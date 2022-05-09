Шествие Бессмертного полка проходит в Барнауле. Фоторепортаж

В Барнауле 9 мая после Парада Победы началась акция «Бессмертный полк». Это шествие впервые за два года проходит в очном формате — до этого его не проводили из-за коронавирусных ограничений.

Участники акции большой колонной идут по проспекту Ленина. Шествие началось от улицы Союза Республик, пройдёт мимо трибун на площади Советов и закончится в районе улицы Димитрова.

По предварительным оценкам, в этом году в мероприятии поучаствуют 50 тысяч человек. И народу действительно очень много: некоторые колонны были вынуждены дожидаться своей очереди, чтобы тоже поучаствовать в шествии.