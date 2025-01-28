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Барнаул получил новую дорожную технику для очистки улиц от снега

Пять тракторов и два ковшовых погрузчика

28 января 2025, 17:10, ИА Амител

Барнаулу передали новую технику / Фото: barnaul.org

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко передал главе Барнаула Вячеславу Франку ключи от новой техники, сообщает мэрия.

"Всего Барнаулу передано семь машин – пять тракторов МТЗ, два ковшовых погрузчика ANT 1000", – говорится в сообщении.

Вячеслав Франк отметил, что данная техника будет использоваться для очистки тротуаров краевой столицы.

Также бульдозеры, погрузчики, ассенизационные машины и тракторы передали другим муниципалитетам края: Алейску, Славгороду, Заринску, Егорьевскому, Локтевскому, Усть-Калманскому, Родинскому, Романовскому, Немецкому национальному, Третьяковскому, Хабарскому районам. Машины закуплены на основании заявок от глав муниципальных образований, полученных в 2024 году. Всего 18 единиц дорожной и коммунальной техники стоимостью почти 167 млн рублей. 

"Важно, чтобы дороги и в городах, и селах убирали вовремя, в зимний период – прежде всего ото льда и снега", – подчеркнул Виктор Томенко.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 3

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Гость

17:33:31 28-01-2025

Передал, чтобы у администрации чистить? А город и край как же?

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Гость

08:38:28 29-01-2025

И желательно лежачих полицейских вокруг здания Правительства настроить таким количеством, как по всему городу!

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Гость

08:45:59 29-01-2025

Новых работников не передали. Толку от нее нет. Людей заинтересуйте, сначала.....

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