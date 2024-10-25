У туристов выяснили, какие из посещенных ими мест показались самыми таинственными

25 октября 2024, 14:20, ИА Амител

Предгорья Белухи / Фото: unsplash.com / Kirill Korkin

Гора Белуха, расположенная в Республике Алтай, заняла шестую строчку в десятке самых мистических мест для путешествий осенью по России, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха "Твил.ру" со ссылкой на проведенный в соцсетях опрос.

Сервис выяснил у подписчиков, какие из посещенных ими мест показались самыми таинственными, мрачными, мистическими.

"Побывавшие в Республике Алтай рассказывают о великане Белое Ухо, которого убили здесь, о духах, которые могут предупредить путешественников об опасности, – но если их не послушать, то последствия могут быть печальными", – говорится в исследовании.

Десятка самых мистических мест для путешествий:

На первой строчке – Долина Смерти в Якутии, место, которое выбрали 24% голосовавших. Это аномальная зона в долине реки Вилюй в Якутии. Об этом месте рассказывают различные легенды: о загадочных "котлах", уходящих в землю, проклятиях и болезнях, которые подстерегают тех, кто рискнет разгадать тайну этой территории. На втором месте – Город мертвых в Северной Осетии – Алании, выбор 22% участников голосования. Даргавский некрополь – самый крупный на Кавказе. Здесь сотни родовых усыпальниц – сооружения из песка и известняка. Говорят, что обычай таких похорон идет от зороастрийцев, запрещавших предавать тело земле. Город мертвых находится в 42 километрах от Владикавказа. На третьем месте – Демерджи-Яйла в Крыму, место, за которое высказались 12% участников. Рассказывают, что здесь глыбы камней обрушились на кузнеца, помогавшего завоевателям родного края. С Демерджи прекрасно видна Алушта, а также пик Чатыр-Дага. Аркаим привлек внимание 10% голосовавших. Это не самый старый уральский археологический памятник, но один из самых известных. И сейчас не только туристы, но и ученые наблюдают в этом городе бронзового века аномалии, объяснить которые сложно. За Куршскую косу проголосовали 9% участников. До сих пор рассказывают легенды о жертвоприношениях, которые были на этой земле до прихода Тевтонского ордена. А аномальную зону Танцующего леса, где деревья скрючены в невообразимые кольца, можно увидеть лично. Гору Белуху в Горном Алтае выбрали 8% голосовавших. Рассказывают о великане Белое Ухо, которого убили здесь, о духах, которые могут предупредить путешественников об опасности – но если их не послушать, то последствия могут быть печальными. Остров Ольхон на Байкале выбрали 6% подписчиков. Считается, что именно здесь обитают древние духи Байкала. Сердцем Ольхона называют священную скалу Шаманку, где в сквозной пещере шаманы вершили свои ритуалы. Ловозерские тундры собрали 5% голосов. Горы вокруг Ловозера на Кольском полуострове считаются одними из самых старых на Земле. Об этих местах ходит много легенд: о странном психозе, который овладевает некоторыми путешественниками, о "руинах Гипербореи", обнаруженных здесь. Озеро Светлояр в Нижегородской области выбрали 3% голосовавших. Говорят, что именно под эти воды ушел город Китеж, чтобы не попасть в руки татаро-монгольских завоевателей. Гору Воттоваара в Карелии выбрали 2% подписчиков. Это место называют самым таинственным и мистическим в Карелии. Здесь очень много сейдов, есть каменная лестница, идущая в небо, а на вершине горы – тоже перекрученные деревья. Воттоваара – "гора победы" на саамском языке. Хотя сегодня многие называют ее "ведьминой горой".

Ранее гора Белуха вошла в топ "мест силы" России. Считается, что на ее склонах обитают духи, а сама гора служит входом в мистическую страну Шамбалу.