Барнаул участвует в проекте "Чистый воздух". Как это поможет сделать город лучше?

В ближайшее время эксперты оценят уровень чистоты окружающей среды в краевой столице

29 сентября 2023, 12:10, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Столица Алтайского края стала одним из участников национального проекта "Чистый воздух". Это позволит масштабно обновить общественный транспорт и перевести весь город на газовое отопление, что значительно улучшит экологическую ситуацию. В ближайшие несколько недель специальная комиссия измерит уровень загрязнения окружающей среды в Барнауле – от этого зависит, какие средства получит край из федерального бюджета. Подробности amic.ru рассказали в Министерстве транспорта Алтайского края.

Что за проект "Чистый воздух"?

Инициаторам выступает правительство РФ. Цель проекта – снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшить не менее чем на 20% совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. По планам чиновников, реализация "Чистого воздуха" продлится до 2030 года. За это время в крупных городах жителей жилых домов должны перевести с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое. По сути, это означает, что в Барнауле могут пройти масштабные работы по переходу от печного отопления на газ. Кроме того, на предприятиях в городе будут обязаны проводить модернизацию оборудования, закроют старые угольные котельные.

Также проектом подразумевается ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей, закупка более экологичных моделей общественного транспорта – трамваев и троллейбусов. А также – автобусов на газомоторном топливе.

Проект реализуется с 2020 года, тогда в него попали 12 промышленных центров России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В 2021 году 12 регионов, где находятся эти муниципалитеты, получили около 78 миллиардов в рамках "Чистого воздуха". Эти деньги пошли на покупку новых троллейбусов и трамваев. В 2022-м к участию подключилось еще несколько крупных городов страны. В каждом конкретном городе будут предусмотрены отдельные мероприятия, а для каждого загрязнителя – строгая ответственность за соблюдение экологических норм.

Инициатором участия в проекте выступало правительство Алтайского края. Однако заявку Барнаула в правительстве РФ одобрили только с четвертого раза. Столица Алтайского края вошла в число 41 города страны, которые получат деньги для решения экологических проблем.

"Городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Это и модернизация коммунальной инфраструктуры, и экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта", – писала в своем телеграм-канале вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, комментируя включение Барнаула и других городов в список участников нацпроекта.

Сколько денег получит Барнаул в рамках "Чистого воздуха"?

Пока неизвестно. Специальная комиссия с 17 сентября приступила к обследованиям интенсивности транспортных потоков. Это поможет определить количество загрязняющих выбросов в атмосферу и принять меры по их снижению.

Работы продлятся до 8 октября. В состав комиссии вошли специалисты ФГБУ "ВНИИ Экология", Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края и Министерства транспорта региона.

Как пояснили amic.ru в Министерстве транспорта Алтайского края, уже подготовлен проект комплекса мероприятий по снижению выбросов. В него, в том числе, вошли процедуры по обновлению общественного транспорта и модернизации инфраструктуры городского электротранспорта. По завершении всех необходимых замеров и расчетов будет принят окончательный вариант мер по кардинальному снижению уровня загрязнения воздуха в Барнауле. Утвердить его необходимо не позднее 15 октября 2025 года.

А общественный транспорт будут обновлять?

Скорее всего, да. Все города, которые участвовали в нацпроекте ранее, получали средства на закупку новеньких трамваев и троллейбусов. А вот сколько именно получит краевая столица, также станет известно после работы специальной комиссии.

Ранее врио заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин сообщал журналистам, что власти региона попросили у правительства РФ в рамках "Чистого воздуха" миллиарды рублей на закупку новых трамваев и автобусов. Помимо Барнаула, в ближайшие годы участвовать в проекте планируют и другие города Алтайского края: Рубцовск и Бийск.