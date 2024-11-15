Когда закончится снегопад, который обрушился на Алтайский край?

Синоптик рассказала, когда осадки прекратятся и сколько дней в регионе будет стоять спокойная погода

15 ноября 2024, 15:11, ИА Амител

Снег и ветер в Барнауле / Фото: amic.ru

Снегопад, который начался в Алтайском крае еще в прошлые выходные, по прогнозам синоптиков, стихнет 16 ноября. В субботу начнет ослабевать и ветер: его максимальные порывы не превысят 18 метров в секунду, а в воскресенье – 13 м/с. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 16 ноября температура будет колебаться от -3 до -8 градусов, но местами она опустится до -13. Днем столбики термометров покажут 0…-5°С. Снегопад начнет стихать. А в период с 17 по 19 ноября включительно под влиянием антициклона в крае установится спокойная и без осадков погода. Ночами будет от -5 до -12°С, а днем – от 0 до -5, в предгорьях воздух прогреется до +3", – сообщила Людмила Сырых.

Из-за таяния снега в эти дни на дорогах будет сильная гололедица. А 21 ноября в регионе осадки возобновятся, поднимется ветер до 13-18 метров в секунду, местами возможны метели.

Как уточнили в региональном Гидрометцентре, за минувшую рабочую неделю больше всего снега выпало в Змеиногорске. В ночь на 15 ноября там его нападало 11 мм. В Барнауле максимальный показатель – четыре миллиметра – был зафиксирован тоже минувшей ночью.