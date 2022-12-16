БГЭС вступила в союз с промышленниками Алтайского края

Взаимодействие энергетиков и бизнеса должно позитивно отразиться на развитии обеих отраслей

16 декабря 2022, 10:44, ИА Амител

Фото: БГЭС

Барнаульская горэлектросеть внесена в Реестр членов Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края. Свидетельство СПА генеральному директору БГЭС Сергею Кабаеву вручил исполнительный директор союза Виктор Мещеряков.

«Взаимодействие энергетиков и бизнеса должно позитивно отразиться на краевой промышленности и позволит оперативнее решать насущные проблемы двух отраслей», — подчеркнули в БГЭС.

Алтайский край отличает энергодефицитность и недостаточность собственных генерирующих мощностей. Объединение предприятий в форме некоммерческого партнёрства даст дополнительный импульс для развития. Актуальным направлением для содействия членов СПА является разработка и выпуск конкурентоспособного энергетического оборудования, а также внедрение энергоэффективных технологий.

В настоящее время Союз объединяет более 150 предприятий различных форм собственности: акционерные общества, банки, аудиторские фирмы. В СПА представлены предприятия машиностроения, транспорта, энергетики, лёгкой и текстильной промышленности, химии, стройиндустрии, металлургической отрасли, перерабатывающей промышленности.

Союз промышленников работает в тесном взаимодействии с Алтайским краевым Законодательным собранием, Барнаульской городской Думой и администрацией Алтайского края. Основная цель — интеграция научно-технического и экономического потенциала для создания новых видов продукции, товаров и услуг, технологий их производства, технического перевооружения и реконструкции предприятий.