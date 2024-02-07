Огромный участок в Барнауле отдадут под жилую застройку

Общий градостроительный потенциал площадки составляет не менее 53,1 тысячи квадратных метров жилья

07 февраля 2024, 20:55, ИА Амител

Участок под застройку / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

"Дом.рф" разыграет на аукционе площадки для строительства свыше 50 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края, речь идет об участке площадью 54,6 га во Власихе, неподалеку от улицы Мамонтова.

Рядом располагаются бывшие сельскохозяйственные земли и жилые дома. Всего до центра Барнаула – примерно 13 км езды. В ведомстве отметили, что участок обладает хорошей транспортной доступностью.

Общий градостроительный потенциал площадки составляет не менее 53,1 тысячи квадратных метров жилья. Кроме того, на участке планируется разместить социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, а также благоустройство и озеленение.

Застройку рекомендуется вести с применением стандарта КРТ от "Дом.рф", а также с соблюдением зеленого стандарта многоквартирного жилья. Заявки на участие в торгах принимают до 11 марта, а сам аукцион состоится 15 марта. Начальная цена на право заключения договора составляет 12,09 млн рублей.