"Долгожитель" и образец конструктивизма. В Барнауле готовят к сносу аварийные дома

На демонтаж зданий мэрия выделяет около 20 млн рублей

21 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Дом на ул. Анатолия, 178, в Барнауле / Фото: "Яндекс.Карты"

Подрядчиков для демонтажа пяти аварийных домов ищут в алтайской столице. Самый старый расположен на ул. Анатолия, 178а (рядом с городской поликлиникой № 1). Это двухэтажное здание, построенное в 1917 году из бревна. Площадь объекта – около 200 квадратных метров. В нем числится восемь квартир. У дома также есть пристройка площадью 94 "квадрата", а на участке есть баня. Все эти объекты будут снесены.

"Здание двухэтажное с одноэтажными пристройками сложной формы в плане. Конструктивная система здания – стеновая, конструктивная схема – с продольным и поперечным расположением несущих стен. Рельеф участка застройки со слабо выраженными уклонами вдоль и поперек здания", – отмечено в документации по сносу, выполненной компанией "Земстройпроект".

Интересно, что подрядчика для сноса этого дома уже искали осенью 2023 года. Работы по сносу оценили в 787 тыс. рублей, но, вероятно, желающих не нашлось. Сейчас на демонтаж дома на ул. Анатолия,178а, и кирпичной двухэтажки на ул. Профинтерна, 46а (выставлены единым лотом на торги) мэрия предлагает 4,9 млн рублей.

Дом на ул. Профинтерна, 46а / Фото: "Яндекс.Карты"

Второй дом расположен недалеко от парка "Изумрудного" и по соседству с Краевой офтальмологической больницей. Здание построено в 1949 году, а в 2018-м признано аварийным.

На ул. Профинтерна, 42 (недалеко от парка "Изумрудный") готовят к сносу трехэтажный дом, возведенный в 1936 году для работников Барнаульского меланжевого комбината. Здание построено в стиле советского конструктивизма. Так, торец дома украшают характерные для этого направления колонны и балкон. Начальная цена работ по демонтажу – 6,1 млн рублей.

Дом на ул. Профинтерна, 42 / Фото: "Яндекс.Карты"

Продолжается снос аварийных домов на Потоке. На ул. Тимуровской, 56 (напротив ТРЦ "Юность"), планируют сравнять с землей трехэтажку, построенную в 1958 году. На работы по демонтажу мэрия выделяет 7,4 млн рублей.

А самому молодому дому, который ожидает сноса, в этом году исполняется 46 лет. Это двухэтажка в проезде Рыбозаводском, 31а, построенная в 1978 году. В ней числится 10 маленьких жилых помещений: квартиры и комната. Под домом – участок площадью почти 2 тыс. кв. метров. Стоимость его сноса оценили в 1,03 млн рублей.