Барнаул оказался в лидерах по вводу жилья, несмотря на снижение объемов
Объем введенного жилья в 2023 году в городе – 520,8 тыс. кв. метров
15 июля 2024, 14:14, ИА Амител
Барнаул занял 34-е место в рейтинге российских городов по вводу жилья в 2023 году, сообщает РИА Новости.
Темпы жилищного строительства города оцениваются по количеству квадратных метров жилья, введенных в 2023 году, в пересчете на одного жителя.
"Ввод жилья в 2023 году на одного жителя в Барнауле, метров квадратных общей площади на человека – 0,76", – говорится в исследовании.
Объем введенного жилья в 2023 году в городе – 520,8 тыс. кв. метров. Изменение объема введенного жилья – минус 8,2%.
Лидером рейтинга стал Краснодар, где по итогам 2023 года на одного жителя введено 2,66 кв. метра.
В аутсайдерах три города: Мурманск (0,01 "квадрата"), Петропавловск-Камчатский (0,09) и Братск (0,09).
14:30:48 15-07-2024
Пусть завидуют, это потому что у нас есть такие фирмы как СЭЛФ, где хотим там и строим.
17:03:37 15-07-2024
По населению, Барнаул на 20 месте в стране, а по количеству новостроенных метров на 1 жителя - 34 место. Кому аплодировать? Застройщики в сговоре, не торопятся, долго раскачиваются, ноют постоянно, что им мало денег и строить негде. Отсюда и цены на жильё.
14:21:42 16-07-2024
Оказался среди лидеров…34 место😂😂😂 лидер четвертого десятка-так и пишите. И правильно написали, по населению-то 20й