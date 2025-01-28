Барнаул получил новую дорожную технику для очистки улиц от снега
Пять тракторов и два ковшовых погрузчика
28 января 2025, 17:10, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко передал главе Барнаула Вячеславу Франку ключи от новой техники, сообщает мэрия.
"Всего Барнаулу передано семь машин – пять тракторов МТЗ, два ковшовых погрузчика ANT 1000", – говорится в сообщении.
Вячеслав Франк отметил, что данная техника будет использоваться для очистки тротуаров краевой столицы.
Также бульдозеры, погрузчики, ассенизационные машины и тракторы передали другим муниципалитетам края: Алейску, Славгороду, Заринску, Егорьевскому, Локтевскому, Усть-Калманскому, Родинскому, Романовскому, Немецкому национальному, Третьяковскому, Хабарскому районам. Машины закуплены на основании заявок от глав муниципальных образований, полученных в 2024 году. Всего 18 единиц дорожной и коммунальной техники стоимостью почти 167 млн рублей.
"Важно, чтобы дороги и в городах, и селах убирали вовремя, в зимний период – прежде всего ото льда и снега", – подчеркнул Виктор Томенко.
17:33:31 28-01-2025
Передал, чтобы у администрации чистить? А город и край как же?
08:38:28 29-01-2025
И желательно лежачих полицейских вокруг здания Правительства настроить таким количеством, как по всему городу!
08:45:59 29-01-2025
Новых работников не передали. Толку от нее нет. Людей заинтересуйте, сначала.....