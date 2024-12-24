Барнаул попал в число городов с самой дешевой "котлетой с пюрешкой" перед Новым годом

Исследователи сравнили цены в разных магазинах на продукты, которые входят в условный суточный рацион

24 декабря 2024, 13:15, ИА Амител

Котлета с пюрешкой / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Барнаул оказался на пятом месте из 46 в декабрьском рейтинге крупнейших городов России, где предновогодний замер цен на продукты питания показал самую низкую стоимость, сообщает "СоциоЛайф".

Ежегодное исследование проводится в рамках проекта "Котлета с пюрешкой". Регистрировались цены на 31 продукт, которые входят в условный суточный рацион. Для этого активисты в один день посетили 190 магазинов в 46 городах России.



Рацион включает завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин (салат оливье, поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб).

"В Барнауле минимальная розничная цена на продукты питания, составляющие условный суточный рацион типичного россиянина, – 443 рубля 95 копеек. По отношению к декабрю 2023 года рост составил 5,9%", – говорится в исследовании.

Самая дешевая "котлета с пюрешкой" – в Омске, где стоимость суточного рациона составила 405,05 руб. (в прошлом году минимальную стоимость зафиксировали в Волгограде – 358,15 руб.). Самая дорогая – в Анадыре, где условный суточный рацион обойдется в 1095,45 руб.

Москва на 14-м месте (458,64 руб.), Санкт-Петербург на 37-й строчке (518,45), Новосибирск занял 39-ю позицию (519,36).

Примечательно, что в трех городах продукты стали дешевле: в Тюмени (на 5,9%), Калининграде (4,6%) и Якутске (6%).

Напомним, в декабре 2021 года Барнаул потерял статус города с самой дешевой "котлетой с пюрешкой". Три года назад суточный рацион оценили на 315,23 руб.