9 мая в Барнауле заработают первые фонтаны
Работать они будут с 09:00 до 20:00
8 мая 2022, 09:48, Никита Черников
В День Победы 9 мая в Барнауле запустят четыре фонтана. Об этом сообщает мэрия.
«Это „Лилия“ на площади Советов, фонтаны у Алтайского театра драмы, у торгового центра „Россия“ и в парке „Центральный“». В праздничный день фонтаны будут работать с 9:00 до 20:00″, — говорится в сообщении.
До конца мая в городе также запустят фонтаны по ул. Малахова, 75, и пр. Ленина, 90, на площади Мира, в Научном городке около дома № 39в, по пр. Красноармейскому, 104, и на площадке у Сити-центра.
Работать они будут с 9:00 — не меньше шести часов в рабочие дни и не меньше восьми — в выходные и праздники, исходя из погодных условий.
Напомним, 9 мая в Барнауле будет не очень холодно и без осадков.
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