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Барнаул оказался в лидерах по вводу жилья, несмотря на снижение объемов

Объем введенного жилья в 2023 году в городе – 520,8 тыс. кв. метров

15 июля 2024, 14:14, ИА Амител

Строительство дома / Фото: amic.ru
Строительство дома / Фото: amic.ru

Барнаул занял 34-е место в рейтинге российских городов по вводу жилья в 2023 году, сообщает РИА Новости.

Темпы жилищного строительства города оцениваются по количеству квадратных метров жилья, введенных в 2023 году, в пересчете на одного жителя.

"Ввод жилья в 2023 году на одного жителя в Барнауле, метров квадратных общей площади на человека – 0,76", – говорится в исследовании.

Объем введенного жилья в 2023 году в городе – 520,8 тыс. кв. метров. Изменение объема введенного жилья – минус 8,2%.

Лидером рейтинга стал Краснодар, где по итогам 2023 года на одного жителя введено 2,66 кв. метра.

В аутсайдерах три города: Мурманск (0,01 "квадрата"), Петропавловск-Камчатский (0,09) и Братск (0,09).

Барнаул рейтинги недвижимость

Комментарии 3

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Гость

14:30:48 15-07-2024

Пусть завидуют, это потому что у нас есть такие фирмы как СЭЛФ, где хотим там и строим.

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Гость

17:03:37 15-07-2024

По населению, Барнаул на 20 месте в стране, а по количеству новостроенных метров на 1 жителя - 34 место. Кому аплодировать? Застройщики в сговоре, не торопятся, долго раскачиваются, ноют постоянно, что им мало денег и строить негде. Отсюда и цены на жильё.

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Антон

14:21:42 16-07-2024

Оказался среди лидеров…34 место😂😂😂 лидер четвертого десятка-так и пишите. И правильно написали, по населению-то 20й

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