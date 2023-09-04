Краевая столица наконец-то получит федеральные деньги для улучшения экологической ситуации

04 сентября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта Барнаула

Барнаул стал одним из участников национального проекта "Чистый воздух", который позволит получить федеральные средства, говорится на сайте правительства РФ. Краевая столица уже много лет пыталась поучаствовать в нацпроекте, но ее заявку каждый раз отклоняли. Рассказываем, что означает для Барнаула участие в "Чистом воздухе".

Почему заявку Барнаула одобрили?

В список на участие вошли 29 городов, где отмечен высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха. Таким образом, в "Чистом воздухе" будет 41 город-участник. Идет работа над исполнением поручения президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов. В ближайшее время предстоит утвердить перечень новых городов и всю необходимую нормативную базу. Проект начнут реализовывать в сентябре 2023 года.

"Городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта", – написала в своем телеграм-канале вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.

Что проект даст Барнаулу?

Возможность получить миллиарды рублей из федерального бюджета. В рамках проекта в каждом городе проведут расчеты качества экологии и разработают комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. Он включает модернизацию коммунальной инфраструктуры, экологическую модернизацию промышленных предприятий, перевод частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупку экологичного общественного транспорта. На какие цели конкретно Барнаул получит средства – пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что власти краевой столицы попросили около 70 миллиардов рублей на закупку 100 новых трамваев и около 30 миллиардов на приобретение 40 троллейбусов.

Летом 2022 года заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин в разговоре с amic.ru сообщал, что регион может получить в ближайшие годы 24,2 миллиарда рублей на обновление электротранспорта в трех городах: в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Куратор Сибирского федерального округа, вице-премьер Виктория Абрамченко изучила проблемы Алтайского края по поручению главы правительства Михаила Мишустина и предложила оказать финансовую поддержку субъекту.