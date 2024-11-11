Барнаул сковали десятибалльные пробки

Стоит почти весь город

11 ноября 2024, 17:53, ИА Амител

Заторы в Барнауле / Фото: "Яндекс. Пробки"

Вечером дороги в Барнауле сковали огромные десятибалльные заторы. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Особенно тяжелая ситуация традиционно в центре. Здесь стоит все по направлению в другие районы города.

На отдельных участках сформировались заторы на проспекте Космонавтов, улицах Малахова, Попова, Власихинской и Павловском тракте.

Также горожане сообщают, что из-за снегопада взлетели цены на такси.