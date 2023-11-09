Барнаул сковали 9-балльные пробки утром 9 ноября

Движение транспорта сильно затруднено как в центре, так и за его пределами

09 ноября 2023, 08:08, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 9 ноября достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение сильно затруднено по проспекту Калинина, Павловскому тракту, а также улицам Власихинской и Кутузова.

Кроме того, трудности наблюдаются на проспектах Строителей и Красноармейском и улицах Молодежной, Советской Армии, Цеховой, Юрина и некоторых других.

По прогнозу, днем 9 ноября в Барнауле термометры покажут от -1 до +1 градуса, также будет преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.