Барнаул утопает в ноябрьском снегу. Фото
Снегопады не утихают в столице края уже неделю
15 ноября 2024, 16:31, ИА Амител
Серьезные сугробы то там, то здесь уже появляются на улицах краевой столицы. Снегопады обрушились на город в прошлые выходные и за несколько дней превратили Барнаул в снежную сказку. В связи этим в районах города усилены работы по очистке межквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий от снега, сообщает мэрия. На улицах города работают 78 единиц техники и 120 дорожных рабочих.
По прогнозам синоптиков, стихнет буря уже завтра, 16 ноября. В крае температура при этом будет колебаться ночью от -3 до -8, местами до - 13. Днем столбики термометров покажут 0…-5°С. А в период с 17 по 19 ноября включительно установится спокойная и без осадков погода.
Барнаул в снежном плену – в нашем фотообзоре.
16:41:05 15-11-2024
Почему в управляющий компаниях нет дворников?
18:07:18 15-11-2024
Владимир (16:41:05 15-11-2024) Почему в управляющий компаниях нет дворников?... Потому что зп 20000. А что бы поднять нужно повысить тариф на содержание помещения рублей до 30 с м2. Но все же против повышения.
18:58:06 15-11-2024
Врать. Вам самим то не противно. Во дворах конь не валялся. У вас все чист.
23:11:05 21-11-2024
Дворников нет, или они не работают даже на четверть ставки, получая ставку. УК выгодно, они получают большие дармовые деньги. Выгодно использовать уборочную мини технику, но только не для УК.