Барнаул обогнал Красноярск, Томск и Кемерово по стоимости одного "квадрата" в новостройках

При этом краевая столица сравнялась с Омском, но немного уступила Новосибирску

14 марта 2025, 18:30, ИА Амител

Строящийся дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаул обогнал Красноярск, Томск и Кемерово по стоимости одного квадратного метра в новостройках за февраль 2025 года. Краевая столица также сравнялась с Омском и немного проиграла Новосибирску, выяснили аналитики "Авито Недвижимости".

"В Барнауле средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 141 тыс. рублей, в Красноярске – 137 тыс. рублей, в Томске – 136 тыс. рублей, а в Кемерове – 135 тыс. рублей. В Омске показатель стал таким же, как в столице Алтайского края, в Новосибирске – 155 тыс. рублей", – говорится в исследовании.

Дороже всего один квадратный метр в новостройках стоит в Сочи – 499 тыс. рублей. Следом идут Москва и Владивосток – 415 и 222 тыс. рублей соответственно. Самую низкую цену на один "квадрат" показал Смоленск – 99 тыс. рублей.

Средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках / Таблица: "Авито Недвижимость"

В феврале спрос на квартиры в новостройках в Барнауле увеличился на 12% по сравнению с январем. Больше всего вырос интерес к однокомнатным квартирам (+28%), двухкомнатным (+15%) и трехкомнатным (+10%).

Предложение на рынке первичного жилья в краевой столице также увеличилось – выбор квартир в новостройках стал шире на 26%. Особенно заметен рост в сегменте "однушек" (в 1,9 раза), "двушек" (+29%) и "трешек" (+2%).

По России количество предложений на первичном рынке выросло на 30% по сравнению с февралем прошлого года. Лидерами по росту числа квартир в новостройках стали Воронеж (в три раза больше), Астрахань (в 2,5 раза), Ярославль (в 2,3 раза) и Калининград (в 2,2 раза).

"Несмотря на рост предложения на первичном рынке недвижимости в России, мы не ожидаем снижения цен на новостройки", – отметил управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

По его словам, это связано с высоким спросом и ростом издержек на строительство. В качестве альтернативы многие застройщики предлагают рассрочки и скидки.

В среднем по стране стоимость квартиры на первичном рынке не изменилась, в некоторых городах наблюдалось снижение. Так, в Туле стоимость квартир упала на 3%, в Волгограде и Красноярске – на 2%, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Ярославле – на 1%. В Барнауле зафиксировано снижение цен на трехкомнатные квартиры на 2%.