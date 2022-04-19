«Бессмертный полк» в Алтайском крае пройдёт в очном формате

Шествие «Бессмертного полка» в Алтайском крае после двухлетнего перерыва в этом году пройдёт в традиционном — очном — формате, сообщает пресс-служба правительства региона.

В связи с этим губернатор Виктор Томенко поручил помочь в проведении шествий в городах и районах края.

«Надо помочь в организации — волонтёрами, административно, органы правопорядка должны быть проинформированы о том, что собираются люди», — заявил глава региона на заседании оргкомитета «Победа».

19 апреля администрация Барнаула показала эскизы плакатов, которыми украсят город к 77-летию Победы. Отмечалось, что завершить праздничное оформление планируется к 29 апреля.

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Новости Барнаула Мэрия Барнаула показала эскизы праздничных плакатов к 9 Мая