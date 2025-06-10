Барнаул обработают от комаров перед празднованием Дня России

Внимание уделят паркам, скверам и праздничным площадкам

10 июня 2025, 13:20, ИА Амител

Фото: Mithil Girish / unsplash.com

Уделить особое внимание обработке от комаров перед празднованием Дня России поручили власти Барнаула главам районных администраций и подведомственным организациям, рассказали в мэрии по итогам совещания.

"Как сообщили главы районов, эта работа уже идет, особое внимание при этом будет уделено обработке праздничных площадок и территории вокруг них, а также паркам и скверам", – говорится в сообщении.

Помимо этого, главам районов поручили подготовить предложения по кратности и увеличению площади обрабатываемых территорий.

Управляющим компаниям также рекомендовали провести обработку от комаров на территориях многоквартирных домов.