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Барнаул сковали десятибалльные пробки

Стоит почти весь город

11 ноября 2024, 17:53, ИА Амител

Заторы в Барнауле / Фото: "Яндекс. Пробки"
Заторы в Барнауле / Фото: "Яндекс. Пробки"

Вечером дороги в Барнауле сковали огромные десятибалльные заторы. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Особенно тяжелая ситуация традиционно в центре. Здесь стоит все по направлению в другие районы города. 

На отдельных участках сформировались заторы на проспекте Космонавтов, улицах Малахова, Попова, Власихинской и Павловском тракте.

Также горожане сообщают, что из-за снегопада взлетели цены на такси.

Барнаул Дороги Пробки

Комментарии 4

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Гость

19:05:36 11-11-2024

Пробки, пришедшие со Средиземного моря, сковали ненавидимый прокуратором город.

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Гость

23:19:39 11-11-2024

сегодня 1,5 часа ехал из центра( Строителей стоит, а альтернатив и нет...
Если уж не собираются делать тоннель под вокзалом, то
надо делать прямую дорогу от Молодежной на Власихинскую!

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Дюша

09:47:05 12-11-2024

Кучка идиотов ремонтируют весы на въезде в город...Пробка на час. Когда уже кто то будет работать над правильной организацией дорожных работ?

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Гость

09:59:16 12-11-2024

Дюша (09:47:05 12-11-2024) Кучка идиотов ремонтируют весы на въезде в город...Пробка на... Надо отметить, что эти весы они мурыжат как минимум 3й день подряд, во всяком случае, я их видел в воскресенье... И, кстати, это не дорожные работы, это пункт взимания мзды.

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