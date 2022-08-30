Барнаульским депутатам решили не повышать зарплату перед выборами

Барнаульская гордума во вторник, 30 августа, на последнем заседании нынешнего VII созыва решила не поднимать зарплату выборным должностным лицам местного самоуправления, рассказал корреспондент amic.ru.

Напомним, индексация должна была составить 10% и действовать задним числом — с 1 июня 2022 года. Решение распространялось на четырёх депутатов, работающих на освобождённой основе — за деньги: это единороссы Сергей Струченко, Юрий Ряполов и Марина Понкрашева, а также либерал-демократ Дмитрий Ворсин, недавно ставший справедливороссом.

Однако, как отметила на пресс-подходе председатель БГД Галина Буевич, повышение решили притормозить.

«Вопрос нуждается в дополнительной проработке», — пояснила она.

Кстати, сегодня утром депутат Оксана Молодых предположила в своём Telegram-канале, что такое решение приняли, чтобы «не получить раздражение избирателей перед выборами». Вчера это единогласно поддержали в комитете по бюджету БГД.

«Всё-таки это уже было бы шестое повышение за созыв. „Справедливая Россия — За правду“ не возражает поднять оплату труда муниципальным служащим, а вот остальным можно проявить солидарность с жителями Барнаула и отказаться от очередного увеличения», — написала Молодых.