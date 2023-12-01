В Барнауле показали плакаты, которыми украсят улицы к Новому году

На них изображены репродукции картин с пейзажами города

01 декабря 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула В мэрии Барнаула показали праздничные плакаты, которыми украсят улицы к Новому году. Изображения опубликованы в телеграм-канале горадминистрации. В основу эскизов легли картины с изображением зимних пейзажей краевой столицы. Также Барнаул традиционно украсят ледяными, снежными, световыми скульптурами, светодиодными сетками, прожекторами, искусственными елями и многим другим.