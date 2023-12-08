Барнаул начали украшать к новогодним праздникам. Фото
Полностью эти работы завершат к 15 декабря
08 декабря 2023, 12:23, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
На этой неделе Барнаул начали украшать к новогодним праздникам, сообщает мэрия.
На улицах города уже появляются различные световые композиции, яркие ели, гирлянды, фигуры, поздравительные баннеры и другие украшения.
Работы проводятся во всех районах города. К Новому году оформляют, в том числе, магазины, рестораны, торговые центры, фасады многоквартирных домов, прилегающие территории предприятий.
Полностью завершить праздничное оформление районов в соответствие с утвержденной концепцией планируется к 15 декабря.
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