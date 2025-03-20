Следующий виток потепления ожидается лишь почти в середине апреля

20 марта 2025, 13:43, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае после нескольких "жарких" дней, когда столбики термометров поднимались выше +10 градусов, ожидается более 14 дней похолодания. В это время будет и минусовая температура со снегом, и небольшой плюс с дождем. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

Согласно данным синоптиков, в четверг и пятницу, 20 и 21 марта, в Алтайском крае будет +11 градусов. А уже в субботу, 22 марта, температура резко упадет до +2 градусов, но будет солнечно. После ожидаются пасмурные дни.

Прогноз погоды / "Яндекс.Погода" и Gismeteo

Самыми холодными и снежными днями будут понедельник и вторник, 24 и 25 марта, когда столбики термометров покажут -2 градуса днем и -4...-5 градусов ночью.

По информации "Яндекс.Погоды", вновь температура поднимется выше +10 градусов только 8 апреля. В частности, 10 и 11 апреля ожидается +17 градусов. Данные Gismeteo отличаются незначительно.