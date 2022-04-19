Мэрия Барнаула показала эскизы праздничных плакатов к 9 Мая
Завершить праздничное оформление города планируют к 29 апреля
19 апреля 2022, 17:49, Никита Черников
В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула разработали дизайн плакатов, которыми украсят улицы к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщают в мэрии.
Серия тематических макетов для праздничных баннеров состоит из 30 плакатов стратегических наступательных операций. Среди них — битва за Москву, Сталинградская битва и другие.
Также были разработаны плакаты, посвящённые предприятиям краевой столицы.
Праздничные плакаты разместят как минимум на сотне рекламных конструкций. Также город украсят флагами.
Завершить праздничное оформление планируется к 29 апреля.
Ранее стало известно, как пройдёт 9 Мая в Барнауле.
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