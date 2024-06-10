Заброшенное здание в центре Барнаула на Ленина начали достраивать
Накануне туда заехала строительная техника
10 июня 2024, 09:30, ИА Амител
Инвестор приступил к строительным работам на некогда заброшенном здании на пр. Ленина, 122б (напротив ТЦ "Норд-Вест") в Барнауле. На территорию, где более 20 лет простоял каркас девятиэтажного нежилого здания, на минувшей неделе загнали технику. Об этом amic.ru сообщили читатели. В ООО "Ленинский" (компания выступила заказчиком работ, один из ее учредителей – барнаульский бизнесмен Юрий Погуляев) подтвердили: строительство действительно началось.
"Сейчас на объекте работает техника, пока готовим площадку для начала строительных работ. Планируем все сделать за два года", – прокомментировали amic.ru в компании.
И добавили, что на объект получены все разрешения, проведены все экспертизы. Само здание сносить не будут, а достроят. Эксперты установили, что техническое состояние "скелета" позволяет на нем строить. Действующий фундамент усилят, сделают кирпичную пристройку.
Как ранее сообщал amic.ru, на этом месте будет возведен торгово-офисный центр (офисы начнутся с четвертого этажа) с подземной парковкой. На крыше трехэтажного блока здания сделают летнюю террасу со стеклянным навесом. Фасад выполнят в белом, светло-сером цветах, оттенках теплой гаммы.
10:57:15 10-06-2024
Такие ели там были... Всё вырубили.
11:18:45 10-06-2024
Гость (10:57:15 10-06-2024) Такие ели там были... Всё вырубили.... Голубые?
11:05:57 10-06-2024
Центр города????!!!!
12:02:43 10-06-2024
Бомж (11:05:57 10-06-2024) Центр города????!!!!... Сейчас в объявлениях центр - до Горно-Алтайской)) а в годы моего детства улицу Матросова называли "ближние Черемушки"))
14:53:18 10-06-2024
Гость (12:02:43 10-06-2024) Сейчас в объявлениях центр - до Горно-Алтайской)) а в годы м... Матросова всегда была Осипухой!
15:01:07 10-06-2024
Гость (12:02:43 10-06-2024) Сейчас в объявлениях центр - до Горно-Алтайской)) а в годы м... Никогда Матросова так не называлась, ближними черемушками назывался район магазина Рассвет, спортивной школы на Северо-западной.
14:52:35 10-06-2024
Бомж (11:05:57 10-06-2024) Центр города????!!!!..]
Практически Центр.
12:37:58 10-06-2024
Скоро на проспекте им.Ленина возвысится новое современное здание.
18:50:37 10-06-2024
а ведь когда то трц империя назывался космос
07:34:37 11-06-2024
Перед возобновлением строительства должны быть в районе пешеходной зоны установлены защитные козырьки, а не просто дырявый забор. Хотя, судя по тому как у нас все покупается, их можно и не устанавливать.
12:14:22 11-06-2024
Если вы не верите, что защитные козырьки с ограждениями должны стоять, посмотрите яндекс панорамы 2017 года, они стояли, но их убрали. Со стройки всякое может прилететь.