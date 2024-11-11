Больше 20 единиц спецтехники чистят улицы Барнаула от снега

В общественных местах посыпают пешеходные дорожки

11 ноября 2024, 16:18, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле сотрудники МБУ "Благоустройство и озеленение" занимаются очисткой парков, скверов и других общественных пространств от снега и наледи. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

11 ноября в работах задействовано более 35 специалистов и около 20 единиц специализированной техники.

В течение дня идет уборка снега с пешеходных дорожек и тротуаров в различных частях города. В частности, работы ведутся на территории Мемориала Славы, на проспекте Ленина, на Обском бульваре, площади Сахарова, в парке "Юбилейный", в зеленых зонах поселка Южного и во многих других местах.

Также на общественных пространствах города продолжается работа по посыпке пешеходных дорожек. Это делается как вручную, так и с помощью специальной техники.