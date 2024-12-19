Икра, масло, яйца. Сколько стоят продукты для новогоднего застолья на Алтае?
Для подсчета взяли блюда, которые часто готовят российские семьи на этот праздник
19 декабря 2024, 11:16, ИА Амител
Семья за новогодним столом / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае стоимость продуктов для новогоднего застолья составляет 4820 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за ноябрь для каждого субъекта РФ.
Список продуктов:
- картофель – 2,5 кг (500 г – для оливье, 500 г – для селедки под шубой, 1,5 кг – для горячего);
- морковь – 500 г (300 г – для оливье, 200 г – для селедки под шубой);
- свекла – 400 г (для селедки под шубой);
- лук репчатый – 1 шт., или 100 г (для селедки под шубой);
- курица – 2 кг (для горячего);
- сельдь соленая – 2 шт., или 500 г филе (для селедки под шубой);
- яйца – одна упаковка (для оливье понадобится 6 шт.);
- колбаса вареная – 400 г (для оливье);
- колбаса копченая – 300 г;
- горошек зеленый консервированный – 1 банка (400 г, для оливье);
- огурцы соленые или маринованные – 300 г (для оливье);
- майонез – 400 г (для оливье и селедки под шубой);
- хлеб белый (батон) – 1 шт., или 400 г (для бутербродов с икрой);
- масло сливочное – 200 г (для бутербродов с икрой);
- сыр – 200 г;
- красная икра – 1 баночка (100 г, для бутербродов);
- апельсины – 500 г;
- яблоки – 500 г;
- шоколадные конфеты – 500 г;
- сок – 2 л;
- газировка – 2 л;
- шампанское – 1 бутылка (750 мл);
- вино – 1 бутылка (750 мл).
"В Алтайском крае стоимость продуктов составляет 4820 рублей. В Республике Алтай – 4879 рублей", – говорится в исследовании.
Среди сибирских регионов дороже всего новогодний стол обойдется жителям Красноярского края – 5251 рубль, а дешевле всего указанные продукты стоят в Омской области – 4337 рублей.
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11:32:44 19-12-2024
Спасибо Владимиру Владимировичу, список продуктов не подъемный и он, как свет погасшей звезды, остался в прошлой жизни.
11:58:50 19-12-2024
Гость (11:32:44 19-12-2024) Спасибо Владимиру Владимировичу, список продуктов не подъемн... Себе спасибо скажите. Сами виноваты, нечего молчать, если не нравится
12:36:58 19-12-2024
Гость (11:32:44 19-12-2024) Спасибо Владимиру Владимировичу, список продуктов не подъемн... Это вам за то что на выборы не ходите, а на госуслугах галочки ставите дистанционно.
11:52:13 19-12-2024
Смысл это комментировать.
Дайте этому РосГосу пятак и пусть в магазине наберёт все по списку, потом сверим.
Бох с ним, не надо в бахетле, в машке
11:52:33 19-12-2024
Ну вы прикалываетесь?! В каждой строчке - оливье, сельдь под шубой😉 да кто это уже ест в новый то год? 😊
18:07:21 19-12-2024
Гость (11:52:33 19-12-2024) Ну вы прикалываетесь?! В каждой строчке - оливье, сельдь под... Не все, как ты баронессы с изыском, лопают селедку под шубой, только шуба заворачивается.