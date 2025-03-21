Барнаул "напитывается" солнцем перед очередным похолоданием. Фото

Мартовская жара уступит место промозглой ранней весне

21 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Солнечный март в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаул наслаждается теплыми днями марта, прежде чем в краевую столицу снова вернется зимняя прохлада. Яркое солнце и плюсовая температура радуют горожан, позволяя им в полной мере получить удовольствие от первых признаков весны.

Однако, по прогнозам синоптиков, уже в ночь с 21 на 22 марта температура воздуха начнет стремительно опускаться. На выходных днем ожидается всего +1...+2 градуса, а ночью возможны заморозки. Мартовское тепло уступит место промозглой ранней весне.