Больше 20 единиц спецтехники чистят улицы Барнаула от снега
В общественных местах посыпают пешеходные дорожки
11 ноября 2024, 16:18, ИА Амител
В Барнауле сотрудники МБУ "Благоустройство и озеленение" занимаются очисткой парков, скверов и других общественных пространств от снега и наледи. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
11 ноября в работах задействовано более 35 специалистов и около 20 единиц специализированной техники.
В течение дня идет уборка снега с пешеходных дорожек и тротуаров в различных частях города. В частности, работы ведутся на территории Мемориала Славы, на проспекте Ленина, на Обском бульваре, площади Сахарова, в парке "Юбилейный", в зеленых зонах поселка Южного и во многих других местах.
Также на общественных пространствах города продолжается работа по посыпке пешеходных дорожек. Это делается как вручную, так и с помощью специальной техники.
18:37:33 11-11-2024
Иду с работы домой. Балтийская-шумакова-георгиева - Сулима... НОЛЬ уборки.