Барнаул получил новую дорожную технику для очистки улиц от снега

Пять тракторов и два ковшовых погрузчика

28 января 2025, 17:10, ИА Амител

Барнаулу передали новую технику / Фото: barnaul.org

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко передал главе Барнаула Вячеславу Франку ключи от новой техники, сообщает мэрия.

"Всего Барнаулу передано семь машин – пять тракторов МТЗ, два ковшовых погрузчика ANT 1000", – говорится в сообщении.

Вячеслав Франк отметил, что данная техника будет использоваться для очистки тротуаров краевой столицы.

Также бульдозеры, погрузчики, ассенизационные машины и тракторы передали другим муниципалитетам края: Алейску, Славгороду, Заринску, Егорьевскому, Локтевскому, Усть-Калманскому, Родинскому, Романовскому, Немецкому национальному, Третьяковскому, Хабарскому районам. Машины закуплены на основании заявок от глав муниципальных образований, полученных в 2024 году. Всего 18 единиц дорожной и коммунальной техники стоимостью почти 167 млн рублей.