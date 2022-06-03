Более 1 млрд рублей потратят на новый электротранспорт на Алтае

Более 1 миллиарда рублей направят в Алтайском крае на обновление электротранспорта, сообщили в региональном правительстве.

В этом году в крае проводят мероприятия по развитию этого вида транспорта в рамках госпрограммы.

«100 млн рублей направят на модернизацию тяговых подстанций и кабельных линий городского наземного транспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Также 1 млн рублей из средств краевого бюджета направят на обновление подвижного состава электротранспорта и на оздоровление Бийского предприятия ГЭТ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в середине июля установят три новых светофора на опасных участках.