "Яндекс.Карты"
Продолжается снос аварийных домов на Потоке. На ул. Тимуровской, 56 (напротив ТРЦ "Юность"), планируют сравнять с землей трехэтажку, построенную в 1958 году. На работы по демонтажу мэрия выделяет 7,4 млн рублей.
А самому молодому дому, который ожидает сноса, в этом году исполняется 46 лет. Это двухэтажка в проезде Рыбозаводском, 31а, построенная в 1978 году. В ней числится 10 маленьких жилых помещений: квартиры и комната. Под домом – участок площадью почти 2 тыс. кв. метров. Стоимость его сноса оценили в 1,03 млн рублей.
09:38:25 21-10-2024
Про образец конструктивизма. Жаль, что такие домики пропадают безвозвратно. Сделали бы на его месте новодел один в один, сохранили бы как исторический образец. На Потоке тоже есть симпатичные объекты с интересной архитектурой. Трех-двухэтажки с выгнутыми балкончиками, эркерами, прекрасной планировкой квартир. Их бы тоже хорошо возобновить для городского колорита, построить такие же из прочных стройматериалов.
10:50:56 21-10-2024
Гость (09:38:25 21-10-2024) Про образец конструктивизма. Жаль, что такие домики пропадаю...
никому это не интересно, надо на месте 2 этажки воткнуть 17 этажей малосемеек
13:05:25 21-10-2024
На город им плевать - если есть возможность набить карман
13:45:09 21-10-2024
Прохожу сегодня мимо Северо-Западной 48а. В глаза бьёт мерзкий оранжевый, в сочетании с синим остеклением вызывает рвотный рефлекс. Кто, кто строит это вопиющее уродство, откуда берутся проекты «беременных» домов? Что за архитектурное убожество это нависающее над нижними этажами выступающее пивное брюхо? Ну, вот ведь построены в визуальной доступности по той же улице дома №15к1,2! Локация похуже, но дома имеют приемлемую окраску, хорошо вписываются в существующую застройку, на них приятно смотреть.
15:01:29 21-10-2024
Гость (13:45:09 21-10-2024) Прохожу сегодня мимо Северо-Западной 48а. В глаза бьёт мер... Откуда берутся такие проекты «пивных животов»? Причем уже довольно давно в Барнауле используют сей «архитектурный изыск», когда закругленный остекленный выступ обрезается на уровне второго-третьего этажа и создает неприятное ощущение дисгармонии. Почему нельзя продлить элементы до цоколя, не нарушать вертикальную линию? Зачем уродовать дома?
17:31:37 21-10-2024
Гость (15:01:29 21-10-2024) Откуда берутся такие проекты «пивных животов»? Причем уже д... Ещё раз о цвете, который не так безобиден, как кажется. Безумный оранжевый создает не просто ощущение дисгармонии, но вызывает чувство агрессии. Не удивлюсь, если в районе ухудшится криминальная обстановка. Почему Градсовет пропускает к реализации подобные решения?
15:02:40 21-10-2024
Очень жаль дом по адресу ул. Профинтерна, 42. Он был изюминкой этой улицы. Город становится безликим. А улица с домами зашитыми в сайдинг и надгробным камнем во главе. Печальное зрелище.