Барнаул начали украшать к новогодним праздникам. Фото

Полностью эти работы завершат к 15 декабря

08 декабря 2023, 12:23, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

На этой неделе Барнаул начали украшать к новогодним праздникам, сообщает мэрия.

На улицах города уже появляются различные световые композиции, яркие ели, гирлянды, фигуры, поздравительные баннеры и другие украшения.

Работы проводятся во всех районах города. К Новому году оформляют, в том числе, магазины, рестораны, торговые центры, фасады многоквартирных домов, прилегающие территории предприятий.

Полностью завершить праздничное оформление районов в соответствие с утвержденной концепцией планируется к 15 декабря.