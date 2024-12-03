Барнаул попал в десятку городов с самым впечатляющим ростом популярности за год

Об этом говорят итоги туристического 2024 года

03 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Центр Барнаула летом / Фото: amic.ru

Барнаул вошел в десятку направлений, популярность которых в 2024 году повысилась наиболее впечатляющим образом по сравнению с 2023 годом, сообщает сервис бронирования отелей и квартир "Твил.ру".

"На первом месте Симферополь в Крыму, чья востребованность увеличилась на 51%. На втором месте оказался город Кемерово, на третьем – Барнаул в Алтайском крае (48 и 44% соответственно). При этом популярность растет независимо от ценовой динамики – увеличивается востребованность и тех направлений, где цены также растут", – говорится в исследовании.

Десять направлений с самым впечатляющим ростом популярности за год:

Симферополь, Крым (51%) – 2986 руб. / 2 ночи*;

Кемерово, Кемеровская область (48%) – 2751 руб. / 2 ночи;

Барнаул, Алтайский край (44%) – 2344 руб. / 2 ночи;

Брест, Беларусь (43%) – 4964 руб. / 2 ночи;

Алахадзы, Абхазия (38%) – 4349 руб. / 6 ночей;

Смоленск, Смоленская область (37%) – 3392 руб. / 2 ночи;

Хабаровск, Хабаровский край (36%) – 3337 руб. / 3 ночи;

Новый Афон, Абхазия (34%) – 4639 руб. / 6 ночей;

Алупка, Крым (30%) – 3400 руб. / 6 ночей;

Алушта, Крым (29%) – 3913 руб. / 6 ночей.

* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки