Барнаул считали городом селедки. О том, как продукцию с Алтая узнали за границей
Когда-то семга и форель были редкостью для Алтая
06 июля 2023, 12:55, ИА Амител
25 лет исполнилось в 2023 году рыбоперерабатывающему предприятию Алтайского края "Диаф". Руководитель предприятия Светлана Шустова рассказала, почему четверть века назад столицу Алтайского края считали городом селедки, какого копчения предпочитают рыбу барнаульцы и в какие страны сейчас экспортирует продукцию алтайский завод после закрытия европейских границ.
Ставка на семгу и форель
Все началось с переработки небольшого количества рыбы на арендованном предприятии, рассказывает Светлана Шустова историю появления компании "Диаф". Говорит, что тогда решила сделать ставку на семгу и форель — в тот период эта рыба была редкостью для Алтая.
"Тогда на Алтае эту рыбу практически не продавали. Поставщики считали Барнаул городом селедки. Это сейчас ситуация кардинально поменялась и мы работаем, так сказать, со всем, что плавает – и морской рыбой, и речной, и импортной, и отечественной", - рассказывает Шустова.Дело развивалось и сейчас "Диаф" входит в ТОП-5 предприятий России, имеющих еврономер на готовую продукцию.
Продукцию компании хорошо знают по всей Сибири: Алтайский край, Омск, Томск, Кемерово, Тюмень, Иркутск, Красноярск.
Светлана Шустова отмечает, что в компании внимательно следят за предпочтениями покупателей: "Так, например, мы коптим рыбу на разных компонентах – дуб, бук, ольха и так далее. Так вот потребителю больше всего нравится продукция на буке. Начинаешь коптить другими видами – сразу спрос падает".
Кроме того, спрос на ту или иную продукцию зависит от региона.
"В одном регионе идет на ура рыба, которая в другом может быть вообще никак не востребована. Барнаульцы, кстати, не притязательны – у нас все виды продукции востребованы примерно одинаково", - говорит эксперт.
А что с экспортом
После того, как был закрыт сбыт в европейские страны, рынок перестроился, рассказывает Светлана. Пришлось по-новому выстраивать логистику.
"Что касаемо экспорта, сначала мы испытывали трудности по логистике, расчетам, но сейчас ситуация выровнялась. По Европе мы наладили связи, а вот с Америкой так до сих пор и не работаем.Сейчас продукция барнаульской компании поставляется в такие страны, как Швейцария, Германия, Нидерланды. Там "на ура" идет наш речной окунь.
"В Европу мы отправляем только одну позицию - филе речного окуня. Он вылавливается в водоемах Сибирского округа. За границей нет этой рыбы, но иностранцы ее очень любят", - говорит предприниматель.Доверие к компании довольно высокое: в 2009 году "Диаф" ввел систему международного контроля качества, основанную на принципах ХАСПП. Продукция предприятия участвует в международных выставках и имеет высокие награды.
О ценах
На предприятии заинтересованы сохранить цены на продукцию, но зачастую это не в их силах. На повышение цен на рыбу влияют несколько факторов. Основные — это улов и колебание доллара.
"В этом году, например, поймали много рыбы, а в следующем не очень – соответственно, цена увеличится. Искусственный фактор – курс доллара. Только он вырос – следом повышаются и цены. Это уже стало закономерностью, хотя не всегда объективной. Например, стоимость доставки увеличивается вдвое, а то и больше. Были моменты, когда сумма доставки рыбы с Владивостока составляла 200 тысяч рублей, а потом резко увеличивается до 470 тысяч - и это всего лишь 20 тонн рыбы привезти" - объясняет предприниматель.
Колебания цен влияют и на поведение покупателя: "Дорогую рыбу сейчас стали брать реже, многие переходят на более дешевую продукцию – скумбрию, селедку, а также речную рыбу", - говорит Шустова.
О кадрах
Как и многие компании, в последнее время "Диаф" столкнулся с дефицитом кадров, так как специалистов такого профиля в Барнауле немного. На предприятии ищут способы решить эту проблему. Например, обучают людей прямо на производстве, а чтобы удержать сотрудников, стараются создать для них комфортные условия, указывает Шустова. Например, в числе прочего на предприятии есть комната отдыха и даже спортивный зал.
13:13:03 06-07-2023
Значит Гейропу подкармливает. Они за это из Леопардов по нашим пацанам стреляют. Как говорится - бизнес и ничего личного. Как у наших деляг так и гейроповцев. За зелень готовы на все. А нам это рыбка не доступна из-за конского ценника.
15:38:19 06-07-2023
Никогда не покупаю "Диаф" и ИП Шустова- толщина слоя ледяной глазури негативно влияет на мой бюджет. А филе окуня и стейк из зубатки за пределами понятия "совесть производителя"- при размораживании превращаются в кисель.
15:40:51 06-07-2023
Гость (15:38:19 06-07-2023) Никогда не покупаю "Диаф" и ИП Шустова- толщина слоя ледяной... сколько раз брал Маяке селедку пряного посола в пластиковых банках от ИП, всегда на высоте
15:39:39 06-07-2023
Например, в числе прочего на предприятии есть комната отдыха и даже спортивный зал. *** А людям нужны высокая зарплата и вменяемое руководство. И чтобы соседи в спину не плевали
16:11:41 06-07-2023
Несколько раз брал продукцию Шустовой, но качество было всегда ужасным! Селедка всегда была какой-то полужидкой - разваливалась, причем, по дате упаковке все очень хорошо, но как вскроешь упаковку...((( Производитель пошел на хитрость и стал использовать плотный пластик для упаковки рыбы и сложно определить "прощупыванием" качество. Просто удивительно как они еще не разорились выпуская такое откровенное дерьмо.
21:11:39 06-07-2023
покупала и Диаф и Шустову, но всегда выбрасывала из- за дикого количества соли и отвратительного, как по мне, качества сырья. кто это ест в гейропе, кроме бывших наших алкашей, непонятно.
21:13:41 06-07-2023
Гость (16:11:41 06-07-2023) Несколько раз брал продукцию Шустовой, но качество было всег... полужидкая селёдка- прям в точку!
21:20:51 06-07-2023
Элен без ребят (21:13:41 06-07-2023) полужидкая селёдка- прям в точку! ... Еленка, я понимаю почему ты без ребят... не хотят они тебя... а селедку пряного посола в Маяке на Малахова много раз брал, и ни разу не обгвоздился.. напоминает селедку из советского детства...
23:49:33 06-07-2023
Гость (21:20:51 06-07-2023) Еленка, я понимаю почему ты без ребят... не хотят они тебя..... сочувствую, если вы в детстве ели такую рыбу и до сих пор не знаете вкус нормальной сельди. и не только в этом. ущербных вообще жалко.
07:19:18 07-07-2023
Элен без ребят (23:49:33 06-07-2023) сочувствую, если вы в детстве ели такую рыбу и до сих пор не... да ты не жалей себя постоянно. бери ноги в руки, кидай толстую жопу в тачку и мотнись. возьми баночку на пробу. потом уже будешь о вкусе "трюфелей" рассуждать. или ты м.б. из скандинавов и селедку только в жареном виде предпочитаешь? это твое право. я тебя за это не то что жалеть, даже презирать не буду.
11:58:55 07-07-2023
Так в гейропу идёт другое качество наверно