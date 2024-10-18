Барнаул вошел в число лидеров по сбору вторсырья

Горожане сдали на переработку почти 42 тыс. бутылок и банок

18 октября 2024, 16:15, ИА Амител

Мусор / Фото: https://pxhere.com/

Промежуточные итоги экологического проекта по сбору вторсырья подводят в России. В число лидеров по сдаче отходов на переработку вошел Барнаул, сообщает пресс-служба компании Ecoplatform.

С 2020 года благодаря проекту компаний Synergetic и Ecoplatform удалось собрать более 550 тонн пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В 20 городах России и Белоруссии 30 тыс. горожан собрали свыше 15 млн единиц тары.

В среднем на переработку сдают примерно 6,8 тыс. единиц тары в день. За месяц – от 50 тыс. до 850 тыс. штук.

В Московской области собрали более 10,5 млн бутылок и банок, в Москве – около 1,8 млн, в Санкт-Петербурге – свыше 1,3 млн. Активно пользовались фандоматами и в Барнауле, собрав почти 42 тыс. вторсырья.

Проект запустили для создания доступной инфраструктуры по сбору вторичного сырья. Фандоматы устанавливают в местах, мимо которых чаще всего пролегают ежедневные маршруты населения: на территории жилых комплексов, в магазинах, вблизи крупных транспортных узлов. Сейчас в проекте участвуют 42 фандомата.

В Барнауле фандоматы расположены по следующим адресам: