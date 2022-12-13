Власти Барнаула планируют закупить 18 новых автобусов для самых проблемных маршрутов

Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что в 2023 году администрация города планирует закупить 18 новых автобусов за 300 млн рублей, пишет «МК-Барнаул».

«Скорее всего, мы их отдадим на проблемные маршруты. Например, у 10-го автобуса только 16 единиц транспорта на линии», — отметил Франк на пресс-конференции в Сибирской медиагруппе.

Автобусы будут работать в МУП «Горэлектротранс». В итоге предприятие начнёт перевозить пассажиров в трамваях, троллейбусах и автобусах.

Франк подчеркнул, что власти города сделают всё возможное, чтобы закупить автобусы в первом полугодии: «Сначала объявим аукцион, затем найдём источники финансирования».

Ранее amic.ru рассказал, что в ближайшие годы в Барнауле может появиться муниципальное предприятие для пассажирских перевозок, которое будет работать наравне с частниками.