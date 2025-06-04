Шанс заразиться небольшой, но исключать его полностью нельзя

04 июня 2025, 16:15, ИА Амител

Комар / Фото: из архива amic.ru

Роспотребнадзор сообщает о случаях заболевания лихорадкой чикунгунья в популярных туристических странах. Однако заразиться ею можно, не выезжая за пределы России: опасных комаров-переносчиков заболевания уже замечают в некоторых регионах, в том числе на Алтае. Об этом сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на доктора биологических наук, профессора Людмилу Комарову.

Со слов Комаровой, чикунгунья – это вирусная лихорадка, которая может вызвать серьезные осложнения. Течение болезни похоже на малярию. Среди симптомов: резкие скачки температуры, сыпь, ломота, слабость, спазмы и головокружение.

Доктор биологических наук рассказала, что сообщения о заражении российских туристов за границей уже есть.

"Так, одна из туристок отправилась в путешествие на профилактическое оздоровительное лечение аюрведа, но после укуса тигрового комара ей пришлось лечиться уже от лихорадки", – уточнила ученая.

Главный переносчик вируса – желто-лихорадочные тигровые комары Aedes albopictus из семейства Culicidae. Их отличает яркая раскраска полосок, жесткий хитиновый покров, резкие и быстрые укусы. Если в их слюне уже есть вирус зараженного человека или животного, в кровь укушенного попадает опасная инфекция.

Специалист отметила, что этих комаров заметили в России еще несколько лет назад. Они встречаются на Алтае, в Краснодарском крае, в Крыму и других, более теплых регионах страны.

"Однажды присылают мне из Белокурихи фото этого кровососа с вопросом: "Что это?" – вспоминает эксперт по комарам. – Тогда я предположила, что эти кусачие полосатики перекочевали на Алтай в чемодане с кем-нибудь из туристов, возвращающихся из Таиланда, где много подобных особей", – вспоминает профессор.

При этом Комарова уверена, что шанс заболеть лихорадкой чикунгунья в России, а тем более в Сибири, минимальный. С ее слов, здесь эти особи единичные. По данным Минздрава, больных лихорадкой сейчас нет. Однако эксперт подчеркнула, что гарантировать полное отсутствие инфицированных в дальнейшем нельзя.

Туристам, выезжающим в страны, где зафиксировали случаи лихорадки чикунгунья, эксперт советует селиться в отели с москитными сетками и обработанными территориями. Со слов Комаровой, в профилактике можно использовать средства от комаров и закрытую льняную одежду. Также профессор рекомендует путешественникам чаще принимать душ: чистое тело не привлекает самок комаров.