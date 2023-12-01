НОВОСТИОбщество

В Барнауле показали плакаты, которыми украсят улицы к Новому году

На них изображены репродукции картин с пейзажами города

01 декабря 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В мэрии Барнаула показали праздничные плакаты, которыми украсят улицы к Новому году. Изображения опубликованы в телеграм-канале горадминистрации.

В основу эскизов легли картины с изображением зимних пейзажей краевой столицы.

Также Барнаул традиционно украсят ледяными, снежными, световыми скульптурами, светодиодными сетками, прожекторами, искусственными елями и многим другим.

Барнаул Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2024

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

15:46:26 01-12-2023

Отличные эскизы! Приятные, теплые, душевные. И работы барнаульских художников показаны.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров