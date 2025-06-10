Барнаул обработают от комаров перед празднованием Дня России
Внимание уделят паркам, скверам и праздничным площадкам
10 июня 2025, 13:20, ИА Амител
Уделить особое внимание обработке от комаров перед празднованием Дня России поручили власти Барнаула главам районных администраций и подведомственным организациям, рассказали в мэрии по итогам совещания.
"Как сообщили главы районов, эта работа уже идет, особое внимание при этом будет уделено обработке праздничных площадок и территории вокруг них, а также паркам и скверам", – говорится в сообщении.
Помимо этого, главам районов поручили подготовить предложения по кратности и увеличению площади обрабатываемых территорий.
Управляющим компаниям также рекомендовали провести обработку от комаров на территориях многоквартирных домов.
14:47:39 10-06-2025
Пора над всем городом распылять репелленты. Запускайте дроны, пусть опрыскивают.
23:01:19 10-06-2025
Гость (14:47:39 10-06-2025) Пора над всем городом распылять репелленты. Запускайте дроны... Не нравится мне идея с дронами...
14:58:48 10-06-2025
Надо как-то с прогнозом погоды соотносить, Чтобы не получилось, утром обработают, а вечером дождик смоет.
15:01:58 10-06-2025
А при чем здесь 12 июня...??
00:54:34 11-06-2025
Гость (15:01:58 10-06-2025) А при чем здесь 12 июня...??... Чтобы "дроны-комары" не жужжали😁
00:05:31 11-06-2025
Над дачами бы еще распылили, хоть что-то слабенькое. Работать нельзя нормально.
11:51:59 11-06-2025
Гость (00:05:31 11-06-2025) Над дачами бы еще распылили, хоть что-то слабенькое. Работат... спиральку поставьте на своем участке
09:25:52 11-06-2025
Естественный враг комаров-стрекозы.