Барнаул сковали десятибалльные пробки
Стоит почти весь город
11 ноября 2024, 17:53, ИА Амител
Заторы в Барнауле / Фото: "Яндекс. Пробки"
Вечером дороги в Барнауле сковали огромные десятибалльные заторы. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
Особенно тяжелая ситуация традиционно в центре. Здесь стоит все по направлению в другие районы города.
На отдельных участках сформировались заторы на проспекте Космонавтов, улицах Малахова, Попова, Власихинской и Павловском тракте.
Также горожане сообщают, что из-за снегопада взлетели цены на такси.
19:05:36 11-11-2024
Пробки, пришедшие со Средиземного моря, сковали ненавидимый прокуратором город.
23:19:39 11-11-2024
сегодня 1,5 часа ехал из центра( Строителей стоит, а альтернатив и нет...
Если уж не собираются делать тоннель под вокзалом, то
надо делать прямую дорогу от Молодежной на Власихинскую!
09:47:05 12-11-2024
Кучка идиотов ремонтируют весы на въезде в город...Пробка на час. Когда уже кто то будет работать над правильной организацией дорожных работ?
09:59:16 12-11-2024
Дюша (09:47:05 12-11-2024) Кучка идиотов ремонтируют весы на въезде в город...Пробка на... Надо отметить, что эти весы они мурыжат как минимум 3й день подряд, во всяком случае, я их видел в воскресенье... И, кстати, это не дорожные работы, это пункт взимания мзды.