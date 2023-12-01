В Барнауле показали плакаты, которыми украсят улицы к Новому году
На них изображены репродукции картин с пейзажами города
01 декабря 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В мэрии Барнаула показали праздничные плакаты, которыми украсят улицы к Новому году. Изображения опубликованы в телеграм-канале горадминистрации.
В основу эскизов легли картины с изображением зимних пейзажей краевой столицы.
Также Барнаул традиционно украсят ледяными, снежными, световыми скульптурами, светодиодными сетками, прожекторами, искусственными елями и многим другим.
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15:46:26 01-12-2023
Отличные эскизы! Приятные, теплые, душевные. И работы барнаульских художников показаны.