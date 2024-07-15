Барнаул оказался в лидерах по вводу жилья, несмотря на снижение объемов

Объем введенного жилья в 2023 году в городе – 520,8 тыс. кв. метров

15 июля 2024, 14:14, ИА Амител

Строительство дома / Фото: amic.ru

Барнаул занял 34-е место в рейтинге российских городов по вводу жилья в 2023 году, сообщает РИА Новости.

Темпы жилищного строительства города оцениваются по количеству квадратных метров жилья, введенных в 2023 году, в пересчете на одного жителя.

"Ввод жилья в 2023 году на одного жителя в Барнауле, метров квадратных общей площади на человека – 0,76", – говорится в исследовании.

Объем введенного жилья в 2023 году в городе – 520,8 тыс. кв. метров. Изменение объема введенного жилья – минус 8,2%.

Лидером рейтинга стал Краснодар, где по итогам 2023 года на одного жителя введено 2,66 кв. метра.

В аутсайдерах три города: Мурманск (0,01 "квадрата"), Петропавловск-Камчатский (0,09) и Братск (0,09).