Для подсчета взяли блюда, которые часто готовят российские семьи на этот праздник

19 декабря 2024, 11:16, ИА Амител

Семья за новогодним столом / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае стоимость продуктов для новогоднего застолья составляет 4820 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за ноябрь для каждого субъекта РФ.

Список продуктов:

картофель – 2,5 кг (500 г – для оливье, 500 г – для селедки под шубой, 1,5 кг – для горячего);

морковь – 500 г (300 г – для оливье, 200 г – для селедки под шубой);

свекла – 400 г (для селедки под шубой);

лук репчатый – 1 шт., или 100 г (для селедки под шубой);

курица – 2 кг (для горячего);

сельдь соленая – 2 шт., или 500 г филе (для селедки под шубой);

яйца – одна упаковка (для оливье понадобится 6 шт.);

колбаса вареная – 400 г (для оливье);

колбаса копченая – 300 г;

горошек зеленый консервированный – 1 банка (400 г, для оливье);

огурцы соленые или маринованные – 300 г (для оливье);

майонез – 400 г (для оливье и селедки под шубой);

хлеб белый (батон) – 1 шт., или 400 г (для бутербродов с икрой);

масло сливочное – 200 г (для бутербродов с икрой);

сыр – 200 г;

красная икра – 1 баночка (100 г, для бутербродов);

апельсины – 500 г;

яблоки – 500 г;

шоколадные конфеты – 500 г;

сок – 2 л;

газировка – 2 л;

шампанское – 1 бутылка (750 мл);

вино – 1 бутылка (750 мл).

"В Алтайском крае стоимость продуктов составляет 4820 рублей. В Республике Алтай – 4879 рублей", – говорится в исследовании.

Среди сибирских регионов дороже всего новогодний стол обойдется жителям Красноярского края – 5251 рубль, а дешевле всего указанные продукты стоят в Омской области – 4337 рублей.