Привет из 2030-го. Строители объяснили, почему цены на квартиры растут вопреки всему
Спрос на жилье в Алтайском крае минимальный, продажи почти встали, но цены вряд ли пойдут вниз
28 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
150 тыс. рублей – к этой планке уже приближается средняя стоимость квадратного метра в барнаульских новостройках. Девелоперы разводят руками и обвиняют во всем банки, которые выдают проектное финансирование по огромным ставкам, берут комиссии за одобренных ипотечных клиентов, а также закладывают в цену квадратного метра собственную прибыль. В результате на рынке возникла абсурдная ситуация: квартиры в ЖК, возведенных за последний год, стоят меньше, чем в строящихся комплексах. Их и выбирают барнаульцы для покупки. А еще – вторичный фонд. Поэтому процент нераспроданных квартир стремительно растет. О том, почему ситуация может усугубиться, говорили на круглом столе в ИД "Алтапресс".
Взгляд в будущее
В Алтайском крае сейчас возводят 731 тыс. квадратных метров жилья, из которых продано всего 40% (293 тыс. квадратных метров). Помимо отмены ипотечных госпрограмм, высокой ключевой ставки ЦБ, внедрения ипотечного стандарта, к снижению спроса привели сверхдорогие квартиры.
Председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин объясняет: цену квадратного метра во многом определяет банк, выдающий проектное финансирование. Сегодня стоимость квартир в домах, сдача которых запланирована на ближайшие годы, – 130-150 тыс. рублей за "квадрат". "Ослушаться" банк и установить "свою" стоимость девелоперы не могут: кредитная организация может прекратить финансировать стройку.
Руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов объясняет: стоимость 150 тыс. рублей – это "будущий" показатель, цена на момент ввода сдачи жилья. До введения проектного финансирования (когда компании привлекали средства дольщиков) квартиры дорожали пропорционально готовности объекта.
"Банк изначально ставит конечную стоимость: допустим, стройка началась в 2025 году, а цена соответствует 2030-му, когда заканчиваются работы. Раньше мы на начальной стадии привлекали денежные средства с помощью договоров долевого участия. И на "фундаменте" цена была, допустим, 50 тыс. рублей за квадратный метр, дальше она росла до 70 тыс. А сейчас банк сразу ставит 150 тыс.", – говорит строитель.
Банковский пресс
Процентная ставка для проектного финансирования, которое получают застройщики, складывается из размера ключевой ставки Центробанка (на данный момент она 21%) плюс 7-8% сверху. Все эти расходы ложатся в стоимость квадратного метра, рассказывает замдиректора по экономическим вопросам ГК "Алгоритм" Юлия Березкина. Более того, с недавнего времени банки стали брать с застройщиков комиссии за одобренных ипотечных клиентов.
"Я думаю, что никто из застройщиков в 2023-2024 годах не закладывал такие комиссионные вознаграждения. Сейчас по каждой сделке по семейной ипотеке требуют комиссионные. На конец 2024 – начало 2025 года взносы банку составляли 16-18% (от суммы кредита. – Прим. ред.), – рассказывает Березкина.
Но и это не все. Банки закладывают в девелоперский проект собственную прибыль. В 2023-2024 годах она составляла 2-3 тыс. рублей с квадратного метра. Сейчас – 13-15 тыс. рублей.
Присутствующие на круглом столе представители банков объяснили: их работу регулирует Центробанк, который сейчас делает все для того, чтобы замедлить разогнавшуюся инфляцию. Ужесточение кредитной политики и требований к застройщикам – один из способов добиться желаемого. При этом в бизнес-модель проекта банки закладывают большие суммы из-за роста ключевой ставки.
"В бизнес-моделях банки всегда закладывают не текущую ставку, а ставку стресс-сценария, которая подразумевает повышение. При ставке 8-10% закладывали 2-3 тыс. рублей за "квадрат". Сейчас ставка выросла до 21%. По сути, плюс-минус увеличение проходит именно в стресс-сценариях", – объясняет региональный управляющий Альфа-Банком в Барнауле Ирина Бубенко.
Факторы роста
Но не только банки виноваты в дорожающих квартирах. Зампредседателя АКЗС по строительству Ксения Белоусова отметила: стоимость материалов и комплектующих стремительно растет, а компании закладывают в цену квадратного метра максимальный рост цен. И это не совсем верная бизнес-модель, отмечает эксперт. Так, например, девелоперы Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти договариваются с производителями материалов о "твердой" цене. Это позволяет удерживать стоимость квартир.
"До нас эта тенденция доходит только сейчас. А в других регионах эта модель более выстроена и, соответственно, при колебании стоимости строительных материалов цена квадратного метра растет не так заметно", – говорит эксперт.
Барнаульские новостройки будут дорожать еще и из-за соглашения, которое заключили горадминистрация и девелоперы. По нему с каждого квадратного метра жилья компании будут отчислять в бюджет города 4663 рубля. Эти деньги пойдут на строительство и реконструкцию социальных объектов, которых остро не хватает в новых кварталах.
"Можно будет увидеть удорожание себестоимости жилья из-за нового соглашения. В свою бизнес-модель мы должны заложить как минимум 4663 рубля за квадратный метр", – говорит Юлия Березкина.
Дорожающие новостройки привели к тому, что барнаульцы все чаще приобретают квартиры на вторичном рынке или недавно сданных домах, которые стоят дешевле строящихся. Единственный выход привлечь покупателей, по мнению Ксении Белоусовой, – повышать качество новых проектов.
"Застройщики будут вынуждены работать над качеством объектов. Тогда инвестор и потребитель станут выбирать квартиры, которые еще будут строиться 2-2,5 года, но зато их качество будет выше предлагаемого рынком жилья", – резюмирует Белоусова.
09:30:44 28-02-2025
Теперь ни дня без новостей про то какие несчастные застройщики?
09:44:02 28-02-2025
Давно понятно, что банки, как минимум трижды, наживаются. На Застройщиках- выдавая им кредит на проектное финансирование, на Подрядчиках застройщиков, выдавая им кредит на само строительство, на Ипотечниках - выдавая им кредит, который остаётся кстати у них же в банке до завершения строительства в залоге, на т.н. эскроу-счетах. Совокупная мзда банков минимум 50% от цены квадратного метра, возможно больше. Чего добились? Помогло нам государство упорядочить отношения в сфере строительства?
А почему Застройщики-девелоперы не хотят строить на свои средства, то что строят? Боятся рисковать? Ведь собственных оборотных средств у девелоперов более чем достаточно. Значит заранее знают, то что строят - будет невостребованным с высокой долей вероятности, потому что знают какой пузырь создан на рынке недвижимости.
"Дорожающие новостройки привели к тому, что барнаульцы все чаще приобретают квартиры на вторичном рынке или недавно сданных домах, которые стоят дешевле строящихся". А у меня вопрос, откуда такой оборот квартир в недавно построенных домах, ведь там всё давно распродано счастливым ипотечникам? Которые собираются прожить там счастливые 30-ть ипотечных лет.
Цена бетона никогда не дешевеет говорите. Ну-ну, вспоминаем Японию 80-90х, США 2008-го, нас тогда слегка зацепило, всего на 30% упали цены. На этот раз от 300%. Дружно ждём-с.
10:27:42 28-02-2025
Гость (09:44:02 28-02-2025) Давно понятно, что банки, как минимум трижды, наживаются. На...
Банки наживаются четырежды. В четвёртый раз на государстве, т.е на нас с вами, когда получают компенсацию от государства за льготную ипотечную ставку.
Девелоперы-застройщики не хотят строить на свои потому, что "догадываются" о качестве построенного ими же, и что ЭТО столько не стоит даже близко.
Про никогда не дешевеющий бетон. Дорогие риелторы, банкиры и девелоперы, пробуем продать квартиру в новостройке, которая вчера, т.е. после сдачи дома в эксплуатацию, стала вторичкой. Ой, оказывается она подешевела минимум на 30%. Хорошее вложение средств в бетон, ничего не скажешь.
09:45:28 28-02-2025
В этой истории слишком много паразитов с безмерными "хотелками", похоже она все, сдулась, вернее лопнула.
09:48:05 28-02-2025
Банк России (а России ли?) - основной враг населения и могильщик экономики...
08:55:33 01-03-2025
Гость (09:48:05 28-02-2025) Банк России (а России ли?) - основной враг населения и могил... Ты чьих будешь...холоп !?
10:06:34 28-02-2025
Кризис дышит застройщикам в спину
10:12:25 28-02-2025
Президент наш может всё таки обратит внимание на этот банковский беспредел. У нас ведь не только СВО.
10:40:05 28-02-2025
Как-то плавно и незаметно за последние годы банки из сферы обслуживающей экономику перешли в сферу определяющую экономику. По-сути не правительство, а ростовщики решают что, как и где строить, какие отрасли развивать и вообще как нам жить. Не слишком ли обнаглели?
10:42:26 28-02-2025
Навязанная нам экономическая система, попросту,несостоятельна.Потому и происходит постоянный безудержный рост цен на всё и вся,независимо от мировых цен и курса валют.В мире цены могут снижаться ,а у нас никогда.Поэтому дорожает буквально всё -и жильё,и тарифы,и сырьё,и продовольствие ,и товары промышленного производства и т.д.,и т.д.Причём этот процесс идёт непрерывно,как только начался этот период такой экономики,независимо от каких-либо обстоятельств.Полная противоположность социалистической ,когда цены были стабильны и даже снижались.А вот ,интересно,в Китае ,такая же петрушка?Также цены прут ежедневно на всё подряд?
13:11:19 28-02-2025
Афиноген (10:42:26 28-02-2025) Навязанная нам экономическая система, попросту,несостоятельн... Нет у нас никакой экономической системы (система - это план), вот и шарахаемся из одной крайности в другую.. не сможем мы весь мир перевоспитать, экономика должна быть, хотя бы как в СССР..
17:43:15 28-02-2025
Афиноген (10:42:26 28-02-2025) Навязанная нам экономическая система, попросту,несостоятельн... ++++
Фоня, в Мире - социализм, а у нас - капитализм?
09:34:21 03-03-2025
Гость (17:43:15 28-02-2025) ++++Фоня, в Мире - социализм, а у нас - капитализм?... В мире социализм,а у нас воровской бандитизм.
10:46:42 28-02-2025
В Турции на берегу моря можно студию с ремонтом и мебелью купить за 2000000р. Стоимость жилья в стране официально в среднем 80000р/м2. Я ни к тому, что нужно там брать, я для сравнения цен у нас и в стране где инфляция выше нашей в 5 раз!!! Идите н...., товарищи местные застройщики. Зачем мне ваша бетонная коробка в нищем и умирающем регионе без каких либо перспектив? Реально, кто их покупает, объясните - зачем вы это делаете?
11:02:27 28-02-2025
Бедные-несчастные застройщики..
Когда цены скакнули за год с 50 до 90 за квадрат, по-тихому радовались прибыли "здесь и сейчас",
никто не возмущался и не пытался регулировать в рамках долгосрочного планирования.
А теперь какие-то причины-отговорки пытаюся придумать.
12:06:46 28-02-2025
Посмотрите балансы застройщиков города и связанных с ними компаний. Деньги там есть, местами суммы просто поражают воображение регионального обывателя. На сегодня в свободном доступе пока есть балансы на 31.12.2023, скоро выйдут и на 31.12.2024 и возможно там будет все не так радужно
16:07:04 28-02-2025
в 2019 году, бетон стоил 4500 р/м3, в 2024 году, бетон стоит 6850, удорожание на 50%, сухие смеси для штукатурки 2019 8,5 р/кг, 2024 24,5 р/кг, техника фронтальный погрузчик 2019 - 1500 р/ч, 2024 - 3500 р/ч а теперь еще на застройщиков обременение 4663 руб/м2, вот и получается было 70 000 р/м2, плюс удорожание среднее 40-50% получается 140 000 р/м2.+обременеие 4663 р/м2 итого 146 663 р/м2.
17:29:33 28-02-2025
За эти деньги шикарный дом в пригороде найти не проблема