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Эксперт рассказала, как сдавать квартиру посуточно с максимальной выгодой

Важно понимать, какие критерии влияют на популярность посуточной квартиры

21 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Ключи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1278282
Ключи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1278282

Как известно, недвижимость должна работать, поэтому людям, сдающим квартиры, стоит обратить внимание на посуточную аренду. Ирина Прокофьева, эксперт в сфере недвижимости, поделилась с радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, как сдавать квартиру на короткий срок, чтобы извлечь из этого максимальную прибыль.

Ирина подчеркнула, что посуточная аренда значительно выгоднее долгосрочной, так как позволяет не только поддерживать чистоту в квартире, но и зарабатывать в два, а то и в три раза больше. Однако, как отметила она, существуют риски, связанные с возможными пустыми периодами, когда квартира не приносит доход. Поэтому важно учитывать несколько факторов, влияющих на популярность квартиры на рынке.

Первый и самый важный критерий – это локация.

"Если ваша квартира расположена в историческом или деловом центре города, или возле станции метро, или возле больших транспортных узлов, например, вокзала, или возле учебных заведений, или возле крупных медицинских центров, куда ежедневно приезжают пациенты из разных городов, или спортивных арен, или культурных центров – во всех этих случаях ваша квартира будет востребована", – рассказала эксперт.

Другим важным аспектом является упаковка квартиры под нужды определенной целевой аудитории. К примеру, в квартире возле детской больницы обязательно должно быть все для пребывания с ребенком: детская кроватка, стульчик для кормления, манеж. А для гостей, приезжающих по делам, стоит предусмотреть такие удобства, как высокоскоростной интернет и письменный стол.

Кроме того, Ирина отметила важность внимательности к мелочам.

"Знак наивысшей заботы о госте – минимальный набор продуктов: крупы, бутылочка растительного масла, чай, кофе, шоколадка", – говорит она.

Также многие хозяева делают комплименты своим гостям. Например, в Тбилиси гостей встречают бутылкой грузинского вина, а во Владикавказе – осетинским пирогом. Чем больше заботы о госте, тем больше шансов, что он снова вернется и оставит хороший отзыв на площадке бронирования. А это крайне важно для продвижения объекта.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

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Комментарии 9

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Гость

10:22:39 21-02-2025

Я думаю выгоднее со своими проститутками в комплекте

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Гость

12:29:26 21-02-2025

Гость (10:22:39 21-02-2025) Я думаю выгоднее со своими проститутками в комплекте... Там новость выше про бордель- На Алтае мужчина открыл бордель в сауне и теперь пойдет под суд

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Гость

12:55:51 21-02-2025

Гость (12:29:26 21-02-2025) Там новость выше про бордель- На Алтае мужчина открыл бордел... Так делиться надо!!! Лучшее властям.

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Musik

12:59:26 21-02-2025

Гость (12:55:51 21-02-2025) Так делиться надо!!! Лучшее властям.... правильное мнение.
а вы там как-нибудь сами.

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Соседи

10:59:57 21-02-2025

Хозяевам важно предупредить своих "гостей", что это не гостиница или отель, а многоквартирный дом. Здесь есть соседи и им не понравятся шумные посиделки, курение на балконах

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Гость

11:17:41 21-02-2025

Соседи (10:59:57 21-02-2025) Хозяевам важно предупредить своих "гостей", что это не гости...
Может наоборот, это соседям нужно предупредить хозяина квартиры, которая сдаётся посуточно, что это не гостиница или отель, а многоквартирный дом?

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Гость

11:39:22 21-02-2025

Гость (11:17:41 21-02-2025) Может наоборот, это соседям нужно предупредить хозяина к... Кароче всех собрать и предупредить. Дальше пусть сами разбираются.

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Гаишник

11:52:00 21-02-2025

А эксперта кто научил?
Игорь Качкин или Сергей Кузнецов?

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Гость

17:58:12 21-02-2025

Не унимается эксперт. Разогревает рынок, деньги нужны, а продажи просели с высокой ключевой ставкой. Длительная аренда эксперту меньше прибыли приносит.

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