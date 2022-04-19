«Бессмертный полк» в Алтайском крае пройдёт в очном формате
Виктор Томенко поручил помочь в проведении шествий
19 апреля 2022, 18:29, Никита Черников
Шествие «Бессмертного полка» в Алтайском крае после двухлетнего перерыва в этом году пройдёт в традиционном — очном — формате, сообщает пресс-служба правительства региона.
В связи с этим губернатор Виктор Томенко поручил помочь в проведении шествий в городах и районах края.
«Надо помочь в организации — волонтёрами, административно, органы правопорядка должны быть проинформированы о том, что собираются люди», — заявил глава региона на заседании оргкомитета «Победа».
19 апреля администрация Барнаула показала эскизы плакатов, которыми украсят город к 77-летию Победы. Отмечалось, что завершить праздничное оформление планируется к 29 апреля.
Парад и на площади, и «у дома». Как в Барнауле готовятся встретить 77-ю годовщину Дня Победы?
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