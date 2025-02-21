Важно понимать, какие критерии влияют на популярность посуточной квартиры

21 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Ключи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1278282

Как известно, недвижимость должна работать, поэтому людям, сдающим квартиры, стоит обратить внимание на посуточную аренду. Ирина Прокофьева, эксперт в сфере недвижимости, поделилась с радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, как сдавать квартиру на короткий срок, чтобы извлечь из этого максимальную прибыль.

Ирина подчеркнула, что посуточная аренда значительно выгоднее долгосрочной, так как позволяет не только поддерживать чистоту в квартире, но и зарабатывать в два, а то и в три раза больше. Однако, как отметила она, существуют риски, связанные с возможными пустыми периодами, когда квартира не приносит доход. Поэтому важно учитывать несколько факторов, влияющих на популярность квартиры на рынке.

Первый и самый важный критерий – это локация.

"Если ваша квартира расположена в историческом или деловом центре города, или возле станции метро, или возле больших транспортных узлов, например, вокзала, или возле учебных заведений, или возле крупных медицинских центров, куда ежедневно приезжают пациенты из разных городов, или спортивных арен, или культурных центров – во всех этих случаях ваша квартира будет востребована", – рассказала эксперт.

Другим важным аспектом является упаковка квартиры под нужды определенной целевой аудитории. К примеру, в квартире возле детской больницы обязательно должно быть все для пребывания с ребенком: детская кроватка, стульчик для кормления, манеж. А для гостей, приезжающих по делам, стоит предусмотреть такие удобства, как высокоскоростной интернет и письменный стол.

Кроме того, Ирина отметила важность внимательности к мелочам.

"Знак наивысшей заботы о госте – минимальный набор продуктов: крупы, бутылочка растительного масла, чай, кофе, шоколадка", – говорит она.

Также многие хозяева делают комплименты своим гостям. Например, в Тбилиси гостей встречают бутылкой грузинского вина, а во Владикавказе – осетинским пирогом. Чем больше заботы о госте, тем больше шансов, что он снова вернется и оставит хороший отзыв на площадке бронирования. А это крайне важно для продвижения объекта.