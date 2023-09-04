Барнаул стал участником нацпроекта "Чистый воздух". Что это даст городу?
Краевая столица наконец-то получит федеральные деньги для улучшения экологической ситуации
04 сентября 2023, 13:45, ИА Амител
Барнаул стал одним из участников национального проекта "Чистый воздух", который позволит получить федеральные средства, говорится на сайте правительства РФ. Краевая столица уже много лет пыталась поучаствовать в нацпроекте, но ее заявку каждый раз отклоняли. Рассказываем, что означает для Барнаула участие в "Чистом воздухе".
Почему заявку Барнаула одобрили?
В список на участие вошли 29 городов, где отмечен высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха. Таким образом, в "Чистом воздухе" будет 41 город-участник. Идет работа над исполнением поручения президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов. В ближайшее время предстоит утвердить перечень новых городов и всю необходимую нормативную базу. Проект начнут реализовывать в сентябре 2023 года.
"Городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта", – написала в своем телеграм-канале вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.
Что проект даст Барнаулу?
Возможность получить миллиарды рублей из федерального бюджета. В рамках проекта в каждом городе проведут расчеты качества экологии и разработают комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. Он включает модернизацию коммунальной инфраструктуры, экологическую модернизацию промышленных предприятий, перевод частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупку экологичного общественного транспорта. На какие цели конкретно Барнаул получит средства – пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что власти краевой столицы попросили около 70 миллиардов рублей на закупку 100 новых трамваев и около 30 миллиардов на приобретение 40 троллейбусов.
Летом 2022 года заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин в разговоре с amic.ru сообщал, что регион может получить в ближайшие годы 24,2 миллиарда рублей на обновление электротранспорта в трех городах: в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Куратор Сибирского федерального округа, вице-премьер Виктория Абрамченко изучила проблемы Алтайского края по поручению главы правительства Михаила Мишустина и предложила оказать финансовую поддержку субъекту.
14:05:35 04-09-2023
Не надо никаких денег выделять. Просто закройте маслобойку на Павловском тракте- и адская вонь нефтяного растворителя больше не побеспокоит. Но у нас же экологи привыкли бумажки перебирать, да мзду клянчить...
15:26:15 04-09-2023
Гость (14:05:35 04-09-2023) Не надо никаких денег выделять. Просто закройте маслобойку н... а масло потом где брать?
15:37:16 04-09-2023
Гость (15:26:15 04-09-2023) а масло потом где брать?... До этого где брали?
15:46:53 04-09-2023
Гость (15:26:15 04-09-2023) а масло потом где брать?... А что, в Мария Ра мало брендов представлено? И да, после того, как узнаете, КАК добывалось это масло, неужели Вы его купите себе и своей семье? Почитайте про маслоэкстракцию, станете разборчивее...
15:46:41 04-09-2023
Дык вона чё, "всем известные люди" на федеральные бапки, свои карманы растопырили со своим псевдозаводом трамвайным!?
16:18:38 04-09-2023
Представляете, чем мы дышали в 80-е годы, когда все предприятия работали. А сейчас, можно сказать, ни одного предприятия не осталось. Почти весь частный сектор на газ перешёл. А то что от машин много газа так ГАИ плохо работает.
17:49:19 04-09-2023
Гость (16:18:38 04-09-2023) Представляете, чем мы дышали в 80-е годы, когда все предприя... Большого ты ума человек, я вижу. Тебе бы в депутаты.
17:00:30 04-09-2023
Автодороги с ямами и кочками создают отвратительные дорожные условия . Водители вынуждены снижать скорость, стоять в пробках, тем самым выброс газов увеличивается.
17:50:17 04-09-2023
Нацпроекты нужны, чтобы денежки осваивать, так что не стоить возбуждаться.
22:12:12 04-09-2023
Самый верный способ сократить количество вредных выбросов - это сократить пробки в ноль. Иных способов не дано. Даже и обновите вы весь электротранспорт, какой толк от этого, если количество пробок и количество авто растёт? Не будут ли деньги выброшены в трубу?
08:37:54 05-09-2023
В одном из комментариев выше, очень правильно подмечено,СОКРАТИТЬ ПРОБКИ НА ДОРОГАХ, а это не просто, для этого специалистам в данной области (если они конечно есть в Барнауле) , нужно очень хорошо подумать и поработать, над организацией движения потоков автомобилей, времени и интервале светофоров,целесообразности лежачих полицейских., - как говорится работы (именно работы, а не просиживание жопы в кабинете) хоть отбавляй,нужно просто проникнуться к проблеме и сделать. PS... Делов то.. )
09:07:13 05-09-2023
Лучше бы автопарк обновили. Невозможно же дышать черным дымом общественного и технического транспорта! Проблема с пробками , дорогами. Вот куда надо вкладывать! Взять соотношение людей, передвигающихся на авто и трамваях, ну и от какого транспорта больше выбросов? Такой бред! Отмывание денег.