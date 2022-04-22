Барнаульские дорожники начали ремонт улиц по нацпроекту

Барнаульские дорожники приступили к ремонтным работам на улицах города по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Благодаря плюсовой температуре дорожно-строительный сезон уже набирает обороты. Отмечается, что работники Барнаульского ДСУ № 4 приступили к ремонту Змеиногорского тракта.

Работы на Змеиногорском тракте начались ещё в 2021 году. Тогда было выполнено 80% от общего объёма на участке от ул. Горнолыжной до Южного тракта. Сейчас идёт обустройство обочин. После этого работники дорожных служб построят тротуары, нанесут дорожную разметку, поставят нужные знаки и займутся благоустройством территории.

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На участке ул. Солнечная Поляна — от Энтузиастов до Юрина — работает подрядчик «Сибинвест». Здесь обновят дорожное покрытие, отремонтируют тротуары, установят бордюрный камень и поребрик.

Всего в 2022 году в рамках нацпроекта собираются отремонтировать 18 дорог общей длиной более 24 километров. Помимо этого, в планы входит строительство новой дороги по ул. Сиреневой — от Балтийской до Северного Власихинского проезда протяжённостью 600 метров.

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Напомним, ранее пресс-служба мэрии сообщала, что дорожные службы Барнаула продолжают текущий ремонт дорог горячим асфальтобетоном. Всего дорожники планирует отремонтировать в городе 65,5 тысячи квадратных метров дорог.