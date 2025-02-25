Барнаул вошел в десятку городов с недорогой арендой жилья для туристов

Средняя стоимость суточной аренды жилья в столице Алтайского края составила 2560 рублей

25 февраля 2025, 14:20, ИА Амител

Кирпичные дома в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаул вошел в топ-10 городов России, предлагающих недорогую посуточную аренду жилья для туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Столица Алтайского края находится на восьмой позиции рейтинга со средней арендной ставкой 2560 рублей.

Также среди сибирских городов лидерами по недорогой суточной аренде стали Тюмень, Томск и Омск.

Тюмень занимает второе место рейтинга со средней арендной ставкой 2720 рублей. На пятом месте расположился Томск, где арендовать жилье на сутки можно за 2690 рублей. Седьмое место по доступности суточной аренды занял Омск со средней арендной платой в размере 2550 рублей.

Лидером стал Калининград (2740 рублей за сутки), а замкнул топ-10 Саратов (2540 рублей).

"В феврале традиционно очень низкий сезон. А в этом году – так особенно, из-за того что на 23 Февраля не было дополнительных выходных, люди остались на праздники дома. По этой причине цены на аренду во многих городах довольно невысокие", – пояснил ТАСС директор по маркетингу сервиса "Суточно.ру" Айрат Мусин.

Согласно данным аналитиков, средняя стоимость аренды жилья для туристов по России в феврале составила 4240 рублей за сутки. Это на 14% больше, чем в 2024 году. В среднем же туристы арендуют жилье на трое суток и тратят на аренду 12 720 рублей. В феврале самыми востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.