Барнаул получил более 440 млн рублей на борьбу с пробками и безопасность движения

Город получил федеральную поддержку на проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы

27 января 2025, 18:30, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаул за последние четыре года получил более 440 миллионов рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

"Проект рассчитан на несколько лет и его основные цели – повышение уровня безопасности движения и при этом борьба с заторами на дорогах. В 2025 году мы продолжаем работу по этому направлению", – рассказал губернатор.

Алтайский край одним из первых в стране присоединился к проекту в 2020 году. В рамках программы в Барнауле заработал Центр обработки данных, который анализирует дорожную обстановку и ускоряет реагирование на инциденты. На ключевых магистралях города, включая улицы Попова, Власихинскую, Павловский тракт и проспект Ленина, обновили более 50 светофоров.

Также в городе установили четыре комплекса метео- и экомониторинга, которые отслеживают погодные и экологические условия. В прошлом году запустили систему мониторинга общественного транспорта для оптимизации его движения.

В 2025 году Барнаул получит еще 47 миллионов рублей. Эти средства направят на дальнейшее обновление светофоров, комплексов мониторинга погоды и запуск новой системы видеонаблюдения.