Мэрия Барнаула показала эскизы праздничных плакатов к 9 Мая

В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула разработали дизайн плакатов, которыми украсят улицы к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщают в мэрии.

Серия тематических макетов для праздничных баннеров состоит из 30 плакатов стратегических наступательных операций. Среди них — битва за Москву, Сталинградская битва и другие.

Также были разработаны плакаты, посвящённые предприятиям краевой столицы.

Праздничные плакаты разместят как минимум на сотне рекламных конструкций. Также город украсят флагами.

Завершить праздничное оформление планируется к 29 апреля.

Ранее стало известно, как пройдёт 9 Мая в Барнауле.