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Барнаул обработают от комаров перед празднованием Дня России

Внимание уделят паркам, скверам и праздничным площадкам

10 июня 2025, 13:20, ИА Амител

Фото: Mithil Girish / unsplash.com
Фото: Mithil Girish / unsplash.com

Уделить особое внимание обработке от комаров перед празднованием Дня России поручили власти Барнаула главам районных администраций и подведомственным организациям, рассказали в мэрии по итогам совещания. 

"Как сообщили главы районов, эта работа уже идет, особое внимание при этом будет уделено обработке праздничных площадок и территории вокруг них, а также паркам и скверам", – говорится в сообщении.

Помимо этого, главам районов поручили подготовить предложения по кратности и увеличению площади обрабатываемых территорий.

Управляющим компаниям также рекомендовали провести обработку от комаров на территориях многоквартирных домов.

Барнаул комары

Комментарии 8

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Гость

14:47:39 10-06-2025

Пора над всем городом распылять репелленты. Запускайте дроны, пусть опрыскивают.

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Musik

23:01:19 10-06-2025

Гость (14:47:39 10-06-2025) Пора над всем городом распылять репелленты. Запускайте дроны... Не нравится мне идея с дронами...

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Гость

14:58:48 10-06-2025

Надо как-то с прогнозом погоды соотносить, Чтобы не получилось, утром обработают, а вечером дождик смоет.

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Гость

15:01:58 10-06-2025

А при чем здесь 12 июня...??

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Гость

00:54:34 11-06-2025

Гость (15:01:58 10-06-2025) А при чем здесь 12 июня...??... Чтобы "дроны-комары" не жужжали😁

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Гость

00:05:31 11-06-2025

Над дачами бы еще распылили, хоть что-то слабенькое. Работать нельзя нормально.

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Элен без ребят

11:51:59 11-06-2025

Гость (00:05:31 11-06-2025) Над дачами бы еще распылили, хоть что-то слабенькое. Работат... спиральку поставьте на своем участке

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Гость

09:25:52 11-06-2025

Естественный враг комаров-стрекозы.

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