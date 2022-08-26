Последний «золотой парашют». Депутаты Барнаульской гордумы поднимут себе зарплату перед выборами

Барнаульская гордума 30 августа на финальном заседании нынешнего созыва намерена поднять зарплату выборным должностным лицам местного самоуправления города. Индексация составит 10% и будет действовать задним числом — с 1 июня 2022 года. Решение распространяется на мэра Барнаула и четырёх депутатов, работающих в представительном органе на освобождённой основе, то есть за деньги. Это единороссы Сергей Струченко, Юрий Ряполов и Марина Понкрашева, а также либерал-демократ (состоит во фракции ЛДПР, а партию сменил на «Справедливую Россию — За правду», — прим. ред.) Дмитрий Ворсин. Отметим, что все они баллотируются и в новый состав БГД. Выборы пройдут с 9 по 11 сентября.

Как следует из проекта решения «О денежном содержании выборных должностных лиц местного самоуправления города Барнаула», индексация будет произведена на основе постановления краевого правительства. Документ был утверждён ещё 24 июня.

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Таким образом, после увеличения на 10% денежное вознаграждение главы Барнаула Вячеслава Франка составит 63 149 рублей, зампредседателя гордумы Сергея Струченко — 56 524 рубля, председателя комитета по соцполитике Марины Понкрашевой — 48 630 рублей, зампредседателя комитета по законности и местному самоуправлению Дмитрия Ворсина и зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам Юрия Ряполова — по 44 398 рублей.

Последний раз зарплату депутаты БГД индексировали себе в июне 2021 года (причём сразу на 15%), но и тогда она пересчитывалась задним числом — фактически повышение затронуло период с 1 января 2021-го.

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По словам депутата от «Справедливой России — За правду» Оксаны Молодых, нынешняя августовская индексация станет уже шестой по счёту для нынешнего созыва БГД (работает с сентября 2017 года, — прим. ред.). Общий размер повышения предельного вознаграждения за всю пятилетку составит 45,5%, то есть почти по 10% в год, посчитала Молодых.

Напомним, что новый состав Барнаульской гордумы будут выбирать по смешанной системе: 20 депутатов — по партийным спискам (в бюллетене представлены девять партий), ещё 20 — по одномандатным округам. Избирательная кампания обойдётся бюджету города почти в 106 млн рублей. На выборах в краевом центре будет применяться трёхдневное голосование — с 9 по 11 сентября.