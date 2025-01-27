Барнаул получил более 440 млн рублей на борьбу с пробками и безопасность движения
Город получил федеральную поддержку на проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы
27 января 2025, 18:30, ИА Амител
Барнаул за последние четыре года получил более 440 миллионов рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
"Проект рассчитан на несколько лет и его основные цели – повышение уровня безопасности движения и при этом борьба с заторами на дорогах. В 2025 году мы продолжаем работу по этому направлению", – рассказал губернатор.
Алтайский край одним из первых в стране присоединился к проекту в 2020 году. В рамках программы в Барнауле заработал Центр обработки данных, который анализирует дорожную обстановку и ускоряет реагирование на инциденты. На ключевых магистралях города, включая улицы Попова, Власихинскую, Павловский тракт и проспект Ленина, обновили более 50 светофоров.
Также в городе установили четыре комплекса метео- и экомониторинга, которые отслеживают погодные и экологические условия. В прошлом году запустили систему мониторинга общественного транспорта для оптимизации его движения.
В 2025 году Барнаул получит еще 47 миллионов рублей. Эти средства направят на дальнейшее обновление светофоров, комплексов мониторинга погоды и запуск новой системы видеонаблюдения.
18:52:22 27-01-2025
Сколько аварий за год происходит на наших кольцах на ул.Малахова?
Сколько стоит научить водителей ездить по кольцу правильно? БЕСПЛАТНО! Можно ещё и бюджет пополнить, но это ни кому не интересно. А вот освоить половину ярда,это совсем другой дело
18:57:25 27-01-2025
щас вам камер еще натычут
А сколлько полицей ских лежачих можно накопать даже на 100 млн уууууу
19:32:51 27-01-2025
каждый год эта новость - камеры, проекты, интеллект - а на дорогах всё хуже и хуже
20:50:35 27-01-2025
Поставили на Красноармейском второй пешеходный светофор и он совсем не синхронизирован со первым, теперь пробка на ровном месте, а развернуться вообще не возможно
10:14:53 28-01-2025
Гость (20:50:35 27-01-2025) Поставили на Красноармейском второй пешеходный светофор и он... И еще долбанные шумахеры объезжают этот светофор по парковке около Майского на бешенной скорости. Въезд теперь с Красноармейского надо закрывать на эту парковку, оставить только от Магнита!
22:27:21 27-01-2025
Деньги необходимо направлять на расширение перекрестков, на строительство кольцевых и двухуровневых развязок. Оптимизацию светофорного регулирования должны проводить сотрудники ГИБДД за получаемую зарплату, а не гонять под сирены.
22:59:34 27-01-2025
ставьте светофоры у Школ!! на Змейногорском тракте жуткое движение, а на повороте на барнаульский санаторий и на школу до сих пор нет светофора, уже 4 года просим!!
01:02:28 28-01-2025
Потратьте лучше эти деньги, чтобы выкопать хотя бы еще один подземный пешеходный переход. Все эти камеры только добавляют пробок. В свое время в Барселоне был такой эксперимент - понаставили камер и все стали ездить строго по правилам. И город встал в одной большой пробке.
08:19:36 28-01-2025
Гость (18:52:22 27-01-2025) Сколько аварий за год происходит на наших кольцах на ул.Мала... Если эти кольца проезжать по правилам то там все движение остановится. Это понимают и инспектора. Но вам из окна
троллейбуса виднее конечно.
09:03:41 28-01-2025
А можно Анатолия вернуть статус второстепенной дороги по отношению к Горького? А то эти ЗакСобранцы уже задолбали своей богоизьранностью, создавая каждый день сотни аварийных ситуаций...Не обломятся, пропуская горожан.
09:19:09 28-01-2025
Дюша (09:03:41 28-01-2025)А то эти ЗакСобранцы уже задолбалиА ты погавкай на них.
10:09:47 28-01-2025
Гость (09:19:09 28-01-2025) А ты погавкай на них.... Я не квадробер...Могу только процитировать мнение народа о них в стиле Шуры Каретного...Но цензура все равно не пропустит.
09:08:27 28-01-2025
А еще выделенку с Ленинского убрать нужно. Где высадить человека, если он на Главпочтампе работает? И объяснить идиотам, которые разметку рисуют, что перестроиться перед перекрестком за десять метров до него не реально (И на Димитрова и на Октября)!!! Перенесите остановку у Политеха ниже (раз уж стоянки все равно заблокировали), а людям дайте перестраиваться раньше.
09:44:32 28-01-2025
Вы дороги почистите хотя бы, на многих в городе уже разъехаться невозможно двум машинам. И ГИБДД пусть займется наконец то своей работой, Гоголя от Горького до Ленина вся забита стоящими колымагами, прямо под знаком Остановка запрещена. В итоге 2 легковухи разъехаться не могут, что уж говорить о грузовиках или автобусах. Да даже Змениногорский правый ряд почистить не могут, посмотрите где разметка и сколько там осталось правого ряда. На Балтийской из за стоящих фур и брошенных прицепов горы снега и народ щемится между всем этим. Тут не надо никаких интеллектуальных систем и кучи денег, нужно просто чтобы городская администрация и ГИБДД наконец-то стала выполнять свою работу как положено
10:07:15 28-01-2025
Не видно как работает система мониторинга общественного транспорта. Троллейбусы по Юрина и 6 и 7 идут друг за другом потом перерыв 30 минут. От Чайки уехать больше не на чем. 60 и 57 друг за другом едут по Ленинскому. Хорошо есть трамваи. На Ленинском уехать в центр и то приходится постоять. В 17 часов сложно. Все проезжают в 16-30 и приходится ждать и по полчаса.Где деньги или программа? А по утрам это взятие Бастилии. Сколько можно издеваться над людьми, которые живут на окраинах? Когда перевозчик заменит газельку на 60 маршруте на автобус? Хорошо 10 запустили, но этого мало. 77 маршрут очень мало машин. Ехала из краевой больницы 2 проехали не останавливаясь и в мороз мы простояли около часа. это было днем часа в 3. Утром уехала в давке. Не везде останавливался потому что был битком. Хочется узнать когда новый мэр займется транспортом? Если останется прежний то опять будем мерзнуть и ждать с моря погоды а они миллионы списывать.