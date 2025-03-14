Барнаул обогнал Красноярск, Томск и Кемерово по стоимости одного "квадрата" в новостройках
При этом краевая столица сравнялась с Омском, но немного уступила Новосибирску
14 марта 2025, 18:30, ИА Амител
Барнаул обогнал Красноярск, Томск и Кемерово по стоимости одного квадратного метра в новостройках за февраль 2025 года. Краевая столица также сравнялась с Омском и немного проиграла Новосибирску, выяснили аналитики "Авито Недвижимости".
"В Барнауле средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 141 тыс. рублей, в Красноярске – 137 тыс. рублей, в Томске – 136 тыс. рублей, а в Кемерове – 135 тыс. рублей. В Омске показатель стал таким же, как в столице Алтайского края, в Новосибирске – 155 тыс. рублей", – говорится в исследовании.
Дороже всего один квадратный метр в новостройках стоит в Сочи – 499 тыс. рублей. Следом идут Москва и Владивосток – 415 и 222 тыс. рублей соответственно. Самую низкую цену на один "квадрат" показал Смоленск – 99 тыс. рублей.
В феврале спрос на квартиры в новостройках в Барнауле увеличился на 12% по сравнению с январем. Больше всего вырос интерес к однокомнатным квартирам (+28%), двухкомнатным (+15%) и трехкомнатным (+10%).
Предложение на рынке первичного жилья в краевой столице также увеличилось – выбор квартир в новостройках стал шире на 26%. Особенно заметен рост в сегменте "однушек" (в 1,9 раза), "двушек" (+29%) и "трешек" (+2%).
По России количество предложений на первичном рынке выросло на 30% по сравнению с февралем прошлого года. Лидерами по росту числа квартир в новостройках стали Воронеж (в три раза больше), Астрахань (в 2,5 раза), Ярославль (в 2,3 раза) и Калининград (в 2,2 раза).
"Несмотря на рост предложения на первичном рынке недвижимости в России, мы не ожидаем снижения цен на новостройки", – отметил управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.
По его словам, это связано с высоким спросом и ростом издержек на строительство. В качестве альтернативы многие застройщики предлагают рассрочки и скидки.
В среднем по стране стоимость квартиры на первичном рынке не изменилась, в некоторых городах наблюдалось снижение. Так, в Туле стоимость квартир упала на 3%, в Волгограде и Красноярске – на 2%, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Ярославле – на 1%. В Барнауле зафиксировано снижение цен на трехкомнатные квартиры на 2%.
"В Барнауле стоимость квартиры в новостройке составила 7,3 млн рублей", – рассказали аналитики.
18:41:00 14-03-2025
Прям таки Силиконовая долина , а не забытый Богом аул ...
15:54:49 15-03-2025
Гость (18:41:00 14-03-2025) Прям таки Силиконовая долина , а не забытый Богом аул ...... Вам что бы не делалось все не так . Барнаул развивается . Вы другие города посмотрите . ЕСли не брать Москву и Питер . Там полная ж
19:09:54 14-03-2025
Ну, прежде всего, это не средняя цена квадратного метра, а цена хотелок за квадратный метр. Средняя цена квадратного метра - это цена, за которую совершаются реальные сделки купли-продажи! И эта цена уже сегодня много ниже указанной и будет сильно падать в ближайшем будущем.
06:24:41 15-03-2025
Риелтор со стажем (19:09:54 14-03-2025) Ну, прежде всего, это не средняя цена квадратного метра, а ц... ну так себе ты риелтор
19:34:49 14-03-2025
это прорыв? или скачек? а по зарплате будет скачковый прорыв?
20:39:33 14-03-2025
Гордость берет, при самых низких зарплатах в Сибири, так держать. Догоним и перегоним Сочи.
08:08:34 15-03-2025
ВВП (20:39:33 14-03-2025) Гордость берет, при самых низких зарплатах в Сибири, так де... А потом курс на Москву по цене!
15:55:59 15-03-2025
ВВП (20:39:33 14-03-2025) Гордость берет, при самых низких зарплатах в Сибири, так де... Да у нас в Барнауле меньше 100 тысяч сейчас никто не получает . Только поломойщики
21:18:59 14-03-2025
Ждём новостей, что Барнаул обогнал по стоимости квадратного метра самый дорогой город Земли - Москву.
И будем свысока смотреть на нью-йоркских нищебродов.
21:23:39 14-03-2025
Простыми словами - почему у нас дешевле, чем в Москве?
21:33:15 14-03-2025
Нам есть куда еще!
22:19:42 14-03-2025
Нашли чем гордится, достижение
22:27:07 14-03-2025
Да мы с нашими зарплатами легко догоним и перегоним Астрахань, глядишь и к Москва подберемся!
11:24:28 15-03-2025
это мы так скоро Нижний Н. и Краснодар догоним, а до Н-ска осталась статистическая погрешность! гордость берет за родной город! (НЕТ!)
12:32:52 15-03-2025
Все зависит от Руководства Края....
По уровню жизни на одном из последних мест в России, а по стоимости ЖКХ и стоимости нового жилья за 1 КВ.метр - Впереди России Всей...!
13:17:41 15-03-2025
Ну вот, можем же! Срочно необходимо оформить коллективное обращение к руководству края, чтобы взяли курс на Москву. Мы просто обязаны обогнать столицу по стоимости 1 м2 жилья, тогда столица будет перенесена в Барнаул. А там и с ценами на ЖКХ оформим прорыв.
15:17:46 15-03-2025
Барнаул самый боХатый город России, здесь Фсе дороже, только зарплата ниже Фсех......
15:53:30 15-03-2025
Набежали нытики жизни
22:22:30 15-03-2025
Лучше бы по зарплате обогнал.