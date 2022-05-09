52 тысячи человек поучаствовали в «Бессмертном полку» в Барнауле

В парадном шествии «Бессмертный полк» в Барнауле 9 мая поучаствовали 52 тысячи человек, сообщили в мэрии. Ещё порядка 10 тысяч стали зрителями прохождения колонны.

Мероприятие началось в 11-м часу утра после парада Победы на площади Советов. Его участники шли по проспекту Ленина. Людей пришло действительно много — некоторые колонны были вынуждены дожидаться своей очереди поучаствовать в шествии. По предварительной оценке ожидалось, что в шествии поучаствуют 50 тысяч человек.