Барнаул утопает в ноябрьском снегу. Фото

Снегопады не утихают в столице края уже неделю

15 ноября 2024, 16:31, ИА Амител

Ноябрьский снег в Барнауле / Фото: amic.ru

Серьезные сугробы то там, то здесь уже появляются на улицах краевой столицы. Снегопады обрушились на город в прошлые выходные и за несколько дней превратили Барнаул в снежную сказку. В связи этим в районах города усилены работы по очистке межквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий от снега, сообщает мэрия. На улицах города работают 78 единиц техники и 120 дорожных рабочих.

По прогнозам синоптиков, стихнет буря уже завтра, 16 ноября. В крае температура при этом будет колебаться ночью от -3 до -8, местами до - 13. Днем столбики термометров покажут 0…-5°С. А в период с 17 по 19 ноября включительно установится спокойная и без осадков погода.

Барнаул в снежном плену – в нашем фотообзоре.