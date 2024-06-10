Заброшенное здание в центре Барнаула на Ленина начали достраивать

Накануне туда заехала строительная техника

10 июня 2024, 09:30, ИА Амител

Здание на Ленина, 122б начали достраивать / Фото: amic.ru

Инвестор приступил к строительным работам на некогда заброшенном здании на пр. Ленина, 122б (напротив ТЦ "Норд-Вест") в Барнауле. На территорию, где более 20 лет простоял каркас девятиэтажного нежилого здания, на минувшей неделе загнали технику. Об этом amic.ru сообщили читатели. В ООО "Ленинский" (компания выступила заказчиком работ, один из ее учредителей – барнаульский бизнесмен Юрий Погуляев) подтвердили: строительство действительно началось.

"Сейчас на объекте работает техника, пока готовим площадку для начала строительных работ. Планируем все сделать за два года", – прокомментировали amic.ru в компании.

И добавили, что на объект получены все разрешения, проведены все экспертизы. Само здание сносить не будут, а достроят. Эксперты установили, что техническое состояние "скелета" позволяет на нем строить. Действующий фундамент усилят, сделают кирпичную пристройку.

Как ранее сообщал amic.ru, на этом месте будет возведен торгово-офисный центр (офисы начнутся с четвертого этажа) с подземной парковкой. На крыше трехэтажного блока здания сделают летнюю террасу со стеклянным навесом. Фасад выполнят в белом, светло-сером цветах, оттенках теплой гаммы.

Здание на Ленина, 122б, начали достраивать / Фото: amic.ru