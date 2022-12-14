До 30 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Барнаула с 1 января

В Барнауле с 1 января 2023 года подорожает проезд на общественном транспорте, сообщили в мэрии.

Так, поездка за наличный расчёт и по бесконтактной платёжной карте обойдётся в 30 рублей, по электронному кошельку стоимость поездки составит 26 рублей, а по «Единому проездному» — 24 рубля.

Также с нового года отменяют тарифные зоны для автобусов пригородного направления — на этих маршрутах начнёт действовать единый ценник в 30 рублей.

Всего с 1 января 2023 года в городском транспорте будет действовать несколько тарифных планов:

Изображение: barnaul.org

«Обращаем внимание пользователей транспортных карт видов «Проездной билет «Для граждан», школьных, студенческих и пенсионных, пополнивших карты на январь 2023 года до 15 декабря 2022 года по старым тарифам при помощи сервиса «Отложенное пополнение». Этим пользователям необходимо обратиться в МУП «Центртранс» Барнаула для корректировки баланса по адресу: 656056, г. Барнаул, пр. Ленина, 6, каб. 1, предварительно записавшись на приём по номерам телефонов: (3852) 717-820, 558-866», — отметили в пресс-службе.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что в 2023 году администрация города планирует закупить 18 новых автобусов за 300 млн рублей. По его словам, скорее всего, транспорт отдадут на проблемные маршруты — например, № 10.