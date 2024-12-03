НОВОСТИТуризм

Барнаул попал в десятку городов с самым впечатляющим ростом популярности за год

Об этом говорят итоги туристического 2024 года

03 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Центр Барнаула летом / Фото: amic.ru
Центр Барнаула летом / Фото: amic.ru

Барнаул вошел в десятку направлений, популярность которых в 2024 году повысилась наиболее впечатляющим образом по сравнению с 2023 годом, сообщает сервис бронирования отелей и квартир "Твил.ру".

"На первом месте Симферополь в Крыму, чья востребованность увеличилась на 51%. На втором месте оказался город Кемерово, на третьем – Барнаул в Алтайском крае (48 и 44% соответственно). При этом популярность растет независимо от ценовой динамики – увеличивается востребованность и тех направлений, где цены также растут", – говорится в исследовании.

Десять направлений с самым впечатляющим ростом популярности за год:

  • Симферополь, Крым (51%) – 2986 руб. / 2 ночи*;
  • Кемерово, Кемеровская область (48%) – 2751 руб. / 2 ночи;
  • Барнаул, Алтайский край (44%) – 2344 руб. / 2 ночи;
  • Брест, Беларусь (43%) – 4964 руб. / 2 ночи;
  • Алахадзы, Абхазия (38%) – 4349 руб. / 6 ночей;
  • Смоленск, Смоленская область (37%) – 3392 руб. / 2 ночи;
  • Хабаровск, Хабаровский край (36%) – 3337 руб. / 3 ночи;
  • Новый Афон, Абхазия (34%) – 4639 руб. / 6 ночей;
  • Алупка, Крым (30%) – 3400 руб. / 6 ночей;
  • Алушта, Крым (29%) – 3913 руб. / 6 ночей.

 * Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Предгорья Белухи / Фото: unsplash.com / Kirill Korkin

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НОВОСТИТуризм

Барнаул Туризм итоги года
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Комментарии 25

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Мусик

13:49:02 03-12-2024

да, много достопримечательностей редких:
опупенные автопробки
пожар недавно на фабрике хороший был (правда далеко, я не сгонял)
элеватор типа как Пизанская башня навернулся
прекрасная ида в Грильнице
много чего, да.

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Гость

14:11:28 03-12-2024

Мусик (13:49:02 03-12-2024) да, много достопримечательностей редких:опупенные автопр... Это типа ms не разу даже в новосибе не был? Дальше улицы Попова для тебя другой мир? Пробки опупенные в Барнауле, ха!

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Мусик

16:23:49 03-12-2024

Гость (14:11:28 03-12-2024) Это типа ms не разу даже в новосибе не был? Дальше улицы Поп... я был на Попова. давно был.
не думаю что там особо чего изменилось.
я уж лучше тут.

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Гость

13:23:06 09-12-2024

Гость (14:11:28 03-12-2024) Это типа ms не разу даже в новосибе не был? Дальше улицы Поп... Давайте пробками начнем мериться, детский сад

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Гость

14:11:58 03-12-2024

Мусик (13:49:02 03-12-2024) да, много достопримечательностей редких:опупенные автопр... Мусик, пробок вы не видели, пожар он и в Африке пожар, элеваторы советских времён они везде такие, Грильница работает во многих городах. Вы всё про какие-то задворки... Вот что окружение с человеком делает

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Гость

13:56:26 03-12-2024

ага верим

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Гость

14:29:27 03-12-2024

По работе часто езжу в командировки. Так вот люди с которыми я работаю знать не знают где находится этот Барнаул. Особо продвинутые в географии, на вопрос рядом с НСК, отвечают, а... В Сибири рядом с Красноярском и Омском.

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Гость

14:52:00 03-12-2024

Гость (14:29:27 03-12-2024) По работе часто езжу в командировки. Так вот люди с которыми... Пусть учат географию. Стыдно не знать географию своей страны.

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Гость

20:09:53 04-12-2024

Гость (14:52:00 03-12-2024) Пусть учат географию. Стыдно не знать географию своей стран... ЕГЭ никто не отменял!😂

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Гость

15:00:31 03-12-2024

Гость (14:29:27 03-12-2024) По работе часто езжу в командировки. Так вот люди с которыми... Все норм вроде. И мы понятия не имеет где Воронеж там или Кострома. Рядом с Москвой. наверное.

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Гость

15:24:31 03-12-2024

Гость (15:00:31 03-12-2024) Все норм вроде. И мы понятия не имеет где Воронеж там или Ко... Это вы понятия не имеете. Говорите только за себя.

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Гость

15:34:36 03-12-2024

Гость (15:00:31 03-12-2024) Все норм вроде. И мы понятия не имеет где Воронеж там или Ко... Позорище. Купите карту. Воронеж рядом с Москвой? Это ж надо додуматься. Ну и надеюсь вы все-таки Кострому с Коломной перепутали. Иначе это уж совсем грустно

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Гость

16:07:30 03-12-2024

Гость (15:34:36 03-12-2024) Позорище. Купите карту. Воронеж рядом с Москвой? Это ж надо ... А оно надо - помнить все энциклопедические справочные данные? Достаточно иметь способность разобраться в вопросе, использовать карты при необходимости.

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Гость

07:15:29 04-12-2024

Гость (16:07:30 03-12-2024) А оно надо - помнить все энциклопедические справочные данные... Справочные данные - это удельный вес водорода, например. Или плотность меди. Но не знать субъекты федерации, основные города!!!! Это значит, что человек не знаком ни с географией, ни с историей своей страны! Да что я Вам объясняю.

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Элен без ребят

11:20:02 04-12-2024

Гость (07:15:29 04-12-2024) Справочные данные - это удельный вес водорода, например. Или... ну Барнаул-то или Воронеж, это конечно самые основные города)

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Гость

16:21:20 03-12-2024

Гость (15:34:36 03-12-2024) Позорище. Купите карту. Воронеж рядом с Москвой? Это ж надо ... Ну да, Воронеж же далеко от Москвы, А вот Барнаул "рядом" с Красноярском! Да и Кострома не сильно дальше чем Барнаул от Новосиба :)

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Гость

07:10:28 04-12-2024

Гость (16:21:20 03-12-2024) Ну да, Воронеж же далеко от Москвы, А вот Барнаул "рядом" с ... Позорище и те, кто считает что Барнаул рядом с Красноярском, и те кто уверен, что Кострома недалеко от Москвы. А есть еще гении , путающие Тамбов с Тобольском, Архангельск с Астраханью. Была у меня коллега, которая 20 минут на карте искала Пятигорск. На Урале почему -то. Позорятся они , а стыдно почему-то мне

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Быдло

23:03:11 04-12-2024

Гость (07:10:28 04-12-2024) Позорище и те, кто считает что Барнаул рядом с Красноярском,... Ээээ вы бот ненароком? Внимание вопрос вы знаете где находится Кулунда? Я знаю но требовать ото всех знания которые человеку не нужны это конечно мощьно я как человек с it специальностью не требую ото всех ну для меня банальный вещей по типу установите режим разработчика на свои телефоны ведь это база это знать надо!

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Гость

21:58:51 03-12-2024

Гость (14:29:27 03-12-2024) По работе часто езжу в командировки. Так вот люди с которыми... Чем вас обидел Барнаул??? Вас наверное поколотили барнаульские гопники)))

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Гость

00:21:13 04-12-2024

Гость (14:29:27 03-12-2024) По работе часто езжу в командировки. Так вот люди с которыми... Двоечники

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Гость

07:36:20 04-12-2024

Гость (14:29:27 03-12-2024) По работе часто езжу в командировки. Так вот люди с которыми... Ну это очень даже хорошо. Чем меньше знают, тем меньше едут и тем спокойней и чище жизнь в Барнауле

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Гость

13:14:39 04-12-2024

Гость (14:29:27 03-12-2024) По работе часто езжу в командировки. Так вот люди с которыми... Неучи везде есть, а мне б на их месте стало стыдно, я б открыла карту и посмотрела.

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Гость

09:16:52 04-12-2024

Бред какой-то. Дешевле в Турцию сгонять, чем в Барнеаполе на праздниках побывать.

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Андрей

19:59:05 04-12-2024

Барнаул попал , всё , а дальше совсем разруха ! Ну есть конечно намыленные места , но потом сами поскользнуться . Спасай те село! Вам ведь кушать хочется ? Цены не в селе повышают , а власть имеющие !

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Сандра

18:38:56 05-12-2024

Недавно была свидетельницей разговора, что люди ужасно живут в центральной части России. Те, кто пересек Московскую область и близлежащие крупные города. Люди живут там ужасно. Разговор шел от людей, пересекших всю страну от Барнаула до Москвы на авто с остановками и наблюдениями... Так что мы лучше тут, в Барнауле. Да и спокойнее.

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