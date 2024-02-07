Огромный участок в Барнауле отдадут под жилую застройку
Общий градостроительный потенциал площадки составляет не менее 53,1 тысячи квадратных метров жилья
07 февраля 2024, 20:55, ИА Амител
"Дом.рф" разыграет на аукционе площадки для строительства свыше 50 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края, речь идет об участке площадью 54,6 га во Власихе, неподалеку от улицы Мамонтова.
Рядом располагаются бывшие сельскохозяйственные земли и жилые дома. Всего до центра Барнаула – примерно 13 км езды. В ведомстве отметили, что участок обладает хорошей транспортной доступностью.
Общий градостроительный потенциал площадки составляет не менее 53,1 тысячи квадратных метров жилья. Кроме того, на участке планируется разместить социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, а также благоустройство и озеленение.
Застройку рекомендуется вести с применением стандарта КРТ от "Дом.рф", а также с соблюдением зеленого стандарта многоквартирного жилья. Заявки на участие в торгах принимают до 11 марта, а сам аукцион состоится 15 марта. Начальная цена на право заключения договора составляет 12,09 млн рублей.
21:10:17 07-02-2024
Доступность ) ахххах
21:41:51 07-02-2024
В ведомстве отметили, что участок обладает хорошей транспортной доступностью . Больные люди. С таким *Ведомством* мы так и живем……..
23:43:03 07-02-2024
Транспортная доступность , ха ха ха ха
23:54:46 07-02-2024
Кто из чиновников будет там жить, пользуясь транспортной доступностью? Неужто сам Франк?
01:21:09 08-02-2024
Когда на правом берегу начнётся строительство небоскрёбов?
05:09:22 08-02-2024
Какая доступность вы о чём пишите? Там её не было и не будет.
06:53:58 08-02-2024
Александр (05:09:22 08-02-2024) Какая доступность вы о чём пишите? Там её не было и не буде... Мэрия сказала, что доступность, значит доступность. У нее карты-планы есть, и куча разных справок-отчетов. Надо верить нашей мэрии, нельзя ей не верить. Может, там в планах уже Власихинский тракт шириной в 5 полос в каждом направлении и метро, только пока сюрприз в тайне.
07:16:16 08-02-2024
Авантюра. Район дно. Туда полезут те, кто строит из фекалий и палок, а покупать это будут те, кто хочет дом, но денег нет. Приозерный и Полянки яркие тому примеры
07:29:29 08-02-2024
А чем вам не доступность? Не в горах же))) Они посчитали, что добраться в принципе возможно. Теоретически там дороги есть - ну доступно же) и, кстати, что самое главное - вот вы тут все ёрничаете, а ведь и там квартиры купят. Застройщики не дураки, чтобы свое бабло тупо в землю закапывать. Они рассчитывают построить и продать, и навариться на этом.
12:45:53 08-02-2024
Нормально там все с транспортной доступностью; улица Попова по генплану там будет продлена.
13:31:10 08-02-2024
Где же там транспортная ДОСТУПНОСТЬ??????Даже не в часы пик много транспорта Во Власихе сейчас бывают проблемы с водой А что потом будет????
14:16:22 08-02-2024
Что будет потом? Ничего Не БУДЕТ! НОЛЬ. ДЕРЕВНЯ и есть деревня, и будет такой же как и раньше и сейчас. Новички купят,а затем бегом из Власихи)))
15:25:00 08-02-2024
Главное , надо понимать !! Цель застройщика заработать , на вас , денег !! Чтоб вы, покупатели жили комфортно , цели нет ! Недоделок и ваших доделок будет очень много ! Кроме , самого дома ещё важна инфраструктура !! Ооочень важна !! Фантазии о безоблачной жизни на природе -- это только фантазии !!! Не умеете и не любите работать на земле -- сидите тихо в человейниках -- квартирах и ни дергайтесь !!
04:24:17 09-02-2024
Во Власихе,да и рядом пос Лесной-гораздо лучше,чем в городе!Ни за что не променяю на городскую суету загазованную,шумную!
11:32:34 09-02-2024
У нас по моему жилья больше чем людей. Куда столько много? И почему именно в этом месте? В городе чтоли мест нет?
12:03:19 09-02-2024
Система канализации там не расчитана на такте большие дома, поэтому я считаю что это абсурд строить многоэтажки там
01:27:12 10-02-2024
Добрый вечер всем! Мне интересно а как можно купить столь большую площадь у государства? Ладно допустим всё можно, вот я многодетная мама 4детей, по закону многодетным полагается участок земли, но почитав форумы и послушав таких как я, семьи стоят на очереди по 6,и 10лет итд, и им земли нет, только один человек сказал что им дали в Фирсова через два года, но это я думаю блат , вот и вопрос что по закону земли нет, а за деньги богатым НА, хоть бы тогда как то 50на 50делали , противно слушать, во Власихе читала около 450домов на этой земле построить плонируют, рядом с Новоалтайском тоже больше ста домов будут строить, кто то тендер или торги выиграл, я в этом не понимаю, просто хочется понять зачем закон этот и зачем это показушничество, лучше вообще бы не позорились и не создавали эти законы, было-бы не обидно
14:39:53 12-02-2024
Пробка по утрам начинается от Малаховского кольца,будет начинаться с Попова.Ждём
14:41:53 12-02-2024
Гость (14:39:53 12-02-2024) Пробка по утрам начинается от Малаховского кольца,будет начи... откуда столько оптимизма? она будет начинаться во Власихе.